Разгром острогожско-россошанской группировки на Верхнем Дону



После боя. Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C (скоростной) и его погибший танкист. Воронежский фронт. Январь-февраль 1943 г.

Воронежское направление



Бойцы лыжного батальона РККА перед маршем на Воронежском фронте

Немецкие силы



Немецкие танки на железнодорожной платформе и другое имущество, захваченное на станции Кантемировка (на участке Россошь – Миллерово) Воронежской области. Впереди Pz. Kpfw. 38(t) (чешский танк LT vz. 38), за ним поврежденные Pz. Kpfw. IV ранних модификаций. Декабрь 1942 г.

Гордые «наследники римлян»



Военнослужащий лыжного батальона Monte Cervino из состава 8-й итальянской армии на прогулке в Россоши Воронежской области. На заднем плане видна церковь Александра Невского. Зима 1942–1943 гг.

Острогожско-Россошанская операция

«Те наступательные операции, в которых мне раньше удалось участвовать, никогда не имели такого мощного артиллерийского обеспечения».



Жители села Иловка встречают освободивших их советских танкистов. В кадре танк Т-34-76. Воронежский фронт, Острогожско-Россошанская операция РККА. Январь 1943 г.