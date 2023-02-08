Военное обозрение
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Постпред России при ООН назвал одно из основных условий урегулирования конфликта на Украине

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Постпред России при ООН назвал одно из основных условий урегулирования конфликта на Украине

Дальнейшая возможность урегулирования ситуации на Украине связана с прекращением поставок западных вооружений и военной техники. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время пресс-конференции.


По словам Небензи, перспективы мирного разрешения конфликтной ситуации станут ближе в том случае, если Запад прекратит опосредованную войну против России, которую он ведет с помощью «бедных украинцев». Дипломат призвал реалистично отнестись к обеспокоенности России вопросами национальной безопасности.

На вопрос журналистов о том, возможно ли мирное урегулирование конфликта в 2023 году, Небензя отметил, что «все надеются на мир». Но более конкретно он по данному вопросу распространяться не стал.

Российские политики и дипломаты неоднократно указывали на то, что США и страны Западной и Восточной Европы, передавая Украине военную технику и вооружение, осуществляя финансирование ВСУ и отправку наемников, лишь способствуют обострению вооруженного конфликта. В итоге гибнут как солдаты украинской армии, так и мирные жители Украины и России, а цель Запада по «победе» над нашей страной никоим образом не приближается.

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов охарактеризовал разговоры о возможной передаче Украине американских истребителей F-16 как «абсолютное безумие». В Киеве настаивают на поставках истребителей, украинскую позицию поддерживают «ястребы» в американских и европейских элитах.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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21 комментарий
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:43
    +4
    Небензя далеко не идиот, но его как дипломата МИД РФ заставляет говорить публично очевидные глупости.
    Ясно и ежу, что поставки оружия на Украину будут продолжаться до тех пор, пока последний украинец будет в состоянии держать в руках это оружие.
    Поэтому условие урегулирования конфликта на Украине есть только одно - это наступление и освобождение Вооружёнными Силами РФ матери городов русских Киева и город-героя Одессы, всех исконно русских земель между ними, установление западнее Житомира и Винницы новой русско-польской границы.
    Хотят того в Кремле или нет - никто не позволит кремлёвским заключить какой бы то ни было мир без полного военного разгрома Украины.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 08:50
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      это наступление и освобождение Вооружёнными Силами РФ матери городов русских Киева и город-героя Одессы, всех исконно русских земель между ними, установление западнее Житомира и Винницы новой русско-польской границы.
      Хотят того в Кремле или нет - никто не позволит кремлёвским заключить какой бы то ни было мир без полного военного разгрома Украины


      Ну так власть - это отражение общества. hi
      Подавляющяя часть населения России воевать не хочет - иначе бы не было никакой мобилизации, обошлись бы добровольцами, от потока которых военкоматы бы просто ломились. Но желающих отправиться в соседнюю страну почему-то не хватает. Они есть, да, но почему же их не хватает?
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:56
        0
        И тут возникает маленький опрос, почему в 14-15 годах добровольцев хватало, а сейчас нет. Объяснение, типа сейчас другая война, поставками оружия и наемников евролюдьми не катит. Что такого у нас произошло за 8 лет?
        1. Погоны
          Погоны Сегодня, 09:02
          +1
          Цитата: Владимир М
          Что такого у нас произошло за 8 лет?


          "Зимняя вишня", пенсионная реформа и перепись Конституции. request
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 09:17
            +1
            Я бы сюда ещё добавил постоянные "договорняки", постоянные "просьбы" о каких-то переговорах, невнятные наши цели на Украине, которые постоянно меняются. Чего только стоит заявление ВВП, что не стоит задача смены "киевского режима". Что мы тогда там делаем? Скоро уже в стране невозможно будет купить "красную краску" - всю извели на эти самые линии.....
            1. Погоны
              Погоны Сегодня, 09:23
              +2
              Цитата: Владимир М
              Что мы тогда там делаем?


              Да ну очевидно же, что всё пошло через одно место. Хотели напугать Украину, думали, получится как с Крымом. Не получилось. Не напугали. И вместо того, чтобы сразу как это стало ясно - отступить и думать над другим планом, зачем-то решили закусить удила. Наверное, боятся лицо потерять. wassat Зря боятся - уже потеряли. lol
              1. Владимир М
                Владимир М Сегодня, 09:33
                +1
                Это понятно, что "потеряли лицо". Но что сейчас мешает ясно объявить наши цели на Украине и закончить с "договорняками", с "просьбами" о каких-то переговорах? Запад уже прямым текстом говорит, что его устроит только проигрыш России.
                1. Погоны
                  Погоны Сегодня, 09:40
                  +2
                  Цитата: Владимир М
                  Но что сейчас мешает ясно объявить наши цели


                  То, что их вероятное недостижение грозит катастрофой. hi
                  А пока они чётко необозначены - в любой момент можно объявить целями что угодно, сказать, что они достигнуты и всё это закончить. hi Почему не сделано до сих пор это? Стараются извлечь максимум выгоды. Но как только ситуация станет катастрофической для наших управителей по-настоящему... winked

                  Цитата: Владимир М
                  Но что сейчас мешает

                  Есть ещё вариант, что "наверху" прекрасно понимают, что достичь целей нереально. И у них там ступор. И что делать - они не знают. Положение цугцванга. request
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:52
      +3
      Этот Небензя лучше бы говорил в ООН о применении США и Украиной химического оружия и тряс пробиркой на заседании Совета Безопасности. И ежедневно напоминал в ООН о биолабораториях США на Украине и применении биологического оружия против РФ. И не мешало бы в пандемии коронавируса обвинить США.
    3. Кетцалькоатль
      Кетцалькоатль Сегодня, 09:07
      -2
      В Кремле думаю хотят мир на приемлемых условиях (вона как все обернулось у буржуазной верхушки). Никто не позволит - это сомнительно. Кто не позволит?? До этого все у них прокатывало...
    4. Snay
      Snay Сегодня, 09:42
      -1
      Все верно! Почему до сих пор на диване, а не идешь освобождать Киев и Одессу, умник?
  2. Expert2023
    Expert2023 Сегодня, 08:43
    -11
    У Запада нет ни единого шанса диктовать какие либо условия России в обьективных реалиях.
    Теперь все будет как Папа скажет. Вообще всё good
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:44
      +2
      Франциск? А сколько у него дивизий, чтобы говорить?
      1. AAC
        AAC Сегодня, 08:57
        +1
        У него швейцарские наемники. Штука малоизвестная, диковинная, а потому можно ею пугать как хочешь))
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:27
          0
          Про наемников история широкоизвестная. А вот коллега, как понимаю, имел в виду слова тов.Сталина, процитировав их практически дословно ))
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 08:48
      +1
      Читая таких как вы, понимаю зачем Моисей водил евреев по пустыне 40 лет...
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    +2
    «все надеются на мир»

    «Надежды юношей питают,
    Отраду старцам подают»,
    Но все же постепенно тают.
    И, наконец, на склоне дней
    Вдруг понимает человече
    Тщету надежд, тщету идей...«Иных уж нет, а те далече»

    Это я к тому, а все ли надеются на мир или хотят его?
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:56
    0
    если Запад прекратит опосредованную войну против России, которую он ведет с помощью «бедных украинцев»

    «бедные украинцы» сами рады - хоть чучелом, хоть тушкой....
  6. ученый
    ученый Сегодня, 09:02
    +3
    Мечтать о прекращении поставок оружия укро-нацистам лучше дома и молча. Реальность сейчас совершенно другая. Очевидно, что тяжелым вооружением и ракетами большой дальности НАТО не ограничится. И если СВО затянется еще на год, то столь бережно опекаемые Путиным и неприкосновенные для ракетных ударов ВС РФ военные преступники украинского правительства во главе к клоуном Зеленским получат и ядерное оружие.
  7. Комментарий был удален.
  8. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 09:07
    0
    То есть, если Запад быстренько обучит наемников и украинцев воевать на западной технике, и быстренько доставит им под тысячи западных ракет, танков, артиллерии, самолётов и вертолетов, насытив ВСУ по самое нехочу, а потом скажет- все, больше не поставляем. И тут Небезня - О, прекрасно, давайте мирно договариваться!
  9. Snay
    Snay Сегодня, 09:45
    +3
    Что-то он последний год дико раздражает.
    С такой работой справилась бы неплохо говорящая по англицки студентка первого курса.
    Интересно сколько получает этот фантомас за читание по бумажке?