Дальнейшая возможность урегулирования ситуации на Украине связана с прекращением поставок западных вооружений и военной техники. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя во время пресс-конференции.По словам Небензи, перспективы мирного разрешения конфликтной ситуации станут ближе в том случае, если Запад прекратит опосредованную войну против России, которую он ведет с помощью «бедных украинцев». Дипломат призвал реалистично отнестись к обеспокоенности России вопросами национальной безопасности.На вопрос журналистов о том, возможно ли мирное урегулирование конфликта в 2023 году, Небензя отметил, что «все надеются на мир». Но более конкретно он по данному вопросу распространяться не стал.Российские политики и дипломаты неоднократно указывали на то, что США и страны Западной и Восточной Европы, передавая Украине военную технику и вооружение, осуществляя финансирование ВСУ и отправку наемников, лишь способствуют обострению вооруженного конфликта. В итоге гибнут как солдаты украинской армии, так и мирные жители Украины и России, а цель Запада по «победе» над нашей страной никоим образом не приближается.Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов охарактеризовал разговоры о возможной передаче Украине американских истребителей F-16 как «абсолютное безумие». В Киеве настаивают на поставках истребителей, украинскую позицию поддерживают «ястребы» в американских и европейских элитах.