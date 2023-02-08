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В NASA сравнили освоение Китаем Луны с ситуацией в Южно-Китайском море

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В NASA сравнили освоение Китаем Луны с ситуацией в Южно-Китайском море

Программа исследования поверхности Луны Китаем вызывает все больше опасений у американской администрации. В США считают, что чрезмерная активность Китая в космическом пространстве, и на Луне в частности, может свидетельствовать о стремлении Пекина захватывать территории и ресурсы.


Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сравнивает ситуацию на Луне с обстановкой в Южно-Китайском море. По словам руководителя NASA, которые он произнес во время интервью изданию Politico, Китай создает базы на спорных территориях архипелага Спратли в Южно-Китайском море, заявляя о своих претензиях на эти территории. Такая же ситуация может произойти и на Луне, утверждает американский чиновник.

Однако в дипломатической миссии Китая в США отвергают подобные обвинения со стороны представителей американской администрации. Китайский дипломат Лю Пэнъюй заявил, что космическое пространство не является полем для конкурентной борьбы. Главная задача человечества – использование космического пространства в мирных целях. Китай, по словам дипломата, всегда выступает за мирный космос, против милитаризации космического пространства.

Тем не менее, космические планы Китая известны. К 2028 году КНР планирует создать исследовательскую базу на Луне. С помощью специальных аппаратов, находящихся на дистанционном управлении, на Луне будут искать воду.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) рассчитывает в период с 2025 по 2028 годы направить три миссии на Луну, чтобы заложить основу для последующей высадки китайских космонавтов. В космическом управлении КНР говорят и о скором запуске на Луну дополнительных космических кораблей.

На лунной базе, в случае ее создания, китайское космическое управление планирует разместить научное оборудование, вездеход и аппараты, которые займутся сбором материалов с лунной поверхности. В Пекине вынашивают и более амбициозные планы, заявляя, что Луна станет транзитом для китайских космонавтов перед полетом на Марс.

Но проблема в том, что аналогичные планы есть и у США. В Вашингтоне планируют начать поиски водных ресурсов на Луне еще раньше – в 2025 году. Напомним, что крупнейшие мировые державы не первый год проявляют интерес к возможному использованию ресурсов Луны. Так, специалисты NASA ранее заявляли о планах по добыче кислорода изо льда на южном полюсе Луны. Тогда можно будет построить кислородопровод для снабжения кислородом космических станций.

Однако в США считают, что Китай также может заявить о претензиях на южный полюс Луны, а также на воду и кислород, которые могут быть там найдены. Поэтому глава NASA призывает к диалогу между США и Китаем по вопросам использования ресурсов Луны. Но в действительности речь, разумеется, идет не о диалоге, а о том, как обмануть Китай и обойти его в освоении Луны, чтобы затем заявить о праве США на лунные ресурсы.
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Использованы фотографии:
Wikipedia / CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill - ChangE-4 - PCAM
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15 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:05
    +2
    Да, Китай очень динамично развивается. И в космонавтике - тоже.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 11:13
      +4
      пока янки на земле пытаются "мирзахватить",Китай, уже их и в космосе "вертел"...жаль,не о нашей стране речь.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 11:16
        +1
        Да, Дед, что-то наш Роскосмос нас не радует. Одна надежда, что узкоглазые сначала освоят Тайвань, а янки им "помогут".)
      2. Krivobokoff
        Krivobokoff Сегодня, 11:42
        +1
        А так всегда было. У кого коммунистическая партия у власть, тот в космосе и главный
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:09
    +2
    А что, Луна уже 51 штат США? Если наш космонавт на Луне в 2024 г. справит нужду Гринпис иск России предъявит? Здесь вопрос, кто первый, мы или КНР высадится, "Голливуд 1969" не в счет.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 11:21
      +1
      Лошадь по кличке "Гегемон" отстает от рысака по кличке "Панда", на пан галактической скачке.. Многие перестают делать ставки на "Гегемона". Нарастает недовольство трибун - столько средств вложено, но где заявленные характеристики?
      1. Yho
        Yho Сегодня, 12:09
        0
        Третья лошадь по кличке Рохля, вырвавшаяся вперёд на старте, сдохла во время скачек. Государство первым освоевшее космос оказалось засосаным в глубокую черную дыру.
        Лично я не понимаю, зачем столько лет тратили огромные деньги на МКС, впуливали в космос как в копеечку? У нас же была станция «Мир», которую затопили за ненадобностью. Все последующие годы Россия (щедрая душа) передавала наработанные технологии другим странам, сдавая при этом лидирующие позиции. Зачем держать людей на околоземной орбите, чтобы делать красивые фото из иллюминатора? Превратили российский модуль в чулан, понимаешь ли.
        Луна — это будущее космических программ.
    2. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 11:34
      0
      Цитата: Uprun
      Здесь вопрос, кто первый, мы или КНР высадится, "Голливуд 1969" не в счет.


      Первыми однозначно будут американцы. т.к. в лунной гонке по технологиям и тому что уже сделано, они впереди, вторыми китайцы а вот третьими... это вопрос. И далеко не факт, что будем именно мы с учетом "успехов" Роскосмоса, даже ту же Луну-25 и ту бедную никак отправить не могут, что уже говорить про пилотируемый полет ? МЛМ "Науку" просто чудом успели на орбиту вывести, ещё бы пара лет и всё, можно уже было никуда ничего не отправлять..... вот такие реалии нашей космической программы, к сожалению.

      А насчёт "Голивуда 1969" это вы зря, американцы определенно там были, доказательств вполне достаточно.
  3. КавкаZ
    КавкаZ Сегодня, 11:13
    +2
    Так что же тогда китайцы мериканьского прапора на поверхности не обнаружили? Шо про це ы говорят?
  4. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 11:19
    0
    Луна уж точно не принадлежит США вернее принадлежит на столько же на сколько скажем Гондурасу. Так что НАСА может сколько угодно требовать бабла на флаговтыки, но лаве там сейчас не космосу уйдёт а на новые заводики снарядов видимо.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    0
    свидетельствовать о стремлении Пекина захватывать территории и ресурсы
    А это конечно непорядок, т.к. Сша уже начали столбить лунные территории за собой. Что характерно соглашение по Луне и др. небесным объектам подписали и ратифицировали те страны, которые к полетам в космос отношения не имеют. Поэтому кто первый встал того и тапки.
  6. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:38
    0
    Во всём видеть угрозу - признак болезни.
  7. Krivobokoff
    Krivobokoff Сегодня, 11:41
    0
    Я буду ржать, когда американцы полетят на луну на китайских базах воевать за демократию и национальную безопасность)
  8. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 11:46
    +1
    >Билл Нельсон сравнивает ситуацию на Луне с

    Ничего удивительного. "В ставке Гитлера все малахольные"
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:51
    0
    В США считают, что чрезмерная активность Китая в космическом пространстве, и на Луне в частности, может свидетельствовать о стремлении Пекина захватывать территории и ресурсы.

    У США же все отработано .Уже давно продают участки на Луне ,есть хозяева у Венеры и вообще космоса . Стоит только американскому суду запретить и все . На несогласных санкции ............