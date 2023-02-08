В NASA сравнили освоение Китаем Луны с ситуацией в Южно-Китайском море

Программа исследования поверхности Луны Китаем вызывает все больше опасений у американской администрации. В США считают, что чрезмерная активность Китая в космическом пространстве, и на Луне в частности, может свидетельствовать о стремлении Пекина захватывать территории и ресурсы.Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон сравнивает ситуацию на Луне с обстановкой в Южно-Китайском море. По словам руководителя NASA, которые он произнес во время интервью изданию Politico, Китай создает базы на спорных территориях архипелага Спратли в Южно-Китайском море, заявляя о своих претензиях на эти территории. Такая же ситуация может произойти и на Луне, утверждает американский чиновник.Однако в дипломатической миссии Китая в США отвергают подобные обвинения со стороны представителей американской администрации. Китайский дипломат Лю Пэнъюй заявил, что космическое пространство не является полем для конкурентной борьбы. Главная задача человечества – использование космического пространства в мирных целях. Китай, по словам дипломата, всегда выступает за мирный космос, против милитаризации космического пространства.Тем не менее, космические планы Китая известны. К 2028 году КНР планирует создать исследовательскую базу на Луне. С помощью специальных аппаратов, находящихся на дистанционном управлении, на Луне будут искать воду.Китайское национальное космическое управление (CNSA) рассчитывает в период с 2025 по 2028 годы направить три миссии на Луну, чтобы заложить основу для последующей высадки китайских космонавтов. В космическом управлении КНР говорят и о скором запуске на Луну дополнительных космических кораблей.На лунной базе, в случае ее создания, китайское космическое управление планирует разместить научное оборудование, вездеход и аппараты, которые займутся сбором материалов с лунной поверхности. В Пекине вынашивают и более амбициозные планы, заявляя, что Луна станет транзитом для китайских космонавтов перед полетом на Марс.Но проблема в том, что аналогичные планы есть и у США. В Вашингтоне планируют начать поиски водных ресурсов на Луне еще раньше – в 2025 году. Напомним, что крупнейшие мировые державы не первый год проявляют интерес к возможному использованию ресурсов Луны. Так, специалисты NASA ранее заявляли о планах по добыче кислорода изо льда на южном полюсе Луны. Тогда можно будет построить кислородопровод для снабжения кислородом космических станций.Однако в США считают, что Китай также может заявить о претензиях на южный полюс Луны, а также на воду и кислород, которые могут быть там найдены. Поэтому глава NASA призывает к диалогу между США и Китаем по вопросам использования ресурсов Луны. Но в действительности речь, разумеется, идет не о диалоге, а о том, как обмануть Китай и обойти его в освоении Луны, чтобы затем заявить о праве США на лунные ресурсы.