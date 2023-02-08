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Российское правительство намерено добиться от крупного бизнеса добровольного взноса в бюджет государства

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Российское правительство намерено добиться от крупного бизнеса добровольного взноса в бюджет государства

Крупный российский бизнес может значительно пополнить государственный бюджет России, правительство предложило промышленникам сделать взнос в бюджет, бизнес не против выделить средства, но предлагает свой вариант.


Российское правительство обсуждает с представителями бизнеса добровольный взнос в российский бюджет, причем однократный. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, такое предложение бизнесу действительно поступило, это не является повышением налогов, разговор идет о разовой акции в виде добровольного взноса от крупных компаний, среднего и мелкого бизнеса он не коснется. По итогам прошлого года промышленники получили хорошие доходы.

Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие (...) Это не повышение налогов. (...) Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует

- заявил Белоусов.

Вице-премьер не озвучил сумму, которую правительство хочет получить от бизнеса, но по имеющейся информации, речь идет о 200-250 млрд. рублей в виде разового добровольного взноса. Вместо этого бизнес предлагает или предлагал повысить на 2023 год налог на прибыль до 20,5%, т.е. на 0,5%. По-видимому, правительство это предложение не устроило и сейчас идет обсуждение взноса с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По предварительным данным Минфина, по итогам января 2023 года дефицит федерального бюджета составляет 1,76 млрд. рублей. На начало года упали доходы нефтегазового сектора, а значит и поступления в бюджет.
Использованы фотографии:
http://government.ru/
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31 комментарий
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 14:29
    +19
    А почему бы не ввести прогрессивный налог? winked
    Это позволило бы снизить налогообложение с людей с более низкой платежеспособностью, увеличивая налогообложение людей с более высокой.Все стало бы ясно и прозрачно
    1. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 14:33
      +6
      Бизнес предлагает свой вариант...Отечество в опасности и может быть только одно предложение- "Бабки на стол, Барыги".. hi
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:38
        +2
        Эти люди до сих пор не поняли,что мы все в одной лодке.Подводной.И торговаться тут,пытаясь натопить при этом жир-последнее дело
      2. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 14:46
        +6
        А почему бы членам правительства не подать бизнесу личный пример? Там у некоторых индивидов ( не будем показывать пальцем) такие ' не слабые" пакетики акций от Газпрома и проч. имеются, извольте господа, не будем скромничать ! Давайте господа, смелее , не нужно стесняться good Тот же Газпром в последние годы дивиденды выдавал просто космические! Так что, Сам Господь Всевышний велел делиться!) " Да не оскудеет рука дающего!" © ))) laughing
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 14:34
      +3
      На фирмы?

      С 21 года для людей, которые зарабатывают в год больше 5 млн рублей, ставка НДФЛ равна 15%. Для тех, у кого доходы ниже, — стандартные 13%.
      Это и есть пример прогрессивного налога.
      Сдесь же хотят иметь с бизнеса, то есть с юрлиц.
      ..
      Лично мне, "отнять и поделить" не нра. А это предложение именно этим и пахнет.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 14:40
        +4
        Прогрессивный налог был при Ельцине, Путин отменил. Пусть вернет, всего делов. Все равно при такой политике денег не будет хватать
    3. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:40
      +8
      Как бы потом простому народу не пришлось оплачивать весь этот "Добровольный взнос от бизнеса".
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:45
        +1
        Цитата: marchcat
        Как бы потом простому народу не пришлось оплачивать весь этот "Добровольный взнос от бизнеса".

        Значит надо добавить "без увеличения стоимости продукции для потребителей". А вообще...измельчали "купцы и бояре" нынче. Раньше вносили на армию без всяких напоминаний.
      2. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 15:03
        0
        Но добровольный взнос Западу они сделали. Кто будет оплачивать заграничный арест активов? И эти средства планируют использовать против России. Где их условия Западу? Сначит против Запада сказать ничего нельзя? А в России можно выдвигать свои условия? А может и в России сделать так как сделал Запад? И никто жужжать не будет? Ведь против Запада не жужжат. Почему должны жужжать против России? Как такая постановка вопроса?
    4. lwxx
      lwxx Сегодня, 14:44
      +3
      Цитата: Чёрный
      А почему бы не ввести прогрессивный налог?
      Но лучше ввести конфискацию с незаконно полученной прибыли и при коррупции .
    5. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 14:45
      0
      Речь в обсуждаемом материале идёт не о налоге с физических лиц, а о налоге с юридических лиц.
    6. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:51
      0
      А почему бы не ввести прогрессивный налог?

      Уже пытались слегка обезжирить металлургов пару лет назад, но после их встречи (чел 10 внушительного вида господ) с Белоусовым и Мишустиным, тема вдруг рассосалась.
    7. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 14:57
      0
      увеличивая налогообложение людей с более высокой.Все стало бы ясно и прозрачно
      Запад с них налог за вывоз бабла уже взял. Мне интересно другое. Почему они не обиделись на Запад когда он их ошкурил? Неужели их жаба нисколько не душила когда Запад накладывал арест на их счета и собственность? Почему не собрались и не пошли к Путину чтобы отомстить западным пацанам их кидалово? Ведь ни по пацански как то их ошкурили (частная собственность неприкосновенна). Почему правительство должно предлагать помочь, а ни они к правительству обращаются в едином порыве ?
  2. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:30
    +15
    А почему бы не арестовать акции нерезидентов из недружественных стран и оффшоров?
    1. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 14:36
      +3
      Кстати, как вариант, выпустить облигации государства...и это было сделано в СССР во время Великой отечественной войны. hi Для отечественных барыг и спекулянтов (типа олигархов)- со обязательным количеством покупки в зависимости от возможностей бизнеса.. hi
      1. Million
        Million Сегодня, 14:42
        +1
        Никто не поверит российским облигациям,гарантий нет никаких.
        1. северный кавказ
          северный кавказ Сегодня, 15:07
          0
          А у Запада какие гарантии? Неприкосновенность частной собственности? Ну, ну! Или Запад свои забрал? Или налог с них взял? Вот что это было на Западе? Наложили арест и всё! Все довольны и никто не жужжит! Где протесты нашего бизнеса против экспроприации?
  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:31
    +8
    Взнос должен быть регулярным , а не разовым.
  4. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:33
    +13
    Ждём добровольный многомиллиардный взнос от 80+ летней мамы - миллиардерши одного из руководителей всей законодательной власти?
    А может, сначала олигарх А хотя бы перестанет Айфоны дарить и катать на частном самолёте тех самых нацистов, против которых СВО идёт?
    Может уже хотя бы посадим тех чиновников, кто многие годы "успешно осваивал" бюджеты на оборону, микроэлектроники, импортозамещение?
    Или самые верные и богатые друзья раскошелятся по настоящему ?
    А декларации депутатов и многих чиновников и их родни нельзя снова сделать открытыми - глядишь, нашими бы общими усилиями тех, кто взнос мог бы "добровольно" внести и сделать нашу армию самой обеспеченной.
    Нет, снова все уйдет в форму, а не содержание - лишь бы красивые слова до электората донести, а там пофиг, что будет?
    А то очень уж удобно - публично попиарься на том, что отдал армии 0.000000001% от того, что ты у народа утащил и живи с брендом - "лучший из патриотов".
    Если бы они сами этого хотели - давно бы молча сделали.
  5. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 14:36
    +6
    Добровольно-принудительный взнос ( арест счетов и собственности ) в бюджет стран НАТО наш бизнес сделал. Обид от этого взноса у них нет. Никто не побежал в отместку сделать добровольный взнос в адрес России. Готовы опять финансировать Запад? А про нас скажут что Россия грабит?
  6. everfreen
    everfreen Сегодня, 14:39
    +2
    Как ни странно, но это лучше чем начать печатать деньги, и получить бесконтрольную инфляцию.
    Так же нужно помнить, что бизнес берет деньги не из тумбочки, а от потребителей. И любые платежи в итоге заплатят обычные граждане.
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:41
    +1
    Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году, речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.

    Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб., уже немного меньше, чем в тот же период 2021 года – на 2,7%. Данные за весь год Росстат опубликует в марте.

    "Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал", - сообщил Белоусов журналистам в среду.

    Он подчеркнул, что речь не идет об увеличении налоговых ставок.

    "Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует", - сказал он, уточнив, что речь идет о взносе именно от крупных компаний. Его потенциальный размер первый вице-премьер не озвучил.

    Федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Резкое увеличение расходов в конце года получило продолжение и в январе, который бюджет закончил с рекордным дефицитом в 1,76 трлн рублей (60% от плана на весь год). Для покрытия дефицита бюджета в январе Минфин продал часть юаней и – впервые – золота из ФНБ, выручив 38,5 млрд рублей.

    Привожу более развёрнутую статью по этой теме.
  8. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:43
    +2
    Российское правительство намерено добиться от крупного бизнеса добровольного взноса в бюджет государства

    Какой наивный Кот!
    Крупный бизнес просто удавиться от собственного жадности!
    Хотя есть исключение - Евгений Пригожин. Он и так как Белая Ворона среди акул бизнеса...
  9. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:45
    0
    Это уже какие-то экономические репрессии, прямо как продразверстка.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:47
    0
    Вспоминается их встреча в ВВП в начале СВО. Мрачнее физиономий не встречал. Один раз правительство пыталось тряхнуть металлургов, получивших сверхприбыли во время пандемии. Тогда капитанам бизнеса удалось убедить Мишустина с Белоусовым не вводить повышенный налог.
  11. Погоны
    Погоны Сегодня, 14:53
    +1
    Почему бы не снизить зарплаты депутатам и министрам? hi
  12. Berkut752
    Berkut752 Сегодня, 14:54
    0
    А почему бы не ввести прогрессивный налог, при создании верней и нижней палат, КОТОРЫЕ БУДУТ СОБИРАТЬСЯ РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ? Тоже самое и областные, местные советы . пРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛУЧИТ НЕ 200 - 250 млрд, Сократить ПФР, как в Китае , пенсионные , в тех же количестве перечислять на личный банковский счёт, Тогда правительство, получит ГОРАЗДО больше........................
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:59
    +1
    Цитата: Чёрный
    А почему бы не ввести прогрессивный налог? winked
    Это позволило бы снизить налогообложение с людей с более низкой платежеспособностью, увеличивая налогообложение людей с более высокой.Все стало бы ясно и прозрачно

    Это Вы хотите, что бы наши депутаты, да сами на себя "порчу" навели. Не для того они деньги тратили на избирательную кампанию.
  14. Вячеслав В.
    Вячеслав В. Сегодня, 15:00
    0
    Чтобы правительство смогло понять уровень инфляции то:
    1)Пройдем в столовую.
    2)Возьмём следующие простые блюда:
    а)Картофельное пюре размер с ладонь без пальцев.
    б)Две котлеты размер (соединённый большой палец ладони , и второй от указательного)
    3) Хлеб размер с ладонь без пальцев.
    4)Компот 200грамм (Стакан)
    Итого: 360 руб.
    Умножим эту цифру на "3".Завтрак,обед,ужин и получи итог: 1080рублей на один день. Значит за один месяц вы потратите 32400 руб.
    Все парни: Вы за смертельной чертой бедности (голые и на улице) Это вам и показал "КАПИТАЛИЗМ". Землянка,топчан,банка тушёнки. (Тушёнка в банке не протухает ,значит там химикат опасный для жизни)
    Воды в землянке нет,туалета нет,мебели нет и т.д.

    Теперь вы поняли ,что с вами сделало правительство.....

    Т.е. как в прошлой войне !Питание трёхразовое: Понедельник,среда,пятница .сб-вс выходной.

    Результат:Военные покидают окопы и начинают охотиться на караваны с едой на территории России. Это вы видели в фильме ":9 Рота." А мы в 4тырех предыдущих войнах.
  15. ximkim
    ximkim Сегодня, 15:04
    +1
    В России давно изобретён свой велосипед - пенсионый фонд , акцизы и налоги. Так что крупный бизнес может не переживать и делать дальше свои дела.
  16. saygon66
    saygon66 Сегодня, 15:09
    0
    Ни разу не наивные представители бизнеса прекрасно понимают, куда может уйти львиная доля отчислений... А прямой контроль за движением этих денег им вряд ли будет предоставлен...