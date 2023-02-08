Российское правительство намерено добиться от крупного бизнеса добровольного взноса в бюджет государства

Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие (...) Это не повышение налогов. (...) Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует

Крупный российский бизнес может значительно пополнить государственный бюджет России, правительство предложило промышленникам сделать взнос в бюджет, бизнес не против выделить средства, но предлагает свой вариант.Российское правительство обсуждает с представителями бизнеса добровольный взнос в российский бюджет, причем однократный. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, такое предложение бизнесу действительно поступило, это не является повышением налогов, разговор идет о разовой акции в виде добровольного взноса от крупных компаний, среднего и мелкого бизнеса он не коснется. По итогам прошлого года промышленники получили хорошие доходы.- заявил Белоусов.Вице-премьер не озвучил сумму, которую правительство хочет получить от бизнеса, но по имеющейся информации, речь идет о 200-250 млрд. рублей в виде разового добровольного взноса. Вместо этого бизнес предлагает или предлагал повысить на 2023 год налог на прибыль до 20,5%, т.е. на 0,5%. По-видимому, правительство это предложение не устроило и сейчас идет обсуждение взноса с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).По предварительным данным Минфина, по итогам января 2023 года дефицит федерального бюджета составляет 1,76 млрд. рублей. На начало года упали доходы нефтегазового сектора, а значит и поступления в бюджет.