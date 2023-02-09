Президент Украины Зеленский заявил, что Минские соглашения были уступкой России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, заключенные в 2015 году, не могли способствовать урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе и были уступкой России.В интервью французскому изданию Le Figaro Зеленский сказал, что в заключенных в Минске соглашениях никак не упоминался вопрос Крыма. По словам украинского президента, когда он попытался поднять вопрос о Крыме в разговоре с европейскими партнерами, те ответили, что этот вопрос неуместен и несвоевременен. Зеленскому никогда не предоставляли возможности говорить о Крыме в ходе переговоров в Нормандии, и он добавил, что считает это намеренной ошибкой, которую никто не стремился устранить.По словам Зеленского, он неоднократно поднимал этот вопрос во время общения с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим президентом Франции Эммануэлем Макроном и пытался их убедить в невозможности реализации Минских соглашений в существующем виде.Ранее Меркель и Макрон заявили, что Минские соглашения были не более, чем уловкой, призванной предоставить Украине время для усиления своей армии. За время с момента их заключения украинской стороной не было сделано ни одного шага в направлении реализации этих соглашений.Минские соглашения были заключены в 2015 году. Сторонами договоренностей были Украина и непризнанные на тот момент республики Донбасса. В качестве гарантов их соблюдения выступили Германия, Франция (со стороны Украины) и Россия (со стороны ЛНР и ДНР).