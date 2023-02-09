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Президент Украины Зеленский заявил, что Минские соглашения были уступкой России

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Президент Украины Зеленский заявил, что Минские соглашения были уступкой России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, заключенные в 2015 году, не могли способствовать урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе и были уступкой России.


В интервью французскому изданию Le Figaro Зеленский сказал, что в заключенных в Минске соглашениях никак не упоминался вопрос Крыма. По словам украинского президента, когда он попытался поднять вопрос о Крыме в разговоре с европейскими партнерами, те ответили, что этот вопрос неуместен и несвоевременен. Зеленскому никогда не предоставляли возможности говорить о Крыме в ходе переговоров в Нормандии, и он добавил, что считает это намеренной ошибкой, которую никто не стремился устранить.

По словам Зеленского, он неоднократно поднимал этот вопрос во время общения с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим президентом Франции Эммануэлем Макроном и пытался их убедить в невозможности реализации Минских соглашений в существующем виде.

Ранее Меркель и Макрон заявили, что Минские соглашения были не более, чем уловкой, призванной предоставить Украине время для усиления своей армии. За время с момента их заключения украинской стороной не было сделано ни одного шага в направлении реализации этих соглашений.

Минские соглашения были заключены в 2015 году. Сторонами договоренностей были Украина и непризнанные на тот момент республики Донбасса. В качестве гарантов их соблюдения выступили Германия, Франция (со стороны Украины) и Россия (со стороны ЛНР и ДНР).
Автор:
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20 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:22
    +7
    а я помню когда зеля приходил в презике на выборах говорил что станет на колени даже что бы остановить войну в ДНР и ЛНР ! как они все переобуваются и обманывали РФ !
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 10:33
      +3
      обманывали РФ

      то, что обманывали РФ это для них святое, а то что обманули собственный народ, надеявшийся на мирное решение на Донбассе - вот это сверхнаглость
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:36
      +1
      "они все переобуваются" дак это " спортивная дисциплина" такая :бег, прыжки с шестом,
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:37
      +2
      Цитата: opuonmed
      а я помню когда зеля приходил в презике на выборах говорил что станет на колени даже что бы остановить войну в ДНР и ЛНР ! как они все переобуваются и обманывали РФ !

      А я помню как в августе 2014 году этот кровавый шут выступал перед нацистами и ВСУ на Донбассе и называл ополченцев Донбасса мразями, желая их уничтожения.
      Кто это не забыл, тот в 2020 году за эту мразь из 95 квартала не голосовал.
    4. стар
      стар Сегодня, 10:42
      +1
      а я помню когда зеля приходил в презике на выборах говорил что станет на колени даже что бы остановить войну в ДНР и ЛНР !

      А я помню, как он давил смех во время речи Путина на церемонии подписания Минских соглашений. Хотя, может ему до сих пор смешно..
  2. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 10:26
    +2
    Зеленский:
    ... Минские соглашения были уступкой России

    Даже сейчас этот клоун в своем театре. Эти соглашения (минские) были гигантским обманом руководству России. К сожалению, это руководство поверило в эти соглашения, в том числе и ВВП. В шахматной партии это называется "мат".
    1. Comandor777
      Comandor777 Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: Evgenijus
      Зеленский:
      ... Минские соглашения были уступкой России

      Даже сейчас этот клоун в своем театре. Эти соглашения (минские) были гигантским обманом руководству России. К сожалению, это руководство поверило в эти соглашения, в том числе и ВВП. В шахматной партии это называется "мат".

      Ты знаешь умник, даже худой мир лучше войны. И если был хоть призрачный шанс избежать войны, нужно было им пользоваться. Для этого Путин и анонсировал в 2018 г достижения в военных технологиях, полагая что это может остановить Запад от прямой конфронтации. Не получилось, ну чтож война так война, как говорится. Вы сами выбрали этот путь.
  3. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 10:26
    +4
    А я помню, сколько санкций в отношении России они ввели за якобы не исполнение этих Минских договоренностей
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:31
    +3
    Кремль не устаёт ходить по граблям - не успел с позором закончиться Минск, как кремлёвские опять завели старую шарманку про "мирные переговоры с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий".

    Если это произойдёт и не будут освобождены мать городов русских Киев и город-герой Одесса, все исконно русские земли между ними, если в результате СВО нацистский бандеровский режим сохранится в Киеве и сохранит за собой выход к Чёрному морю - нас ждёт через 3 - 5 лет новая, куда более кровавая война с перевооруженной до зубов нацистской Украиной.
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:32
    +4
    Почему 30 лет наши верят этим гнидам мне не понятно. Видимо дело в деньгах.
  6. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:34
    +4
    Цитата: Evgenijus
    Зеленский:
    ... Минские соглашения были уступкой России

    Даже сейчас этот клоун в своем театре. Эти соглашения (минские) были гигантским обманом руководству России. К сожалению, это руководство поверило в эти соглашения, в том числе и ВВП. В шахматной партии это называется "мат".

    Уважаемый "шахматист", а как быть со словами "гаранта" о том, что он лично, буквально "на коленке" набросал текст этих соглашений? Кто, кого обманул? Сам себя, и нас в том числе? sad
  7. Русь
    Русь Сегодня, 10:35
    +2
    Да фу!!!..... На Зе... даже фрау Меркель пр изналась, что это фикция....
  8. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:41
    +1
    Значит, "говорильня" и Киев не устраивала?
    Похоже, Зеленский решил "поплакаться"
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:41
    +1
    Мастера переобувания в воздухе дают материал для размышлений . Кто теперь будет с тобой иметь дело ,раз ты за вечер сменил мнение три раза
  10. Codett
    Codett Сегодня, 10:44
    +1
    Ошибка в статье видимо "По словам Зеленского, он неоднократно поднимал этот вопрос во время общения с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и бывшим президентом Франции Эммануэлем Макроном", может быть не Макроном а Франсуа Оландом. Макрон пока ещё не бывший президент
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:48
    +1
    Еще один "обманщик" ВВП вылупился, как будто от него и Порошенко что-то и когда-то зависело на окраине.
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:48
    +1
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, заключенные в 2015 году, не могли способствовать урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе и были уступкой России.

    А если бы 404 не сделала бы уступку РФ, куда пошли бы далее войска повстанцев из ЛДНР?
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:52
    +1
    были уступкой России
    Вот оно как оказывается. Порошенко "наслаждаясь победами" (котлы, в которые попадали ВСУ) решил сделать уступку России, а в последующем зеленский это поддержал? Мотается спокойно по Европе, несет всякую ахинею и при этом журналисты слушают его раскрыв рот и записывая каждое слово. Ну а про политических карликов Макрона и Шольца даже говорить нет желания - отупевшие от своей важности никчемные персоны волею случая попавшие на высшие должности.
  14. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:54
    +1
    ну вообзе-то это как раз была уступка шумерии, уступка глупая и не нужная
  15. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:02
    0
    Все делают вид, что не помнят, кто создал минские соглашения. Более того на пятый день после начала операции, Кремль начал прпдлагать мирные переговоры.
    Поверьте жить в реальности легче, чем смеяться над мнимыми клоунами и делать вид, что перегруппировки это на другой планете.