Замглавы МИД России пригрозил США последствиями за диверсии на «Северных потоках»

Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона

США столкнутся с последствиями после публикации новых данных о диверсиях против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.Как отметил заместитель руководителя российского дипломатического ведомства, публикация журналиста Сеймура Херша подтвердила то, что и так в качестве вывода по ситуации с газопроводами сделала ранее российская сторона. Рябков подчеркнул, что в Москве никогда не сомневались в причастности США, а возможно и других стран НАТО, к данному диверсионному акту.- сказал Рябков РИА Новости В пользу опубликованных Хершем данных свидетельствует и стремление Запада затянуть расследование всех обстоятельств диверсии, а также не допускать к расследованию представителей российской стороны. Напомним, что в последние месяцы события на «Северных потоках» действительно исчезли из медийной повестки западных СМИ, и явно, что не без соответствующего указания. Хотя если бы Запад мог обвинить в этом Россию, то тема, напротив, постоянно бы обсуждалась в информационном пространстве.Теперь российскому руководству стоит задуматься о том, каким должен быть адекватный ответ США и НАТО на подобное возмутительное действие в отношении газопроводов.