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Замглавы МИД России пригрозил США последствиями за диверсии на «Северных потоках»

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Замглавы МИД России пригрозил США последствиями за диверсии на «Северных потоках»

США столкнутся с последствиями после публикации новых данных о диверсиях против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.


Как отметил заместитель руководителя российского дипломатического ведомства, публикация журналиста Сеймура Херша подтвердила то, что и так в качестве вывода по ситуации с газопроводами сделала ранее российская сторона. Рябков подчеркнул, что в Москве никогда не сомневались в причастности США, а возможно и других стран НАТО, к данному диверсионному акту.

Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона

- сказал Рябков РИА Новости.

В пользу опубликованных Хершем данных свидетельствует и стремление Запада затянуть расследование всех обстоятельств диверсии, а также не допускать к расследованию представителей российской стороны. Напомним, что в последние месяцы события на «Северных потоках» действительно исчезли из медийной повестки западных СМИ, и явно, что не без соответствующего указания. Хотя если бы Запад мог обвинить в этом Россию, то тема, напротив, постоянно бы обсуждалась в информационном пространстве.

Теперь российскому руководству стоит задуматься о том, каким должен быть адекватный ответ США и НАТО на подобное возмутительное действие в отношении газопроводов.
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50 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    +2
    Так по публикации Саймура Херша,активировали взрыв норвежцы.Что там они у о.Медвежий добывают?Вроде Баренцевом море нашли "метановые" пузыри на дне,может пора открыть это " природное шампанское".
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 14:07
      +3
      Там по дну Балтики норвежская труба проходит winked ....я ни на что не намекаю bully
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 14:28
        0
        Ну что вы прямо сразу крайности. Ничего они не предпримут. Скорее сами себе сделают проблемы, чем отправят какого нибудь посла Швеции домой. Про что то более серьезное вообще молчу. Америка взорвала наш газопровод, а мы продолжаем гнать туда, а также транзит осуществляем стратегически важных для военной промышленности запада товаров.... Все действуют с оглядкой а не навредим ли нашим дорогим алигархам, они же налоги платят с товаров поставляемым в интересах врага....
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 14:14
      -1
      по публикации Саймура Херша,активировали взрыв норвежцы
      Судя по всему, дед знает больше, если не сказать много для журналюги...
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 13:52
    +3
    Замглавы МИД России пригрозил США последствиями за диверсии на «Северных потоках»
    чур я первый!...и... это...будет..."красная линия" !...(приз в студию)))))
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:15
      -1
      США столкнутся с последствиями после публикации новых данных о диверсиях..... - С. Рябков.

      Если только выразить очччень глубокую озабоченность и отправить жалобу во Всемирную ассоциацию ЛГБТ-сообщества.
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 14:20
        0
        И какие же, последствия? Можно списочек? "Омерига и НАТА уже бояццо". laughing lol
        PS: Воронеж попрошу не трогать, там и так... request
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:52
    +3
    Теперь российскому руководству стоит задуматься о том, каким должен быть адекватный ответ США и НАТО на подобное возмутительное действие в отношении газопроводов.
     Какие будут предложения?
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 13:59
      +11
      Кремль может увеличить поставки титана в США.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 14:12
        0
        Это страшная кара, нельзя же так, это негуманно
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:16
        +1
        Цитата: Гардамир
        Кремль может увеличить поставки титана в США.

        Алюминия с пошлиной 200%, урана...
        Кабель трансатлантический давно не рвался в нескольких местах...
    2. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 14:01
      +4
      Какие будут предложения?

      Газопровод из Норвегии явно лишний. feel
    3. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 14:05
      +3
      Увеличить вывоз денег в США из РФ. Отправить туда жить детей олигархов. Увеличить налоги для населения и пригрозить как можно громче кричать с трибуны про "Кузькину мать"! Про "красные линии" что-то поднадоело. А если серьёзно, ничего РФ не будет делать США. Объяснений и без меня столько известно, что ничего нового не напишу.
    4. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:07
      +6
      Цитата: kor1vet1974
      Какие будут предложения?

      Очень жесткие! Последствия из ада! Выразить озабоченность. Указать на неприемлемость. Прочертить красную линию на будущее - в соответствии с которой грозно предупредить, что если еще раз, то...
    5. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:20
      0
      Какие будут предложения?

      1. Раздуть щёки до ширины плеч.
      2. Грозно свести брови.
      3. Гневно воздеть указующий перст в направлении потолка.
      4. Наконец-то начать замыкать красные линии в правильные геометрические фигуры.
      Я понимаю, что это очень трудно, но надеюсь кремлёвские мудрецы поднатужатся и справятся hi
    6. 1erWahrheitsMinister_1984
      1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: kor1vet1974
      Теперь российскому руководству стоит задуматься о том, каким должен быть адекватный ответ США и НАТО на подобное возмутительное действие в отношении газопроводов.
       Какие будут предложения?


      Wie wäre es denn z.B. mit der Sprengung des oder der Untersee-Atlantikkabel, z.B. "MAREA" welche Europa als "Festnetz-Kabel" mit den USA und Übersee verbindet...?

      https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/schnellste-datenautobahn-europa-usa-fertig/#:~:text=Marea%2C%20kaum%20gr%C3%B6%C3%9Fer%
      20als%20ein,im%20spanischen%20Bilbao%20wieder%20aufzutauchen.

      Ich finde, DAS könnte eine erste Revanche für diesen unverschämten Sabotage-Akt der USA und ihrer europäischen, vor allem Deutschen US-Stiefellecker sein...!!
      Natürlich "wissen Wir von Nichts" und verurteilen diesen
      frechen Terrorakt, der vermutlich von den gleichen Terroristen
      wie bei Nordtstream 2 begangen wurde...!!! am laughing
  4. РМТ
    РМТ Сегодня, 13:52
    +3
    теперь можно задуматься... А до этого и думать нечего было.
  5. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 13:53
    +3
    Я думаю, у них тоже есть что взрывать на дне морском, комунникационные кабели например.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 14:16
      -1
      США и Англия уже предупредили, что это будет рассматриваться как акт агрессии. Понятно, что взрывать СП для них- это другое. Но вот решатся ли чертёжники "красных линий" пойти против такого предупреждения?
  6. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 13:53
    +2
    На воре и шапка горит, и пятки. С первых минут освещения взрывов на газа проводе стало ясно, как США свои грязные корявые ручонки приложил к деверсиям, им США надо в попе своей ковыряться и дальше а не сунуть свои руки, куда Макар коз не гонял!
    У меня розовая мечта, стереть то что за лужей, вообще к чертям собачьим, мечты, мечты, жаль!
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:09
      +1
      Цитата: belovvladimir
      У меня розовая мечта, стереть то что за лужей, вообще к чертям собачьим...

      Шайтан! Вы зашли в мои сны! Как???
  7. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 13:54
    +4
    Уже писал что это терроризм на государственном уровне .
    И открывает новую страницу в отношениях между государствами . И другие государства , глядя на "гегемона" будут все чаще применять подобные методы .
    Теперь можно ВСЕ , рамок и всяких красных линий больше практически не существует .
    1. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 14:08
      +1
      Да ничего нигде не открывает. Просто действует право сильного. И богатого. Оно действовало и действовать будет. И в жизни и в политике
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:54
    +2
    Теперь российскому руководству стоит задуматься о том, каким должен быть адекватный ответ США и НАТО на подобное возмутительное действие в отношении газопроводов.

    Я думаю проявят очередную озабоченность, и на этом все!
    Ну еще может пальчиком погрозят.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:56
    +5
    И что Россия сможет сделать? Как и чем наказать США?
    Войну объявить? Повод вполне достаточный.
    Или санкции наложить?
    Или опять выразить протест?
    1. starina
      starina Сегодня, 14:09
      0
      Штатам ничего нельзя сделать, поди не СССР.
      А вот Европе можно.
      Все фекалии северо-запада, все канализационные стоки закачивать в СП-2 .
      Да -мелко . Зато вонюче))
  10. lubesky
    lubesky Сегодня, 13:56
    -1
    Как сказал Тирион Ланистер Сансе Старк, после жестоких убийств её семьи и захвата её дома - Санса, нельзя быть такой злопамятной... Ради мира хотя бы.
    1. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 14:09
      +3
      Так выйдите с плакатом к посольству США. Они сразу испытают стыд! Им же неведома эта история. И про уничтожения народов армией США и про взращивание нацизма в 404. Откройте им глаза!
      1. lubesky
        lubesky Сегодня, 14:25
        0
        Цитата: AKuzenka
        Так выйдите с плакатом к посольству США

        Да я и не расчитывал, что мой сарказм будет понят ВСЕМИ. Интеллект нужно же иметь.

        Не напрягайтесь так, давление поднимется wassat
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:59
    +5
    А может уже лучше молча, через определенное время понаблюдать за пузырями в р-не прокладки Baltic Pipe (газ из Норвегии через Данию в Польшу), а потом с высокой трибуны тоже улыбаясь заявить, что мы рады превращению этого газопровода в металлолом? Им можно, а почему нельзя нам?
  12. Ruyter-57
    Ruyter-57 Сегодня, 14:00
    +1
    США столкнутся с последствиями после публикации новых данных о диверсиях против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков

    США действительно столкнулись с последствиями, нарастив после этой диверсии поставки СПГ а Европу на 137 процентов, заработав в 2022 году 35 000 000 000 долларов вместо 8 300 000 000 в 2021 году. Такие вот последствия. И в перспективе только рост "последствий". Казалось бы - зам. министра иностранных дел, перед тем как говорить, мог бы и подумать, почитать.
    1. Ruyter-57
      Ruyter-57 Сегодня, 14:17
      0
      Специально для минусующих - минусовать можно сколько угодно, но - факт на лицо (это по научному, по народному - забанят). Посему, как говорил Атаман Бурнаш - "в бессильной злобе" можно и минусовать, но денежки то - тю-тю - уплыли в США. А министры с замами и прочая шушваль все озабоченности выражают и грозят "последствиями".
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:19
      0
      С учетом смехотворности для сша суммы в 27млрд, это больше похоже на чисто коммерческую диверсию - возможно поставщики спг пролоббировали это решение (лоббирование - это красивое демократичное название подкупа/взятки)
  13. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 14:04
    +1
    Адекватный ответ? Возможно он будет адекватным когда наши спец.службы помножат на ноль тех кто это придумал и исполнил. Чтобы другим впредь не приходило в голову подобное.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 14:13
      +1
      Совершенно нет. Если подходить цивилизованно (а в ближайшие годы конфликта с 404 нам так и нужно действовать) , то:
      1. можно предложить купить СП1-2 по цене новых газопроводов. Дать время 2-3 года на такое действо.
      2. По истечении, предложить уничтожить газовую инфраструктуру на эту сумму у стран-участниц. Газовозы, трубы, коммуникации, СПГ заводы и терминалы. Начать с Норвегии.


      Это нормальный подход - без агрессии.
  14. Погоны
    Погоны Сегодня, 14:06
    -1
    С таким МИД нет ничего удивительного, что нашу страну уже никто не уважает...
  15. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:07
    +1
    Очередная статья без автора. Народ кипит от подобных новостей. Но почему-то никто не хочет прочитать оригинальную статью, на которую ссылается данная публикация!?
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 14:15
      0
      Согласен с Вами. Дополню Ваш комментарий. Суть новости:
      "Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться", - заявил Рябков во время пресс-конференции.
      Судя по высказыванию Рябкова которое приводит Российская Газета, он высказал своё личное мнение. hi
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:08
    -1
    Непротивление злу насилием- наше все.
  17. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:09
    +1
    США столкнутся с последствиями после публикации новых данных о диверсиях против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

    Американцы - деловые люди. Им нужно показывать и рассказывать. Пока все это - в пользу бедных. Озабоченность можно выразить.
  18. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 14:09
    +4
    Последствия. Мы не будем с ними разговаривать и пусть им будет стыдно.
  19. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 14:10
    -1
    Рябкова в последнее время очень много, Лаврова на пенсию провожают? Хотя какая разница,одного трепача сменит другой.
  20. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:10
    0
    Да судя по всему, ответа кроме осуждения не будет. Надо сосредоточится на СВО, победить, а после всё предъявить, и умножить на два.
  21. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:13
    -1
    Из-за взрывов газопровода страдает в первую очередь Германия. Если бы его не взорвали, то Газпром так бы и качал немцам газ. Мы им дешевый газ, а они украине танки. Вот такой "равноценный" обмен. И никто бы не взял на себя ответственность перекрыть им газ. Так что мы еще должны норвегам "бутылку" за то, что они с немцами "порешали".
    p.s. Информация к сведению. Таких объемов газа, которые планировала поставлять РФ в Германию по СП1+СП2 у Норвегии просто нет. ФИЗИЧЕСКИ, однако.
  22. g_ae
    g_ae Сегодня, 14:14
    -1
    Ой, да ладно про последствия! На ёлку в Кремль пригласят? Озабоченность выразят? Или, о ужас, недоумение? Недоумение Лаврова страшнее термоядерной войны будет. Но это не точно.
  23. Паллада
    Паллада Сегодня, 14:14
    0
    Да нет не будет. Нужно что то сказать, работа у них такая, дипломатишки. Кишка тонка. Тут наших бойцов травят на передовой, и то не чего не могут сделать.
  24. starina
    starina Сегодня, 14:15
    -1
    Бубнёж МИДа почему-то напомнил вот это

  25. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:15
    0
    мне уже смешно если честно пальчиком погрозили такие пухленькие маленькие люди ! проста если предупреждаешь то делай а если не делаешь то и так и дальше относится к тебе будут !
  26. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 14:20
    0
    Да чего пузыриться то после драки? У нас не кому принять решение об ответном ответе после выпада "партнёров" по бизнесу. Мы следуем своим курсом к бесчестию и потере своей гордости.
  27. Radikal
    Radikal Сегодня, 14:25
    0
    Цитата: rotmistr60
    А может уже лучше молча, через определенное время понаблюдать за пузырями в р-не прокладки Baltic Pipe (газ из Норвегии через Данию в Польшу), а потом с высокой трибуны тоже улыбаясь заявить, что мы рады превращению этого газопровода в металлолом? Им можно, а почему нельзя нам?

    После такого, кто ж там (на Западе) примет после выхода на пенсию дедушку на ПМЖ? Поэтому не стоит ждать чего-то такого, что может навсегда закрыть путь для безоблачного существования там после выхода на пенсию, это касается и всего окружения "ВГК". sad