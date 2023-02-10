Британское издание: КНДР обладает достаточным для преодоления ПРО США количеством МБР с ядерной боевой частью

Это в совокупности больше пусковых установок МБР, чем мы когда-либо видели на северокорейском параде (...) На этот раз Ким Чен Ын позволил тактическим и ракетным силам говорить самим за себя

Северная Корея способна сокрушить противоракетную оборону США, Пхеньян обладает необходимым для этого количеством межконтинентальных баллистических ракет. К такому выводу пришли американские эксперты, посмотрев кадры ночного парада, прошедшего в столице КНДР, пишет Reuters.8 февраля этого года в Пхеньяне состоялся военный парад в честь 75-й годовщины образования Корейской народной армии. На параде были продемонстрированы как уже стоящие на вооружении северокорейской армии МБР, так и перспективные межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь любой части территории США. При этом количество показанных ракет было самое большое за все время существования Северной Кореи.По мнению американских экспертов, КНДР уже разработала новую МБР с твердотопливным двигателем, способную наносить удары по любой части США. Прототип этой ракеты также был показан на параде. На сегодняшний день количество баллистических ракет, стоящих на вооружении Пхеньяна, достаточно для прорыва существующей американской ПРО. Ранее американцы считали, что на это способны только Россия и Китай.- заявляют аналитики.Между тем в Северной Корее продолжают разрабатывать и проводить испытания новых образцов ракет, в том числе и баллистических. Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, Пхеньян намерен создать новую межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боевой частью, которая превзойдет все имеющиеся на вооружении Северной Кореи ракеты.