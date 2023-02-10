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Британское издание: КНДР обладает достаточным для преодоления ПРО США количеством МБР с ядерной боевой частью

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Британское издание: КНДР обладает достаточным для преодоления ПРО США количеством МБР с ядерной боевой частью

Северная Корея способна сокрушить противоракетную оборону США, Пхеньян обладает необходимым для этого количеством межконтинентальных баллистических ракет. К такому выводу пришли американские эксперты, посмотрев кадры ночного парада, прошедшего в столице КНДР, пишет Reuters.


8 февраля этого года в Пхеньяне состоялся военный парад в честь 75-й годовщины образования Корейской народной армии. На параде были продемонстрированы как уже стоящие на вооружении северокорейской армии МБР, так и перспективные межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь любой части территории США. При этом количество показанных ракет было самое большое за все время существования Северной Кореи.

По мнению американских экспертов, КНДР уже разработала новую МБР с твердотопливным двигателем, способную наносить удары по любой части США. Прототип этой ракеты также был показан на параде. На сегодняшний день количество баллистических ракет, стоящих на вооружении Пхеньяна, достаточно для прорыва существующей американской ПРО. Ранее американцы считали, что на это способны только Россия и Китай.

Это в совокупности больше пусковых установок МБР, чем мы когда-либо видели на северокорейском параде (...) На этот раз Ким Чен Ын позволил тактическим и ракетным силам говорить самим за себя

- заявляют аналитики.

Между тем в Северной Корее продолжают разрабатывать и проводить испытания новых образцов ракет, в том числе и баллистических. Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, Пхеньян намерен создать новую межконтинентальную баллистическую ракету с ядерной боевой частью, которая превзойдет все имеющиеся на вооружении Северной Кореи ракеты.
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:41
    +2
    Бриты, как всегда гадят по-тихому..., начали рисовать очередную угрозу демократическому миру, национальной безопасности хегемона, при этом скромно умолчали, что ракеты КНДР способны пустить их остров на дно Атлантики.................А нас то за шо?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:21
      +4
      За всё время существования КНДР это миролюбивое государство ни разу (подчёркиваю это миллион раз для кровожадных англосаксов) не осуществило какой-либо агрессии в отношении любой страны мира, чего не скажешь про США, Великобританию и остальных подпевал блока НАТО.
      Так кто после этого агрессор? fool
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 10:53
        0
        Со штатами/бритами все понятно, в данный момент они представляют, без преувеличения, мировое зло. Позор, что мы приклеились к их санкциям, прикрывшись/оправдывая себя договором о нераспространении ЯО
  2. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 09:43
    +6
    "И это правильно!", - как говорил один известный наш генсек.
    Трепещите!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    +4
    Северная Корея способна сокрушить противоракетную оборону США
    Reuters вдруг озаботилась безопасностью Сша. По поводу своего ЯО у КНДР принцип один - не лезьте и будет вам "счастье". Корея не посылает свои корабли к американским берегам, не лезет в Мексику (подбрюшье Сша) и не настраивает их соседей на провокации. Пока с точностью наоборот. Ким Чен Ын правильно делает укрепляя свой ядерный потенциал и тем самым предотвращая даже мысли о нападении.
  4. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:51
    -2
    Им только с точностью надо поработать. По Японии все никак попасть не могут))
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:54
    0
    Британское издание: КНДР обладает достаточным для преодоления ПРО США количеством МБР с ядерной боевой частью
    Оно лучше знает, чем все США, со всеми штабами. И радуются при этом, одной проблемы меньше, чем у США.
  6. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 11:01
    +1
    На параде прошли 11 МБР "Хвасонпо-17" с ЖРД которая испитали два раза успешно в 2022 и 5 еще не прошедших испитания МБР с ТРД. Прошел испитания только тврдотопливний двигатель с тягой 140 тон.
    Хвасонпо-17 самая большая мобильная МБР с ЖРД в мире весом примерно 100 тон которая уже прошла успешние испитания в прошлом году. По разним оценкам ее дальность примерно 15 тисяч километров с 3 тона полезной нагрузки. Ее заполняют в гориозонтальном положение в укритие и потом она вьиходит поднимается и следует пуск. В етом она похожа на МБР с твердотопливним двигателем.