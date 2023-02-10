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В Нидерландах заявили о возникших трудностях с поставкой истребителей Украине после получения заявки от Киева

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В Нидерландах заявили о возникших трудностях с поставкой истребителей Украине после получения заявки от Киева

Обещавшие Украине "немедленно рассмотреть" заявку на поставку истребителей Нидерланды заявили о возникших трудностях с выполнением просьбы Киева. В Министерстве обороны страны уже не горят желанием исполнять требования "украинских друзей".


Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16 из наличия ВВС страны, сделав все, как заявляли в Амстердаме. Однако нидерландское правительство уже включило "заднюю" и заявило о возникших трудностях с потенциальной передачей самолетов Киеву. Озвучить это направили министра обороны королевства Кайсу Оллонгрен.

По ее словам, в настоящие время просьбу Зеленского выполнить нелегко, необходимо провести консультации с американцами и другими союзниками по НАТО. В общем, в Амстердаме не хотят становиться первой страной, которая поставит истребители Украине. А пока проведут консультации, глядишь, кто-нибудь вперед вылезет и отправит свои самолеты Киеву. Вот тогда можно и присоединиться. Кстати, такую же позицию заняла и Польша.

Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками

- заявила Оллонгрен.

Нидерланды являются одним из самых активных спонсоров Украины в Европе, помогая, в основном, деньгами, поскольку не производят своего вооружения. Вариант с поставкой F-16 Украине в правительстве королевства весьма активно обсуждается, это один из случаев, когда Амстердам может помочь Киеву техникой. Премьер-министр страны Марк Рютте ранее пообещал Макрону, что примет решение по самолетам в "ближайшее время".
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21 комментарий
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:17
    +1
    ну это было очевидно.. понятно что Киев получит истребители. тут больше вопрос когда и сколько какой модификации, если мы говорим про f-16.
    более того я не думаю что это как то сильно изменит правила игры и результат.. истребитель это не танк.. его нужно где то прятать.. и обслуживать
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:42
      +2
      Очевидно, что камнем преткновения до передачи такого серьёзного оружия стало получение денежного возмещения из общака ЕС.
      Сейчас большинство "филантропов" стран ЕС задались вопросом получения компенсации, понимая что от Украины они ничего не получат, поскольку оружие то оказалось дорогостоящим и замещать его новыми покупками за свой счёт очень не хочется. crying
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 10:45
        +1
        это не касается авиации, по крайней мере на данном этапе. Голандия изначально говорила что готова рассмотреть передачу истребителей которые будут списаны. таким образом они хотели больше с экономить чем заработать .
        1. кредо
          кредо Сегодня, 11:14
          0
          Цитата: incoggnoto
          ... Голандия изначально говорила что готова рассмотреть передачу истребителей которые будут списаны. таким образом они хотели больше с экономить чем заработать .

          Байки, которые нам транслируют о том, что страны НАТО готовы избавится от устаревшего оружия сбагрив на Украину за даром, не имеют ничего общего с реальностью и смахивают на обыкновенную ложь, потому что мы говорим о странах где получении прибыли и культ денег возведены до небес и все они с большим удовольствием зарабатывают на этом конфликте.

          Что уж говорить с развитых капиталистических странах, если даже наше МО оружие и обмундирование со складов сдаёт не в утиль и на переплавку, а продаёт коммерсантам через торги.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:17
    +1
    Ждут когда обком назначит главного по летакам, по аналогии со шмольцем - главного по танчикам.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:23
    +2
    Там еще интересней фишка выползла...
    За последние пять лет англо-юты готовили в среднем по 20-30 пилотов в год с налетом где-то по 250-300 ч на рыло, но старые как Маги Тетчер ("помню ее еще во-о-о-от такой девочкой!"(с), УТС "Хок" протухли - движки надо менять. Поэтому план на текущий финансовый год подготовить аж... двух пилотов!

    Что-то мне говорит, что укропенлюфтваффе в Британии учить не будут точно...
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:33
      +1
      Цитата: Bingo
      Что-то мне говорит, что укропенлюфтваффе в Британии учить не будут точно...

      Какая разница, гонорные поляки готовы на все ради бабла. request
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:46
      +2
      Демонстрационную партию скорее всего обучат. Она будет заниматься фотосессиями и пиаром. А когда по команде американцев начнутся поставки авиации, управлять ими будут иностранные наемники.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:23
    +1
    В Нидерландах заявили о возникших трудностях с поставкой истребителей Украине после получения заявки от Киева
    . А шо, они прям завтра собирались поставлять???
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:24
    -1
    Главное не вестись на эти заявы, у нас и без того хватает экспертов типа "не доедет", "заканчивается", "позитивный сигнал от партнеров"
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:28
    +2
    На днях нашего посла вызывали в МИД Голландии по поводу МН 17.И что он им такого сказал ,что у голландцев возникли проблемы с поставками F 16 на Украину! lol
    1. Я_Ков
      Я_Ков Сегодня, 10:35
      -1
      День у вас такой же как у нас, за что поцелуйте... что, так и писать? так и пиши. Кузнечик, переведи laughing
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:28
    +4
    "Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками..."
    А всё потому, что... "Леопарды" - немецкие, F-16 - американские...
    Ты вообще живёшь на свете по доверенности! Ничего у тебя нет! Ты - голодранец! (с)
  8. glebgornostaev2024
    glebgornostaev2024 Сегодня, 10:32
    +1
    Еще долго будут тянуть, скорее всего и не поставят
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:34
    +1
    Надо обсудить с американцами ,это круто!
    Это как если купить машину в автосалоне и потом спрашивать у автопроизводителей разрешение на продажу lol
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +2
    нидерландское правительство уже включило "заднюю" и заявило о возникших трудностях с потенциальной передачей самолетов Киеву
    Не горят голландцы желанием быть первыми в поставках самолетов. Интересно другое. Киев настырно требует самолеты пока еще не имея своих летчиков прошедших переподготовку на них, а если теоретически уже имеет, то единицы. Значит рассчитывает на иностранных? Даже англичане "закадычные друзья" и те отмазались сказав, что переподготовка займет не менее 3 лет.
    1. Илия
      Илия Сегодня, 10:43
      +2

      rotmistr60 (Геннадий)
      Сегодня, 10:39
      0
      нидерландское правительство уже включило "заднюю" и заявило о возникших трудностях с потенциальной передачей самолетов Киеву
      Не горят голландцы желанием быть первыми в поставках самолетов. Интересно другое. Киев настырно требует самолеты пока еще не имея своих летчиков прошедших переподготовку на них, а если теоретически уже имеет, то единицы. Значит рассчитывает на иностранных? Даже англичане "закадычные друзья" и те отмазались сказав, что переподготовка займет не менее 3 лет.
      Здравствуйте. Вполне возможно, что натовские летчики и будут за штурвалами самолетов. Им задним числом сделают увольнения из ВС. Пообещают кучу бабок. Найдутся, и как идейные), и такие которые захотят подзаработать.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:49
      +1
      Потому что поставка должна быть массовой и синхронной. Иначе эффекта не будет. И как вы правильно сказали, пилотировать их будут иностранные пилоты. Ни Англия, ни Нидерланды такого в одиночку (в качестве примера для подражания) сделать не могут. Здесь команду должны дать американцы.
  11. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 10:42
    +3
    Ещё раз про хитрый план США, или что-то пошло не так:

    1. Ослабление Германии и усиление Польши.
    Германская экономика получила удар в виде высоких цен на энергоносители. У немцев реально маячит либо перенос производства, либо расконсервация угольных шахт и полярный лис всей экологической повесточке. А это, на секунду, смена руководящей элиты.
    Польша прирастет территориями как в случае гипотетической победы Украины, так и в случае её поражения.
    После этого, Германии, чтобы выжить, нужно будет выходить из ЕС, и с Россией делить Польшу.
    Это не лучше локального украинского конфликта, но, опасаюсь, "фарш невозможно провернуть назад".
    Соответственно, сейчас все на европейском континенте будут концентрировать оружие у себя, а не дарить украинцам.

    2. Что даёт затяжная война для США?
    Нужно будет восстанавливать сталелитейную промышленность, восстанавливать систему образования, средний класс, пролетариат, заводы, инфраструктуру, как-то мотивировать обратно держателей акций и бьюти-блогеров пилить гайку. И это тоже - смена элит.
    А они не для того переворот делали, белых нормальных мужиков дискриминировали, чтобы обратно власть производственникам отдать. До выборов в США полтора года, если к этому времени Украину не сотрут с повестки дня, то власть нужно будет вернуть Трампу, извиниться перед нормальными белыми мужиками, выгнать гомосеков из армии, пересажать финансовых махинаторов, открыть заводы, и тут же начать вход в тяжёлый экономический кризис с падением уровня жизни, милитаризацией экономики, и сменой всех говорящих голов в политическом шоу.

    3. У нас в целом, сходная ситуация, но индустриализация это проблема выживания.
    Вряд ли кого прельщают лавры мученика, типа Саддама, Милошевича, или Каддафи.
    Поэтому индустриализации - быть.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:51
      +2
      Цитата: Kuziming
      И это тоже - смена элит.

      А зря шуткуете. У них именно вариантов не осталось. И именно поэтому полезли вопли
      Основной проблемой в судостроении для ВМC США названа нехватка кадровых ресурсов

      Они достукались до нежизнеспособного государства, ничего не производящего, кроме комиксов и мультиков. Поэтому, усираясь от усердия, тащат к себе промышленность - европейские фирмы из например Германии, полупроводниковое производство, которого нет... Все, они уже воткнулись головой в большую такую...
      Но тут что вы верно заметили - это разворот на 180, и надо власть ВЫРВАТЬ - просто так ее не отдадут, и вот получится ли у них это... Как? Это не в СССР деревню в город перевезти, кстати, Китай сейчас так же поступает - это в городе "бьюти-блогера" к станку поставить, а у него уже шаблон мышления - руками работают только в Третьем мире.
      Все, допрыгались - нет трудовых резервов
  12. Single-n
    Single-n Сегодня, 10:51
    +1
    Напоминает ситуацию "ща пойду ему морду бить(оружие поставлять), держите меня семеро!!. Да крепче держите,идиоты, не дай бог вырвусь- отхвачу еще:))"