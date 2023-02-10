В Нидерландах заявили о возникших трудностях с поставкой истребителей Украине после получения заявки от Киева

Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками

Обещавшие Украине "немедленно рассмотреть" заявку на поставку истребителей Нидерланды заявили о возникших трудностях с выполнением просьбы Киева. В Министерстве обороны страны уже не горят желанием исполнять требования "украинских друзей".Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16 из наличия ВВС страны, сделав все, как заявляли в Амстердаме. Однако нидерландское правительство уже включило "заднюю" и заявило о возникших трудностях с потенциальной передачей самолетов Киеву. Озвучить это направили министра обороны королевства Кайсу Оллонгрен.По ее словам, в настоящие время просьбу Зеленского выполнить нелегко, необходимо провести консультации с американцами и другими союзниками по НАТО. В общем, в Амстердаме не хотят становиться первой страной, которая поставит истребители Украине. А пока проведут консультации, глядишь, кто-нибудь вперед вылезет и отправит свои самолеты Киеву. Вот тогда можно и присоединиться. Кстати, такую же позицию заняла и Польша.- заявила Оллонгрен.Нидерланды являются одним из самых активных спонсоров Украины в Европе, помогая, в основном, деньгами, поскольку не производят своего вооружения. Вариант с поставкой F-16 Украине в правительстве королевства весьма активно обсуждается, это один из случаев, когда Амстердам может помочь Киеву техникой. Премьер-министр страны Марк Рютте ранее пообещал Макрону, что примет решение по самолетам в "ближайшее время".