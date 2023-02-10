Американская пресса сообщила о призыве Минобороны США возобновить финансирование секретных программ на Украине

Военное ведомство США призывает Конгресс возобновить финансирование различных сверхсекретных программ, которые реализовывались на территории Украины, но были приостановлены в связи с российской специальной военной операции.Как сообщает американское издание The Washington Post, в случае возобновления финансирования этих программ, Пентагон сможет нанимать украинских граждан для осуществления разведывательной деятельности. Предполагается, что наемные работники из числа украинцев будут следить за передвижениями российской армии, а также "противодействовать дезинформации".В материале американского издания отмечается, что в случае одобрения конгрессом возобновления финансирования, функционирование этих программ может возобновиться уже в 2024 году. Однако, неизвестно, вернется ли американское руководство этих программ на Украину или будут осуществлять контроль из-за рубежа.По словам источников издания в американском конгрессе, решение, которое будет вынесено парламентариями в отношении этих программ сложно прогнозировать из-за разногласий среди членов Республиканской партии в вопросах выделения финансирования Киеву.Американские военные в течение многих лет занимались финансированием отдельных иностранных военных и целых военизированных формирований в Ближневосточном регионе, в странах Азии и Африки. Подобные силы используются в борьбе с противниками, с которыми США не ведут прямого конфликта, такими как Россия и Китай.