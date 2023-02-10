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Американская пресса сообщила о призыве Минобороны США возобновить финансирование секретных программ на Украине

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Американская пресса сообщила о призыве Минобороны США возобновить финансирование секретных программ на Украине

Военное ведомство США призывает Конгресс возобновить финансирование различных сверхсекретных программ, которые реализовывались на территории Украины, но были приостановлены в связи с российской специальной военной операции.


Как сообщает американское издание The Washington Post, в случае возобновления финансирования этих программ, Пентагон сможет нанимать украинских граждан для осуществления разведывательной деятельности. Предполагается, что наемные работники из числа украинцев будут следить за передвижениями российской армии, а также "противодействовать дезинформации".

В материале американского издания отмечается, что в случае одобрения конгрессом возобновления финансирования, функционирование этих программ может возобновиться уже в 2024 году. Однако, неизвестно, вернется ли американское руководство этих программ на Украину или будут осуществлять контроль из-за рубежа.

По словам источников издания в американском конгрессе, решение, которое будет вынесено парламентариями в отношении этих программ сложно прогнозировать из-за разногласий среди членов Республиканской партии в вопросах выделения финансирования Киеву.

Американские военные в течение многих лет занимались финансированием отдельных иностранных военных и целых военизированных формирований в Ближневосточном регионе, в странах Азии и Африки. Подобные силы используются в борьбе с противниками, с которыми США не ведут прямого конфликта, такими как Россия и Китай.
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Использованы фотографии:
Wikipedia
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:24
    +2
    Предполагается, что наемные работники из числа украинцев будут следить за передвижениями российской армии,
    Врут. Это слишком безобидно. 10 грошей всегда найдется у ВСУ. Скорее всего исследования ОМП. recourse
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 17:31
      +1
      Украина , как государство, должна перестать существовать, иных вариантов они нам не оставляют.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 17:40
        +2
        Вот единственный способ обеспечить России мир на её юго-западной границе:
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 17:31
      +3
      К сожалению это имеет место быть, вместе с беженцами на территорию России просочились и агенты СБУ, много работы будет у контразведки, нужно активизировать внедрение своих людей к СБУ, надо знать о каждом их пакостном шаге. Не стоит гнушаться ликвидацией активных главарей и идеологов бандеровщины. Пусть знают что их ждет.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:34
    +1
    Пора уже начинать обстреливать всё подозрительное американское, находящееся ближе 300 км от границ России...
    Для собственной безопасности...
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:38
    0
    Надо готовиться к испытанию американцами на Вооружённых Силах РФ на Украине всех видов оружия массового поражения - химического, бактериологического и разумеется, ядерного.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:00
    0
    Американская пресса сообщила о призыве Минобороны США возобновить финансирование секретных программ на Украине
    . Понятно, упокаиватся и отступать от своих планов они не хотят!