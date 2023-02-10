Швейцария запретила Испании передавать Украине 35-мм зенитные орудия собственного производства

Швейцария снова ставит палки в колеса странам Евросоюза, желающим поставить вооружения швейцарского производства Киеву. На этот раз Берн отклонил запрос Испании на передачу Украине двух зенитных орудий. Об этом сообщил государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).
Испания в середине января направила Швейцарии запрос на разрешение реэкспорта двух зенитных орудий швейцарского производства, но получила отказ. В сообщении не поясняется, что это за орудия и зачем Украине их всего два. Однако, в более ранних заявлениях Испании говорится, что Мадрид планирует передать Украине ЗРК Spada/Skyguard Aspide из наличия собственных вооруженных сил. Все дело в том, что в состав данного комплекса входят две пусковые установки с ракетами и два буксируемых орудия Oerlikon GDF-001 производства Швейцарии. Видимо запрет наложен как раз на них.
Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства
- приводит РИА Новости заявление представителя SECO.
Таким образом, можно предположить, что из-за запрета Швейцарии Украина не получит ЗРК Spada/Skyguard Aspide, если в Берне не изменят свое решение. А такой вариант вполне реален, парламент давит на правительство, требуя внести изменения в закон о нейтралитете Швейцарии, который мог бы разрешать поставку вооружений странам с таким же "демократическим строем".
Между тем российский посол в Берне Сергей Гармонин считает, что Швейцария потеряла свой нейтральный статус еще в самом начале российской спецоперации, приняв сторону Украины и оказывая Киеву помощь.