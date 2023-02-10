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Заместитель госсекретаря США заявила о «крайней заинтересованности» в возобновлении переговоров по ДСНВ

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Заместитель госсекретаря США заявила о «крайней заинтересованности» в возобновлении переговоров по ДСНВ

России и США следует вернуться к возобновлению переговоров относительно судьбы Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.


Американское внешнеполитическое ведомство выразило «крайнюю заинтересованность» в возобновлении как переговоров, так и инспекций на стратегических объектах в России и США. По утверждению представителей Госдепа, в Вашингтоне займутся изучением способов возобновления диалога по этим договоренностям.

Что интересно, Дженкинс умудрилась выразить сожаление относительно «увязывания» Россией обсуждения ДСНВ с событиями на Украине. Такая наглость американской стороны впечатляет, поскольку текущая военно-политическая ситуация в Восточной Европе совсем не способствует тому, чтобы Россия задумывалась о сокращении любых видов вооружений.

Тем более, агрессивный киевский режим настаивает на поставках все большего количества вооружений, а также не скрывает своих стремлений наносить удары по стратегически важным объектам на российской территории.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации уже реагировали на призывы США к возобновлению инспекций на стратегические объекты РФ. Их назвали крайне «циничными» в той ситуации, когда США и их союзники фактически развязали гибридную войну против Российской Федерации, которая может закончиться прямым ядерным столкновением.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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23 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 20:08
    +11
    Никаких договоров с англосаксами ..Хватит уже в конце 80-х 90- надоговваривались чуть кровью не захлебнулись И сейчас еще расхлебываем и кровью все поливаем ,пытаясь отстоять независимость России и нашей истории !
    Спасибо нашим конструкторам и инженерам еще со времен Советского Союза заложивших фундамент и не предавших (голодали многие ) Отечество .Сейчас их разработки охраняют Россию от озверевших англосаксов и их вассалов ..Боятся они нас и правильно делают !
    Вспомнил ,как тут лберда заливалась смехом и ехидством насчет заявление ВВП..

    Большинство этих вооружений уже стоит на дежурстве и кое что из сюрпризов о чем не говорят
    Так что не зря сша панику разводят .. soldier

    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:07
      +2
      Цитата: LukaNord
      Никаких договоров с англосаксами ..Хватит уже в конце 80-х 90- надоговваривались чуть кровью не захлебнулись

      Американское внешнеполитическое ведомство выразило «крайнюю заинтересованность» в возобновлении как переговоров, так и инспекций на стратегических объектах в России и США.

      Какие переговоры? Какие инспекции?
      Есть государство, открыто воюющее против нас. И если они что-то хотят сокращать, то это им мешает и нам это явно нужно наращивать.

      Не наши, ИХ официальные головы ОТКРЫТО говорят о своей цели - уничтожении России. И чего они тут после этого собрались "инспектировать"?
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:08
    +7
    Американское внешнеполитическое ведомство выразило «крайнюю заинтересованность» в возобновлении как переговоров, так и инспекций на стратегических объектах в России и США.

    Если это говорит США, не верьте этому. Обманут.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:26
      0
      не верьте этому. Обманут

      в смысле обмана США последовательны и честны - они и не обещают, что не будут обманывать. Они предлагают просто попытаться договориться с нашими чиновниками, учесть взаимные интересы... т. е. запустить ишака, гружёного золотом (российским, кстати)))
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:05
      0
      Цитата: tihonmarine
      Американское внешнеполитическое ведомство выразило «крайнюю заинтересованность» в возобновлении как переговоров, так и инспекций на стратегических объектах в России и США.

      Если это говорит США, не верьте этому. Обманут.

      Не верь данайцам дары дающим , 100 лярдов Зеля выпросил и сколько ему досталось Влад ? А сколько его спонсорам ? Там жуть ,когда это все вскроется ..Кстате Зеля ,поехал в европу именно шантожировать этих клоунов ,что если не дадите истребители ,то я про вас все расскажу и про минские соглашения и то как вы и что говорили и т.д.
      США все данные ему выдаст ..Вот они как шавки хлопали этому еврейчику
      Чуют ,что с ними будет скоро
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:13
      0
      Цитата: tihonmarine
      Если это говорит США, не верьте этому. Обманут.

      А если такое же будет говорить кто-то от имени РФ, то это будет означать, что "сливает".
  3. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 20:10
    +8
    Вот тут уж хрен (семейства капустных) вам!!! Наличие ЯО и сдерживает вас шавок от прямого нападения на Россию! Да и другие виды вооружений стоит производить больше и демонстрировать чаще. Чтоб заявлений по типу того, что сделал Моравецкий не было. За такое вообще из Польши можно сделать радиоактивные пустоши. Жаль, что сами поляки этого не понимают и позволяют своим лидерам гавкать в сторону России! Ну а про матрасников, мелкобритов, лягушатников и прочих Шольцев - вообще молчу.
  4. Last centurion
    Last centurion Сегодня, 20:14
    +5
    Ни в коем случае. Любое сокращение яо - предательство народа
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 20:30
      +4
      Цитата: Last centurion
      Любое сокращение яо - предательство народа

      Мы помним как сами резали то , что сдерживало вас .
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 20:34
        +1
        Цитата: Vyacheslav57
        Мы помним как сами резали то , что сдерживало вас .

        Я все помню уже 60 лет как минимум, и не забуду.
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 21:18
        0
        Цитата: Vyacheslav57
        Цитата: Last centurion
        Любое сокращение яо - предательство народа

        Мы помним как сами резали то , что сдерживало вас .

        Ну вот еще фото ..Жуткие прям сердце закололо опять

        Или вот еще слезы на глазах ..

        Все продали и разграбили хуторяне чертовы
        Теперь только сельское хозяйство и военные округа с жесткой комендатурой
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:17
    +5
    призывы США к возобновлению инспекций на стратегические объекты РФ

    именно сейчас, в преддверии ядерной войны, эти инспекции штатам были бы весьма кстати - чтобы знать точно, куда бить
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:31
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      именно сейчас, в преддверии ядерной войны, эти инспекции штатам были бы весьма кстати - чтобы знать точно, куда бить

      Самое время БЖРК "Баргузин" возрождать, а не жевать сопли с ДНСВ.
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:18
    +3
    Alles klar, aber ihr braucht zur "Inspektion" nicht nach
    Russland zu kommen, wie schicken euch ein paar hundert
    Atomraketen direkt in die USA, die könnt ihr dann "prüfen"...!!!!!!
  7. agoran
    agoran Сегодня, 20:19
    +4
    "Переговоры?" к/ф Пираты Карибского моря.
  8. KCA
    KCA Сегодня, 20:20
    +1
    Да а смысл, сокращать заряды, ну есть у нас 1547 развёрнутых зарядов, ну станет 1000, что, америке легче станет? Кто его знает, сколько в Посейдон зарядить можно, а два уже ушли в куда-то в 1800 км от побережья США, опять-же речь о количестве, а о типах зарядов в СНВ-3 и речи нет, хоть 100МгТ, хоть чумовой Авангард
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:24
    +3
    Теперь скажите что Путин ВВ не гроссмейстер.Счас США будут лебезить ,ну дайте хоть глазком посмотреть:Сармат,Авангард и Посейдон.Мультики смотрите господа джентльмены.Ни одно ваше ПРО не поможет.Готовы умирать за западные ценности?Так и будем диктовать свою волю ,не применяя средства СЯС.А с украиной справимся ,как запад не упирался.Одно ,когда за западные ценности умирают украинцы и каждой твари по паре.Другое дело ,когда западу надо будет умирать самим.
  10. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 20:35
    0
    странно, у них же есть спутники и скорее всего информаторы. Скорее всего почву зондируют для чего-то другого.
  11. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 20:35
    0
    Отдуплились что ли "заокеанские партнеры" ?
  12. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:41
    +3
    России и США следует вернуться к возобновлению переговоров относительно судьбы Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

    А не пошли бы США на три буквы?
    Уровень наглости наглосаксов поражает воображение. Вводить санкции, поставлять вооружения для убийства российских солдат. Но там где им выгодно или они отстают "А давайте дружить. А давайте возобновим переговоры.".
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 21:13
      0
      Цитата: ratoborets
      А не пошли бы США на три буквы?

      В США? good lol

      Цитата: ratoborets
      Уровень наглости наглосаксов поражает воображение.
      Это для нормальных людей наглость. Для них нет - они так живут.
  13. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 20:58
    0
    США ищут наивных дурачков. Кто им сейчас поверит хоть одному их слову? Колорадские жуки, а не договорщики.
  14. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 21:46
    0
    Инспекции, инспекции... оно конечно, но... тут и начавшая подготовка к выборам... переговоры да еще по ДНСВ дело не быстрое... можно вспомнить предыдущие выборы... У Трампа отказываются от продления - "Мы не заинтересованы просто продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Этот договор, как я и говорил, еле прошел в Сенате [при ратификации в 2010 году], - считает Биллингсли. - <...> Причины в том, что это плохая сделка для США. Соглашение покрывает 90% американских [ядерных] арсеналов и в то же время 40% российских арсеналов". https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10340041. А одним из первых что делает Байден продлевает ДСНВ... Украина для большинства американцев далеко, а ядерная тема она идет всё время (тут и иранцы, и корейцы о ней напоминают).. избиратель в этой области хочет хороших новостей, а тут корейцы пускают, появляется новость что у китайцев больше пусковых межконтинентальных чем у США, еще и русские не хотят, как-то неуютно... так что инспекции инспекциями, но к выборам Байдану видно очено нужно - как то в последнее время все чаще и чаше о нём напоминают, то Кирби, то Госдеп, то Конгресс, новый посол... хотя бы создать видимость работы, что бы хоть что то показать избирателю