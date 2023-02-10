Заместитель госсекретаря США заявила о «крайней заинтересованности» в возобновлении переговоров по ДСНВ

России и США следует вернуться к возобновлению переговоров относительно судьбы Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.Американское внешнеполитическое ведомство выразило «крайнюю заинтересованность» в возобновлении как переговоров, так и инспекций на стратегических объектах в России и США. По утверждению представителей Госдепа, в Вашингтоне займутся изучением способов возобновления диалога по этим договоренностям.Что интересно, Дженкинс умудрилась выразить сожаление относительно «увязывания» Россией обсуждения ДСНВ с событиями на Украине. Такая наглость американской стороны впечатляет, поскольку текущая военно-политическая ситуация в Восточной Европе совсем не способствует тому, чтобы Россия задумывалась о сокращении любых видов вооружений.Тем более, агрессивный киевский режим настаивает на поставках все большего количества вооружений, а также не скрывает своих стремлений наносить удары по стратегически важным объектам на российской территории.Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации уже реагировали на призывы США к возобновлению инспекций на стратегические объекты РФ. Их назвали крайне «циничными» в той ситуации, когда США и их союзники фактически развязали гибридную войну против Российской Федерации, которая может закончиться прямым ядерным столкновением.