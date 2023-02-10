Президент США Байден собрался запросить у Конгресса крупнейший в истории страны военный бюджет

В ближайшее время администрация президента США Джо Байдена направит в Конгресс запрос на самый большой за всю американскую историю оборонный бюджет. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Речь идет о военном бюджете на 2024 год. В военные расходы страны войдут, в том числе, и траты на пополнение запасов вооружений. Американские арсеналы опустели из-за постоянной военной помощи Украине. Ведь уже год США регулярно направляют различные виды вооружений, военной техники, боеприпасов, амуниции киевскому режиму.
Сейчас в американской администрации еще не определились с точным объемом бюджета. Но до марта 2023 года это необходимо сделать, чтобы вовремя добиться одобрения в Конгрессе. Известно, что военный бюджет США на 2023-й финансовый год составляет 858 миллиардов долларов. Это – также рекордные цифры, поскольку раньше военные расходы США были значительно меньшими.
От военного бюджета на 2024 год ожидают еще большего объема, чем от текущего бюджета. Заместитель министра обороны США по финансовым вопросам Майкл Маккорд заявил, что ожидает значительно большего размера бюджета на оборону на 2024 год, чем размер текущего бюджета. Не исключено, что речь может идти о сумме, приближающейся к триллиону долларов.
Напомним, что беспрецедентное увеличение военного бюджета осуществляется США на фоне наличия колоссального государственного долга и усугубляющихся проблем экономического и социального характера. Но финансирование вооруженного конфликта на Украине и оборонные заказы для американской элиты давно стали куда более приоритетными направлениями трат, чем решение социально-экономических проблем.