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Президент США Байден собрался запросить у Конгресса крупнейший в истории страны военный бюджет

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Президент США Байден собрался запросить у Конгресса крупнейший в истории страны военный бюджет

В ближайшее время администрация президента США Джо Байдена направит в Конгресс запрос на самый большой за всю американскую историю оборонный бюджет. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.


Речь идет о военном бюджете на 2024 год. В военные расходы страны войдут, в том числе, и траты на пополнение запасов вооружений. Американские арсеналы опустели из-за постоянной военной помощи Украине. Ведь уже год США регулярно направляют различные виды вооружений, военной техники, боеприпасов, амуниции киевскому режиму.

Сейчас в американской администрации еще не определились с точным объемом бюджета. Но до марта 2023 года это необходимо сделать, чтобы вовремя добиться одобрения в Конгрессе. Известно, что военный бюджет США на 2023-й финансовый год составляет 858 миллиардов долларов. Это – также рекордные цифры, поскольку раньше военные расходы США были значительно меньшими.

От военного бюджета на 2024 год ожидают еще большего объема, чем от текущего бюджета. Заместитель министра обороны США по финансовым вопросам Майкл Маккорд заявил, что ожидает значительно большего размера бюджета на оборону на 2024 год, чем размер текущего бюджета. Не исключено, что речь может идти о сумме, приближающейся к триллиону долларов.

Напомним, что беспрецедентное увеличение военного бюджета осуществляется США на фоне наличия колоссального государственного долга и усугубляющихся проблем экономического и социального характера. Но финансирование вооруженного конфликта на Украине и оборонные заказы для американской элиты давно стали куда более приоритетными направлениями трат, чем решение социально-экономических проблем.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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15 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:07
    +2
    В связи с инфляцией бакса, у них каждый год бюджет рекорды бьет. Веймарская рехсмарка скоро дороже будет.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 21:16
      +2
      Значит щэ не вмерла украина будет продолжать дальше получать подачки, а гном из 95 го квартала погонит хлопцев дальше на убой,что бы старика с Паркинсоном не огорчать.
    2. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 21:31
      +2
      В связи с инфляцией бакса, у них каждый год бюджет рекорды бьет. Веймарская рехсмарка скоро дороже будет.

      За доллар дают 74 рубля, и год назад было где-то столько же. А 5 лет назад было 66 рублей. А 10 лет назад было 33 рубля.
      Что это значит?
      А это значит, что если и есть "инфляция доллара", то "инфляция рубля" еще выше. Соответственно, курс доллара к рублю на длительном промежутке времени растет. И пока доллар является мировой резервной валютой изменить что-либо очень сложно.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 21:41
        +2
        Это изменение происходит не быстро иначе бы сша рванули бы в неадекватное состояние совсем. А курс он искуственный. То что многое производство было разрушено и уничтожено при чем специально, сейчас будет очень сложно, но необходимо создавать.
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:18
    +2
    Не исключено, что речь может идти о сумме, приближающейся к триллиону долларов

    Вот это размах!! Радоваться, конечно, нечему. Как говорил классик - в третьем акте даже незаряженное ружьё может выстрелить (( Американская военщина, судя по бюджету, будет заряжена на 100500%
  3. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 21:27
    +1
    Известно, что военный бюджет США на 2023-й финансовый год составляет 858 миллиардов долларов. Это – также рекордные цифры, поскольку раньше военные расходы США были значительно меньшими.

    Заместитель министра обороны США по финансовым вопросам Майкл Маккорд заявил, что ожидает значительно большего размера бюджета на оборону на 2024 год, чем размер текущего бюджета. Не исключено, что речь может идти о сумме, приближающейся к триллиону долларов.

    Ответ тем, кто заявляет, что не стоит спешить, мы ведем войну на истощение и скоро Западу надоест спонсировать Украину.
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 22:03
      0
      В 1796 году Александр Васильевич Суворов написал книгу о русском военном искусстве «Наука побеждать», в которой он изложил 7 принципов, благодаря которым он ни разу не проиграл ни одного сражения, ни одной кампании.
      Принцип № 1. Глазомер - умении адекватно оценить ситуацию.
      Принцип № 2. Быстрота - Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбы империи.
      Принцип № 3. Натиск - первая рвет, вторая валит, третья довершает.
      Принцип № 4. Целеустремленность - всегда имей цель определенную, сражения, цель которых остается непонятной, — излюбленный прием невежд.
      Принцип № 5. Простота - мат в два хода для противника. Гениальное всегда просто, солдату некогда думать о сложных схемах и алгоритмах, ему нужно действовать.
      Принцип № 6. Наступательность - ничего, кроме наступательного — одно звание отступления уже доказывает слабость, а значит, наводит робость.
      Принцип № 7. Завершенность - недорубленный лес всегда вырастает, довести ход сражения до полного и окончательного разгрома противника.
      Кто-нибудь из стратегов ГШ это творение точно читали? Какую книгу сейчас пишут они?
  4. Yho
    Yho Сегодня, 21:33
    +1
    Те 300 миллиардов долларов, что «подогнала» Москва, пришлись очень к стати.И шумиха с «шариками» сыграла на руку. Массовая истерия по поводу китайской угрозы поможет заполучить необходимые баксы. Байден отлично разыграл карту. У дедушки хоть и есть проблемы с памятью, но «котелок» ещё варит, да так, что многим молодым можно ему позавидовать.
    1. ratoborets
      ratoborets Сегодня, 21:38
      0
      Байден отлично разыграл карту. У дедушки хоть и есть проблемы с памятью, но «котелок» варит так, что многим молодым можно позавидовать.

      Ничего у него уже не варит. У человека деменция, он здоровается с невидимыми человечками, не знает, куда идти, разговаривает с давно умершими конгрессменами и т.д.
      Байден – это кукла, которой руководит закулиса. В первую очередь это Этнони Блинкен, Виктория Нуланд, Чак Шумер.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:44
      0
      А эти 300лярдов уже нашли? или все еще в поисках?! Наращивание сша военного буджета мира не принесет а еще больше смертей и крови, не боитесь оказаться в этой статистике?
  5. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 21:38
    0
    А вот и истинная цель спецоперации.
  6. ximkim
    ximkim Сегодня, 21:40
    0
    Цитата: ivan1979nkl
    Не исключено, что речь может идти о сумме, приближающейся к триллиону долларов

    Вот это размах!! Радоваться, конечно, нечему. Как говорил классик - в третьем акте даже незаряженное ружьё может выстрелить (( Американская военщина, судя по бюджету, будет заряжена на 100500%

    На рекорд идут. Триллион наверное будет.
  7. Комментарий был удален.
  8. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 21:48
    +2
    Если у кого-то есть,что тебе нужно,то объявляй его своим врагом.
    И забирай у него,что тебе нужно .
    Девиз США
  9. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:57
    0
    правильно сша готовится к войне с РФ или с китаем !
  10. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 22:07
    +1
    Na ja, die gesamten USA sind ein ausschließlich auf Schulden
    finanzierter Sauhaufen, den die ganze Welt alimentieren darf,
    da kommt es eben auf eine Billion US-Dollar Schulden mehr
    oder weniger auch nicht mehr an...!!

    https://www.usdebtclock.org/

    Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten von Amerika
    nähert sich rasant der Marke von 94,2 BILLIONEN US-Dollar
    (europäische Berechnung !!)

    Die ausgewiesenen 31.546 Billionen US-Dollar Schulden
    betreffen nur den Bundeshaushalt der vom Präsidenten
    alleine verwaltet wird! Alle Staats-Schulden inkl. aller
    50 Bundesstaaten     liegen aber bereits bei den erwähnten
    ca. 94,2 Billionen US-Dollar und können niemals mehr
    zurückgezahlt werden!!! Deshalb die weltweiten Kriege
    der US-Gangster...!!!