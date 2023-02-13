Военное обозрение
Войти Регистрация

РСЗО «Торнадо-Г» получили новые управляемые и неуправляемые боеприпасы с увеличенной дальностью стрельбы

10
РСЗО «Торнадо-Г» получили новые управляемые и неуправляемые боеприпасы с увеличенной дальностью стрельбы

В Российской Федерации создана новая линейка управляемых и неуправляемых боеприпасов калибра 122 мм для реактивных систем залпового огня (РСЗО) 9К51М «Торнадо-Г». Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.


Главной отличительной характеристикой новых боеприпасов является значительно увеличенная дальность стрельбы. Сейчас, напомним, РСЗО «Торнадо-Г» может наносить удары на 40 километров. Теперь возможности системы значительно возрастут.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в МО РФ, новые боеприпасы уже поступают в войска. Об их разработке стало известно еще осенью 2021 года, когда компания «Технодинамика» сообщила о разработке новой высокоточной дальнобойной ракеты для РСЗО «Торнадо-Г». Кроме того, были представлены и неуправляемые боеприпасы.

Благодаря использованию управляемого реактивного снаряда значительно повышается точность стрельбы, если сравнивать с обычными боеприпасами, используемыми в войсках для РСЗО «Торнадо-Г». Кроме того, увеличивается дальность стрельбы посредством формирования участка подпланирования. Показатели расхода боеприпасов также сокращаются. В итоге несколько целей можно поразить залпом одной РСЗО.

Повышение точности боеприпасов позволяет значительно увеличить боевую эффективность РСЗО, так как на больших дистанциях подобные системы никогда не отличались высокой точностью ударов. Теперь появилась возможность нанесения ударов на оперативную глубину, утверждают военные. Это позволит поражать объекты противника в тылу, за линией фронта. Поскольку РСЗО «Торнадо-Г» способна выпустить 40 снарядов в течение 20 секунд, ни одна система противовоздушной обороны не сможет отразить столь интенсивную атаку.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:57
    +9
    Эх. Раньше бы так. И почему нам все время нужно воевать, чтоб понять, что нужно делать, а что нет?
    1. GAF
      GAF Сегодня, 08:02
      +2
      Цитата: Аргон
      Эх. Раньше бы так

      Ждём, "пока жареный петух не клюнет...." в деликатное место...
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:00
    +9
    Вот правильно, в начале поставили и начали их применять, а уже потом постфактум проинформировали.
    А то наши политики пошли по мировому пути, в начале с три короба наговорят, распиарятся, а потом или шах помрет или ишак сдохнет.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:45
      0
      Цитата: Fizik13
      пошли по мировому пути, в начале с три короба наговорят, распиарятся, а потом или шах помрет или ишак сдохнет.

      Рекламируют на продажу . Своих мозгов то нет . Там только желание бабла и всё .
  3. Dimax-Nemo
    Dimax-Nemo Сегодня, 08:03
    +1
    Гм. Наши юмористы, конечно. А Ураган?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 08:11
      +2
      "Государственные испытания РСЗО "Ураган-1М" проводились с 2012 года и были успешно завершены в 2015 году. По данным ПАО "Мотовилихинские заводы" система "Ураган-1М" была принята на вооружение вооружённых сил Российской Федерации в 2016 году."

    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: Dimax-Nemo
      А Ураган?

      А чё "Ураган" ? Ждите,когда для "Солнцепека" разработают корректируемый РС... !
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:09
    +3
    Вопрос повышения точности, кучности систем залпового огня назрел уже давно. Как правильно уже выше написали у нас между анонсом изделия и его реальным применением лежит пропасть, иногда непреодолимая. БПЛА тому яркий пример. Поэтому праздновать событие будем когда снаряды поступят в войска.
    1. Комментарий был удален.
  5. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 08:16
    0
    интересно узнать максимальную дальность...
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:26
    0
    Похвально! good
    А есть ещё такое:
     Показать / Скрыть текст