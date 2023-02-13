Западные разведки пытаются выяснить, что Россия пообещала Судану за открытие пункта МТО ВМФ на берегу Красного моря

Как уже сообщало «Военное обозрение», власти Судана подписали соглашение с Россией об одобрении проекта создания в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Пункт МТО разместится на берегу Красного моря и сможет одновременно принимать до 4-х российских кораблей, включая боевые. На объекте смогут нести службу до 300 российских военных. Соглашение находится на этапе ратификации.Суданский чиновник сообщил о том, что «Россия сняла все имевшиеся у Судана опасения, а потому с военной стороны сделка была одобрена».Это решение Судана вызвало по-настоящему нездоровый интерес на Западе. Как сообщают в самом Судане, «есть попытки военных атташе дипмиссий нескольких западных стран в регионе выйти на контакт с представителями военного совета и уточнить детали сделки с Россией». Это говорит о том, что западные разведки интересует вопрос следующего характера: что Москва пообещала Хартуму за одобрение проекта создания пункта МТО на берегу Красного моря? Чтобы ответ на этот вопрос получить, и активизировались сотрудники посольств как в самом Судане, так и в соседних с этой африканской страной государствами.Сообщается, что контакты пытаются наладить в том числе через представителей в Египте. Наибольшую активность в этом плане проявляют разведки США и Франции. Франция в последнее время особенно рефлексирует в связи с ростом российского влияния в Африке на фоне явного снижения такого влияния со стороны Парижа.Цель Запада и в этом случае - сделать всё, чтобы помешать России открыть пункт МТО ВМФ РФ в Судане. А потому не исключён и вариант угроз в отношении суданского руководства.