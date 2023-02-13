Военное обозрение
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Западные разведки пытаются выяснить, что Россия пообещала Судану за открытие пункта МТО ВМФ на берегу Красного моря

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Западные разведки пытаются выяснить, что Россия пообещала Судану за открытие пункта МТО ВМФ на берегу Красного моря

Как уже сообщало «Военное обозрение», власти Судана подписали соглашение с Россией об одобрении проекта создания в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Пункт МТО разместится на берегу Красного моря и сможет одновременно принимать до 4-х российских кораблей, включая боевые. На объекте смогут нести службу до 300 российских военных. Соглашение находится на этапе ратификации.


Суданский чиновник сообщил о том, что «Россия сняла все имевшиеся у Судана опасения, а потому с военной стороны сделка была одобрена».

Это решение Судана вызвало по-настоящему нездоровый интерес на Западе. Как сообщают в самом Судане, «есть попытки военных атташе дипмиссий нескольких западных стран в регионе выйти на контакт с представителями военного совета и уточнить детали сделки с Россией». Это говорит о том, что западные разведки интересует вопрос следующего характера: что Москва пообещала Хартуму за одобрение проекта создания пункта МТО на берегу Красного моря? Чтобы ответ на этот вопрос получить, и активизировались сотрудники посольств как в самом Судане, так и в соседних с этой африканской страной государствами.

Сообщается, что контакты пытаются наладить в том числе через представителей в Египте. Наибольшую активность в этом плане проявляют разведки США и Франции. Франция в последнее время особенно рефлексирует в связи с ростом российского влияния в Африке на фоне явного снижения такого влияния со стороны Парижа.

Цель Запада и в этом случае - сделать всё, чтобы помешать России открыть пункт МТО ВМФ РФ в Судане. А потому не исключён и вариант угроз в отношении суданского руководства.
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13 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:08
    +1
    Да чего там пообещали, денег дали верхушке - всего и делов-то, так оно везде в Африке и принято...
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 08:11
      +3
      Американцы могли дать денег на порядок больше чем РФ, для того, что бы Судан не дал разрешение на открытие базы РФ.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 08:37
        0
        Да, уж. winked Если это получится, (окончательное решение ещё не принято), то пролив фактически будет под нашим контролем, а учитывая, что трубопроводы из ОАЭ в Европу обломились из-за Сирии (России), то понятны визги запада во главе с США.
      2. свой1970
        свой1970 Сегодня, 08:41
        0
        Цитата: Мини Мокик
        Американцы могли дать денег на порядок больше чем РФ, для того, что бы Судан не дал разрешение на открытие базы РФ.

        Это вряд ли- в гегемоне сейчас сильный раздрай.И все стремаются бабками разбрасываться в свете Украины...
        Аудиторы то работают. А когда вылезет хищение бабла и торговля оружием - прилетит кому то нехило в рамках грядущих выборов.С учетом того что США поделилось 50/50- прилететь от противников может совсем нехило.Уж если они у Бидона обыски проводят...
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Аль Манах
      Да чего там пообещали, денег дали верхушке - всего и делов-то, так оно везде в Африке и принято...

      А не допускаете, что Судан решил, что русские военные корабли в Судане - это гораздо безопаснее, чем американские?
      По крайней мере, с "оранжевой революцией" в Судане при наличии наших кораблей у американского посольства возникнут некоторые трудности.
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 08:32
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        А не допускаете, что Судан решил, что русские военные корабли в Судане - это гораздо безопаснее, чем американские?

        мне кажется, что не это был аргумент, скорее всего плюшки и не только в виде денег
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:09
    +1
    Это все хорошо, но и в Латинской Америке не плохо было бы открыть пару "гостевых домов" для ВМФ РФ и "аэродромов дружбы" для ВКС РФ, тогда и на окраине дела пойдут в "гору" другими темпами.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:17
      0
      Очень даже неплохо.А еще лучше иметь соответствующий океанский флот
    2. Б-15
      Б-15 Сегодня, 08:18
      +1
      Не просто открыть пару пунктов МТО в Латинской Америке. Надо восстановить старый пункт в Аргентине. Это ключевое для нашего нахождения в Антарктике.
      А далее можно говорить с Кубой, Венесуэлой, Никарагуа, Бразилией, ...
  3. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 08:17
    0
    Цитата: Мини Мокик
    Американцы могли дать денег на порядок больше чем РФ, для того, что бы Судан не дал разрешение на открытие базы РФ.

    Значит, дали денег и плюшек. Таких плюшек, которых нет у американцев.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:29
    +1
    «есть попытки военных атташе дипмиссий нескольких западных стран в регионе выйти на контакт с представителями военного совета и уточнить детали сделки с Россией»
    Выйдут на кого нужно и узнают то, что их интересует. Тем более, что на Африканском континенте это сделать так же просто, как и на Ближнем Востоке, чем американцы и занимались в Ираке, Ливии перед началом войн. Ну, а цель Сша конкретная и хорошо известная - не дать России восстановить частично утерянные после распада СССР связи в Африке.
  5. tTшка
    tTшка Сегодня, 08:36
    0
    Банку варенья и коробку печенья )))
    laughing
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 08:51
    0
    Лавров пообещал Судану два ящика водки и чучело Зеленского после победы над хохлом! laughing