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В британской прессе пишут, что Тегеран якобы поставил России три новых модели своих БПЛА

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В британской прессе пишут, что Тегеран якобы поставил России три новых модели своих БПЛА

Иран якобы поставил России три новых модели своих беспилотников. В общей сложности их насчитывается 18 единиц.


Так утверждают журналисты британской газеты The Guardian, ссылаясь на источники.

Они заявили, что в Россию якобы было отправлено из Ирана 12 дронов Shahed-129 и Shahed-191. Также в британской прессе пишут о получении российскими военными шести беспилотников Mohajer-6. Там утверждают, что эти модели летательных аппаратов якобы выбрали эксперты из России, тайно посетившие Иран осенью.

Британцы заявляют, что аппараты были доставлены по Каспийскому морю. Их якобы перегружали с иранских судов на российские военные корабли. Другая часть груза была переправлена Тегераном самолетом государственной авиакомпании. В Лондоне почему-то называют такое российско-иранское военно-техническое сотрудничество «контрабандой».

Упомянутые аппараты способны поражать цели на значительном расстоянии. В частности, максимальная дальность Mohajer-6 составляет 200 километров. Он способен нести на борту четыре ракеты. В отличие от Shahed-136, схожих по характеристикам с российскими «Герань-2», Shahed-129 и Shahed-191 не являются дронами-камикадзе, после нанесения ударов они возвращаются на базу. Данные аппараты способны поражать наземные и воздушные цели.

Есть определенные сомнения в том, что информация британских журналистов достоверна, так как поставка данных моделей, возможно, не представляет интереса для российских военных, так как они уже располагают собственной подобной техникой. В частности, по своим ТТХ иранский Shahed-129 можно назвать прямым конкурентом российского «Ориона», который обладает похожими характеристиками и способен выполнять примерно такие же функции.
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12 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:19
    +7
    Ну даже если и поставили, не ваше собачье дело, два суверенных государства торгуют когда хотят и чем хотят.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 10:35
      +1
      По крайней мере вооружение поставляемое в Россию не оказывается на "чёрных рынках", а идёт строго по назначению!
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:19
    +3


    «Мы публикуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе России к приобретению иранских БПЛА», — сказал Салливан, и показал фото со спутника.


    Shahed-129 способен выполнять как боевые, так и разведывательные задачи. Он может кружить в воздухе до 24 часов (автономность Shahed-191 составляет 4,5 часа). По размеру, форме и назначению Shahed-129 является аналогом американского MQ-1 Predator и считается одним из самых эффективных дронов на вооружении Ирана. Масса полезной нагрузки Shahed-129 составляет 400 кг, скорость – 150 км/ч, дальность полета – 3400 км, потолок высоты – 7,3 км.

    https://www.ixbt.com/news/2022/07/16/shahed-191-shahed-129.html

    Shahed-129

    Грузоподъемность: 400 кг полезной нагрузки
    Длина: 8 м
    Размах крыльев: 16 м
    Высота: 3,1 м
    Силовая установка: 1× четырёхцилиндровый четырёхтактный авиационный двигатель Rotax 914 84 кВт (115 л. с.)[6]
    Пропеллеры: 3-лопастные


    Крейсерская скорость: 150 км/ч
    Боевая дальность: 1700 км
    Полная дальность: 3400 км
    Автономность полёта: 24 часа
    Максимальный эксплуатационный потолок: 7300 м
  3. VORON538
    VORON538 Сегодня, 10:24
    +4
    Даже если вдруг и так?Хочется спросить "И ЧЕ"?Иран суверенное государство,не подчиняющееся мелкобритым ,хочет-поставляет.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: VORON538
      Хочется спросить "И ЧЕ"?

      Так завидно им! У них такого нет и вряд ли появится! )))
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:50
        +1
        Цитата: Егоза
        Так завидно им! У них такого нет и вряд ли появится! )))

        Причем, что забавно, физически сделать аналоги Геранек - раз плюнуть. Но сразу будут вопроы - а какого лешего вы ухнули тонны бумаги на дорогущие и бесполезные, например роевые БПЛА, которые технически неприменимы и практически - бесполезны на данный момент? И второй аспект - такие, как Гераньки - экстремально дешевы, а на дешевом много не наваришь и не распилишь winked
  4. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:32
    +1
    Вот превратности судьбы...Аналогичный контракт Турции или Израиля - "высокотехнолгичный экспорт" и " приобщение клиента к высоким технологиям" , а тут какя то криминальная поставка между соседними странами....которые ни у кого ничего не просят....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:34
    +1
    Опять британцы заволновались. Это стало уже системой особенно когда речь заходит о России. Волнуются проведением СВО, волнуются, что ВСУ поприжали, волнуются за российские деньги, которые желательно "законно" украсть, волнуются, что кто-то может оказывать помощь нашей стране, волнуются, что российская экономика не рухнула. Одни волнения, которые не дают спокойно творить "черные дела". Единственно, что не волнует, так это их прямое вмешательство во внутренние дела других стран.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 10:38
    +3
    Mohajer-6


    Предназначен для разведки, наблюдения и огневого поражения. БПЛА имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Продолжительность его полета составляет 12 часов, а максимальная высота – 5400 метров.
    По характеристикам - так себе, ниже среднего уровня.
    Shahed-129


    Грузоподъемность: 400 кг полезной нагрузки
    Крейсерская скорость: 150 км/ч
    Боевая дальность: 1700 км
    Полная дальность: 3400 км
    Автономность полёта: 24 часа
    Максимальный эксплуатационный потолок: 7300 м
    Вот это конечно более серьезная машинка, но найдется ли ей место на поле боя на котором у противника имеется ПВО?
    Shahed-191

    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:15
      0
      ПВО на всех не напасешься. И Эти БПЛА будут тоже вскрывать нахождение радаров и ЗРК.
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:38
    +1
    Есть определенные сомнения в том, что информация британских журналистов достоверна, так как поставка данных моделей, возможно, не представляет интереса для российских военных, так как они уже располагают собственной подобной техникой.
    Ну,как сказать,как сказать ! Своё иметь -это ,конечно же ,неплохо ! Но и, про запас иметь ,-это ещё лучше ! Как гласит народная мудрость,Запас "пятую точку" не щекочет ! Да и когда ещё у нас наделают нужное количество ? Лучше иметь голубя в руках,чем аиста в жо...лтых шортиках !
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:10
    0
    Как писал в своей басне "Голова и ноги" Денис Давыдов: "... как ты имеешь право управлять, так мы имеем право спотыкаться, и можем, раз споткнувшись - как-же быть, твое величество о камень расшибить..."
    Пора бы уже и догадаться в фашистском мире, что любое действие имеет свое противодействие, это закон природы, а на кривой козе из Лондона и Вашингтона природу не объедешь.