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Британские учёные заявили о прорыве в создании квантовых компьютеров

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Британские учёные заявили о прорыве в создании квантовых компьютеров

На данный момент, одной из проблем, связанных с раскрытием полного потенциала квантовых вычислений, является выяснение того, как заставить работать вместе миллионы кубитов — квантовых эквивалентов классических битов, которые хранят единицы или нули в традиционных компьютерах.


У ученых из университета Сассекса в Великобритании получилось заставить кубиты перемещаться непосредственно между двумя квантовыми компьютерными микрочипами со скоростью и точностью, значительно превышающей всё, что было замечено ранее с помощью этой технологии.

Это демонстрирует то, что квантовые компьютеры можно масштабировать за пределы физических ограничений микрочипа, что является решающим фактором, когда вы потенциально имеете дело с миллионами кубитов на одной машине. Проект Universal Quantum, созданный университетом Сассекса, в ближайшее время продолжит развивать эту технологию.

Команда продемонстрировала быстрый и когерентный перенос ионов с использованием связей квантовой материи. Этот эксперимент подтверждает уникальную архитектуру, которую разрабатывает Universal Quantum, и обеспечивает захватывающий путь к действительно крупномасштабным квантовым вычислениям.

— говорит Мариам Ахтар, которая руководила исследованиями прототипа во время работы в университете Сассекса.

Британские учёные, заявляя о прорыве, применяли специальную технику, которую они называют UQConnect, для передачи кубитов, используя установку электрического поля. Это означает, что микрочипы можно складывать вместе, как кусочки головоломки, для создания квантовых компьютеров.

Используя кубиты, трудно поддерживать стабильность. Однако команда британских учёных добилась успеха в 99,999993 процента при скорости соединения более 2400 ссылок в секунду. Таким образом, можно подключить сотни или даже тысячи микрочипов для квантовых вычислений с минимальной потерей данных или точности.

Существует несколько способов создания квантового микрочипа. В данном случае архитектура использовала захваченные ионы в качестве кубитов для лучшей стабильности и надежности, а также схему устройства с зарядовой связью для превосходной передачи электрического заряда.

По мере роста квантовых компьютеров мы, в конечном итоге, будем ограничены размером микрочипа, который в свою очередь ограничивает количество квантовых битов, которые может вместить такой чип.

— говорит ученый, работающий в области квантовой физики, Винфрид Хенсингер.

Цели, которые в конечном итоге могут быть поставлены перед квантовыми компьютерам, включают разработку новых материалов, исследования в области лекарственных препаратов, улучшения кибербезопасности и анализ модели изменения климата. По понятным причинам, велико внимание к этим разработкам и в военной среде.
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16 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:50
    -2
    Вот кто и сделает первым квантовый компьютер так это будут азиаты, а наработки будут российских ученых, британских там и рядом не будет.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 13:01
      +1
      Тот кто сделает первый работающий квантовый компьютер сможет взломать любой основанный на RSA шифр...
      С Уважением
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:20
        0
        Цитата: nobody75
        Тот кто сделает первый работающий квантовый компьютер сможет взломать любой основанный на RSA шифр...
        С Уважением

        Только если число связанных между собой кубит, превышает количество бит в шифре RSA. Т.е в теории ничего не мешает использовать RSA и дальше, пока вы готовы мирится с ростом сложности и объёмов передачи данных, при высоких битностей шифра.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:20
      +1
      Это не совсем так...

      В мире, на настоящий момент, где-то пять центров, с лидерскими позициями на даннром направлении. И Россия, один из них, как в научно - теоретическом, так и в экспериментально - практическом плане. Но...

      Надо что бы "принимающие решения" и "определяющие политику" хорошо и уже заранее понимали, понимали, что на этом направлении, помянутое "программирование" это столь же важное и, пока стольже "сырое" направления, как создание работоспособного "железа"...

      И что, надо уже сейчас создавать фундаментальную "школу", для создания и развития программных алгоритмов для квантовых компьютеров...
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 13:25
        0
        Кстати, в сфере создания т.н. "искусственного" интеллекта (а эта тема сейчас у всех "на языках"...), реально и прочно "на коне" будет тот, кто станет лидером в создании серийных технологий производства и программирования квантовых компьютеров (разумеется, и соответствующих "сетей") и систем защиты их программсного обеспечения и физической защиты их коммуникаций...
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:23
      0
      Вот кто и сделает первым квантовый компьютер так это будут азиаты
      Вы наверное имели ввиду в Азии, а не Азиаты.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:56
    +1
    Есть такая штука. что очень модно среди западных псевдоученых "заявлять о прорывах". Понимаете ли, если полноценная разработка - то это надо публиковать в серьезных журналах, с научным обоснованием, потом независимые коллеги все по винтику разберут, и только после двух подтверждений гипотеза может считаться обоснованной. А ту ляпнул - прорыв! А какой прорыв... Физиков среди журналистов и читателей - по пальцам, в этом аспекте волокущих. И то, что впаривают, как прорыв - на деле, рацпредложение в СССР называлось, "рацуха", "увеличивающая выход" или там производительность - и не более.
    Я вот сегодня с утряни при помощи фонарика, встроенного в зажигалку, сделал прорыв в нахождении кнопки лифта - какая-то падла лампочки пережгла laughing Ну давайте опубликуем про прорыв в области зажигалкостроения, не?
  3. lubesky
    lubesky Сегодня, 12:57
    +2
    Британские учёные как всегда - открыли наконец ПОТЕНЦИАЛ кванта. Кто-нибудь скажет им, что мир давно это оценил, а ведущие державы уже имеют вроде прототипов квантовых компьютеров и давно ведут разработки???

    Ждём от британских учёных через 10 лет открытие потенциала гиперзвуковых носителей.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:58
    +2
    когда идет разговор о британских ученых, мне почему то на ум приходят только исследования венерических заболеваний у божьих коровок
    1. Valter1364
      Valter1364 Сегодня, 13:13
      0
      Не обижайте британских учёных! У них много "великих открытий". Одно из самых известных, что внешняя площадь кожуры банана больше, чем внутренняя.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 13:15
        +1
        Цитата: Valter1364
        внешняя площадь кожуры банана больше, чем внутренняя.

        блиннн, ни когда бы не подумал, как минимум нобелевка
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:26
      0
      когда идет разговор о британских ученых, мне почему то на ум приходят только исследования венерических заболеваний у божьих коровок
      Промышленная революция, индустриализация, унификация, массовое производство... на ум не приходит?
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:09
    0
    Говорят основанная проблема квантового компьютера это рассинхронизация кубитов из-за высокой их чувствительности (к полям, материи). Из статьи непонятно, получилось ли у господ разрешить ее и как
  6. ratfly
    ratfly Сегодня, 13:11
    0
    Словосочетание "Британские ученые" является сетевым посмешищем. Сразу ожидаешь услышать какую-либо глупость. Не знаю как на самом деле у них обстоит дело с серьезной наукой. Давненько у них Дарвиных и Ньютонов не появлялось.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:16
      0
      Цитата: ratfly
      Давненько у них Дарвиных

      ну правды ради его теория сомнительна и не доказана
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 13:22
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: ratfly
        Давненько у них Дарвиных

        ну правды ради его теория сомнительна и не доказана

        Она не просто доказана, она крайне широко сейчас используются в разработках ИИ. Выходя далеко за рамки биологии. winked