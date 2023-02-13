Британские учёные заявили о прорыве в создании квантовых компьютеров

Команда продемонстрировала быстрый и когерентный перенос ионов с использованием связей квантовой материи. Этот эксперимент подтверждает уникальную архитектуру, которую разрабатывает Universal Quantum, и обеспечивает захватывающий путь к действительно крупномасштабным квантовым вычислениям.

По мере роста квантовых компьютеров мы, в конечном итоге, будем ограничены размером микрочипа, который в свою очередь ограничивает количество квантовых битов, которые может вместить такой чип.

На данный момент, одной из проблем, связанных с раскрытием полного потенциала квантовых вычислений, является выяснение того, как заставить работать вместе миллионы кубитов — квантовых эквивалентов классических битов, которые хранят единицы или нули в традиционных компьютерах.У ученых из университета Сассекса в Великобритании получилось заставить кубиты перемещаться непосредственно между двумя квантовыми компьютерными микрочипами со скоростью и точностью, значительно превышающей всё, что было замечено ранее с помощью этой технологии.Это демонстрирует то, что квантовые компьютеры можно масштабировать за пределы физических ограничений микрочипа, что является решающим фактором, когда вы потенциально имеете дело с миллионами кубитов на одной машине. Проект Universal Quantum, созданный университетом Сассекса, в ближайшее время продолжит развивать эту технологию.— говорит Мариам Ахтар, которая руководила исследованиями прототипа во время работы в университете Сассекса.Британские учёные, заявляя о прорыве, применяли специальную технику, которую они называют UQConnect, для передачи кубитов, используя установку электрического поля. Это означает, что микрочипы можно складывать вместе, как кусочки головоломки, для создания квантовых компьютеров.Используя кубиты, трудно поддерживать стабильность. Однако команда британских учёных добилась успеха в 99,999993 процента при скорости соединения более 2400 ссылок в секунду. Таким образом, можно подключить сотни или даже тысячи микрочипов для квантовых вычислений с минимальной потерей данных или точности.Существует несколько способов создания квантового микрочипа. В данном случае архитектура использовала захваченные ионы в качестве кубитов для лучшей стабильности и надежности, а также схему устройства с зарядовой связью для превосходной передачи электрического заряда.— говорит ученый, работающий в области квантовой физики, Винфрид Хенсингер.Цели, которые в конечном итоге могут быть поставлены перед квантовыми компьютерам, включают разработку новых материалов, исследования в области лекарственных препаратов, улучшения кибербезопасности и анализ модели изменения климата. По понятным причинам, велико внимание к этим разработкам и в военной среде.