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Министр обороны Польши не увидел проблемы в участии польских граждан в боевых действиях на Украине

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Министр обороны Польши не увидел проблемы в участии польских граждан в боевых действиях на Украине

Власти Польши допускают возможность участия граждан страны в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polsat.


По утверждению главы польского военного ведомства, нет никакой проблемы в том, что поляки воюют за Украину. Между тем, согласно польскому законодательству, гражданам страны должна грозить уголовная статья за наемничество, если они будут принимать участие в боевых действиях в другой стране в составе ее армии.

Однако издание Rzeczpospolita уже указывало, что власти Польши не будут наказывать граждан страны, если те воюют против Российской Федерации. В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что служба в иностранной армии не будет караться уголовным наказанием, если она не противоречит интересам страны. Поскольку поддержка ВСУ укладывается в декларируемые Варшавой интересы польского государства, этот принцип вполне применим в отношении многочисленных польских наемников.

Однако если польский гражданин вдруг захочет вступить в какое-либо российское добровольческое формирование, то мы можем не сомневаться – его показательно привлекут к уголовной ответственности и дадут максимальное наказание. Такой же подход будут разделять и многие другие страны Евросоюза.

Напомним, что сейчас польские граждане являются самой многочисленной группой иностранных наемников, воюющих на Украине в составе ВСУ. Военкоры и СМИ неоднократно сообщали о том, что на многих участках фронта в Донбассе российские военнослужащие засекают польскую речь в переговорах, кое-где она является преобладающей. Не исключено, что и под видом наемников из Польши давно действуют военнослужащие регулярной польской армии, особенно спецподразделений.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Польши
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29 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:13
    +6
    Министр обороны Польши не увидел проблемы в участии польских граждан в боевых действиях на Украине
    . Они уже влезли в конфликт по самое, самое и будут биты, как и все остальные прочие.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:33
      +9
      .....будут биты....

      Убиты будут. Это их право. И никаких проблем!
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:37
        +4
        Да пофиг, ВСЕМ! Их особо то не считают, никто и никак.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 12:48
          +4
          Англичане и штатники точно считать не станут, даже negative не заметят
          Цитата: rocket757
          Да пофиг, ВСЕМ! Их особо то не считают, никто и никак.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 13:11
            +1
            Богатые уж точно не плачут, по поводу утилизации всякого быдла...
    2. ilimnoz
      ilimnoz Сегодня, 12:48
      +7
      Цитата: rocket757
      Министр обороны Польши не увидел проблемы в участии польских граждан в боевых действиях на Украине
      . Они уже влезли в конфликт по самое, самое и будут биты, как и все остальные прочие.

      Россия тоже не должна видеть проблем с ядерным ударом по Польше и Румынии. да и болгарских братушек не мешало бы декоммунизировать, а может и вернуть туркам с вместе с греками.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 12:51
        +2
        Министр обороны Польши не увидел проблемы в участии польских граждан в боевых действиях на Украине
        зарывайте трупы,котрые вернули,остальные в удобрения пойдут.
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:11
        0
        Цитата: ilimnoz
        Россия тоже не должна видеть проблем с ядерным ударом по Польше и Румынии.

        А ведь напрашиваются ! От своей русофобии не видят, что могут нарваться на ТЯО, а хорошо попросят - то и на СЯО !
        Это относится ко всем, а не только к полякам....
      3. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:13
        0
        Россия, она такая... многослойная, увы.
        Своими, всех и сразу, назвать не получится!!!.
        Отсюда и метания, там, на верху, то туда, то отсюда.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:14
    +3
    да какие проблемы.... нет наемника- нет проблем...
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:36
      +4
      до последнего поляка

      Англия и Штаты им приказали, намекнули что ли? recourse вот зачем нужны поляки
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:10
        0
        Наглосаксам вообще никого не жалко, скорее приветствуют процесс утилизации всех, кроме себя любимых.
        Там и "своим", особо не переживают...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:16
    +4
    Хитро поляк выкрутился- польские граждане.Всё польские ВС в домике их бомбить " ,международные юристы не разрешают".Поляков тоже на улицах будут отлавливать на Украину?
    1. Комментарий был удален.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:19
    +5
    Не вижу проблем по увеличению могило-мест на кладбищах при воинских частях пшеков с 1000 до 5000, к этому все идет.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:33
      +3
      Там вроде как одно большое организуют по подобию Арлингтонского.Впрочем,флаг им в руки ,барабан на шею и поезд навстречу.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:20
    +5
    нет никакой проблемы в том, что поляки воюют за Украину.
    А если учесть, что большая их часть кадровые военные, то тогда понятно почему министр не видит проблем. Может нам ненароком заявить, что мы не видим проблем в нанесении удара по Жешуву в связи с прямым участием Польши в конфликте и понаблюдать за реакцией поляков?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:36
      +6
      Хватит слов без дел, за год столько уже наговорили, что никто не верит и не боится. Если уж сказал, то делай. Поэтому, поменьше слов, побольше дела, не нужно уподобляться Минздраву.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:28
    +2
    Закон что дышло... Тут- можно, тут- нельзя. Ну, так надо не замалчивать эту ситуацию. Максимально громко озвучивать, сколько этих "граждан" отстреляно. И в плен не брать. Жаль добранькоетнаше руководство обмен устроит. Как всегда.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:33
    +2
    Украинцы заканчиваются, следующие на очереди поляки . Ловко Вашингтон с помощью своих миньонов утилизирует славян.
  8. buslaif
    buslaif Сегодня, 12:35
    +1
    По утверждению главы польского военного ведомства, нет никакой проблемы в том, что поляки воюют за Украину.
    Конечно нет никаких проблем.Только по информации МОССАД на Украине убиты 234 военных инструктора НАТО (в основном из США и Великобритании), 2458 солдат НАТО, якобы добровольцы, в том числе из ФРГ, Польши и Литвы, а также 5360 наемников.Что касается поляков, то с начала специальной военной операции на Украину прибыл 1831 человек, из которых уже уничтожено 378 и убыли на родину 272 наёмника.Остальные на очереди и пусть на гроб из полированного дуба не рассчитывают. "Полетят" в закрытых гробах, если удастся хоть что-нибудь туда положить.Опять же,что-то не любят их ВСУшники,которые на днях расстреляли группу польских наемников.Конфронтация между украинскими и польскими подразделениями нарастает. Об этом говорят и некоторые военнопленные, задержанные под Угледаром в последние несколько дней.Похоже не только наши бойцы им не рады.Так ,что проблемы у них есть и очень большие.
  9. Altmann
    Altmann Сегодня, 12:35
    +2
    Поляки упорно рвутся на территорию Львова. Польские политики и польские солдаты усиленно работают над этой проблемой. Есть конечно и поляки протестующие против войны на Украине и военного сотрудничества.Их страна большая и то только благодаря великому Сталину. Хорошо бы научить поляков, что такое раздел Польши в истории. am
  10. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:36
    +1
    Между тем, согласно польскому законодательству, гражданам страны должна грозить уголовная статья за наемничество, если они будут принимать участие в боевых действиях в другой стране в составе ее армии.

    Ну и когда законы западников в чём то сдерживали?
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:36
    +1
    Напомним, что сейчас польские граждане являются самой многочисленной группой иностранных наемников, воюющих на Украине в составе ВСУ.

    Именно поэтому в России ждут отмашку Путина: «Мочить! Нельзя помиловать!»
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:41
    +1
    Законы, подзаконные акты страны это проблемы той страны, котрая их принимает. Он не возражает:OK, а РФ не считает их военнопленными.
  13. АГ-76
    АГ-76 Сегодня, 12:46
    +1
    А как же "Волынская резня"?
    Забыли уже, короткая историческая память?
    Или выборочная память - тут помню, тут не помню?
    Т.е. можно забыть про преступления бандеровцев, и повоевать за их идеи, если против России?
  14. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:49
    0
    Гиена Европы. Жалко, что сто с небольшим лет назад не дошли до Варшавы. Но это другая история.
  15. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:50
    0
    Цитата: "Министр обороны Польши не увидел проблемы в участии польских граждан в боевых действиях на Украине"
    Только трупы на условиях самовывоза, пожалуйста.
  16. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 12:52
    0
    - Да что об этом "мусолить"... поляки идейные ! Они лезут воевать из за патологической ненависти к русским . И решение данного вопроса может быть только одно - создание неприемлемых условий для пребывания их на этом фронте ! Максимально возможное уничтожение...
  17. Single-n
    Single-n Сегодня, 13:02
    0
    Пора бы и КНДР с КНР не увидеть проблем в участии отдельных* граждан в боях на Украине.
    *Прим. отдельные гражданами считаются подразделения до 1 батальона включительно