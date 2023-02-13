Министр обороны Польши не увидел проблемы в участии польских граждан в боевых действиях на Украине

Власти Польши допускают возможность участия граждан страны в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polsat.По утверждению главы польского военного ведомства, нет никакой проблемы в том, что поляки воюют за Украину. Между тем, согласно польскому законодательству, гражданам страны должна грозить уголовная статья за наемничество, если они будут принимать участие в боевых действиях в другой стране в составе ее армии.Однако издание Rzeczpospolita уже указывало, что власти Польши не будут наказывать граждан страны, если те воюют против Российской Федерации. В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что служба в иностранной армии не будет караться уголовным наказанием, если она не противоречит интересам страны. Поскольку поддержка ВСУ укладывается в декларируемые Варшавой интересы польского государства, этот принцип вполне применим в отношении многочисленных польских наемников.Однако если польский гражданин вдруг захочет вступить в какое-либо российское добровольческое формирование, то мы можем не сомневаться – его показательно привлекут к уголовной ответственности и дадут максимальное наказание. Такой же подход будут разделять и многие другие страны Евросоюза.Напомним, что сейчас польские граждане являются самой многочисленной группой иностранных наемников, воюющих на Украине в составе ВСУ. Военкоры и СМИ неоднократно сообщали о том, что на многих участках фронта в Донбассе российские военнослужащие засекают польскую речь в переговорах, кое-где она является преобладающей. Не исключено, что и под видом наемников из Польши давно действуют военнослужащие регулярной польской армии, особенно спецподразделений.