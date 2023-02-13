В МИД РФ негативно оценили перспективы продления зерновой сделки

Наша позиция относительного вопроса продолжения «черноморской инициативы» остаётся неизменной, по той причине, что мы не наблюдаем каких-либо подвижек в том, что касается реализации Меморандума между Россией и ООН по снятию с нашей страны ограничений на экспорт её сельхозпродукции. Всё это указывает на нецелесообразность продления действий украинского документа в рамках договорённостей по зерновой сделке, принятых в Стамбуле

Вроде как, усилия прилагаются, однако, на практике, как мы видим, результат довольно скромный. «Россельхозбанк» по-прежнему отключён от системы SWIFT, что не позволяет ему осуществлять банковские платежи, российской стороне продолжают отказывать в страховых премиях, в то время как доступ наших судов в порты до сих пор не возобновлён