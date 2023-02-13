В МИД РФ негативно оценили перспективы продления зерновой сделки

В МИД РФ крайне негативно оценили перспективы дальнейшего продления зерновой сделки. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.
Вот как дипломат прокомментировал сложившуюся ситуацию:
Наша позиция относительного вопроса продолжения «черноморской инициативы» остаётся неизменной, по той причине, что мы не наблюдаем каких-либо подвижек в том, что касается реализации Меморандума между Россией и ООН по снятию с нашей страны ограничений на экспорт её сельхозпродукции. Всё это указывает на нецелесообразность продления действий украинского документа в рамках договорённостей по зерновой сделке, принятых в Стамбуле
Как отметил заместитель главы дипломатического ведомства в интервью RTVI, согласно договорённостям, прописанным в Меморандуме Россия-ООН по устранению препятствий поставок отечественной продукции сельскохозяйственной продукции, прогресс в этом направлении остаётся достаточно скудным.
Вроде как, усилия прилагаются, однако, на практике, как мы видим, результат довольно скромный. «Россельхозбанк» по-прежнему отключён от системы SWIFT, что не позволяет ему осуществлять банковские платежи, российской стороне продолжают отказывать в страховых премиях, в то время как доступ наших судов в порты до сих пор не возобновлён
– добавил он.
В ходе беседы с корреспондентом телеканала, Вершинин также уточнил, что из всех Стамбульских договорённостей от 22 июля 2022-го года, фактически, выполняются лишь те, что относятся к «черноморской инициативе» касательно вывоза украинского продовольствия, хотя и они далеки от заявленных изначально гуманитарных целей. В итоге, кормовая кукуруза и фуражное зерно попадает, в основном, в государства с высоким уровнем доходов и доходами выше среднего в соотношении 47 и 33%, соответственно, в то время как на долю реально нуждающихся беднейших стран мира, таких как Сомали, Судан, Афганистан, Джибути, приходится всего лишь 3% от общего числа этой продукции, что крайне недопустимо в условиях беспрецедентного по масштабам мирового продовольственного кризиса.
Та же ситуация, продолжает он, складывается и в отношении российских удобрений, лишь 10% из которых были переданы странам с низким уровнем дохода под эгидой ООН, и то даже на это потребовалось аж 5 месяцев. Хотя, напомнил дипломат, Россия взяла на себя все расходы, связанные с доставкой и транспортировкой этой продукции, не считая её стоимости, оплатив, при этом, ещё и услуги посредников.
И ведь трудно не согласиться со словами замглавы российского МИД, поскольку никаких ограничений не должно и вовсе распространяться на такие поставки, по крайней мере, ввиду того, что эта миссия сугубо гуманитарного характера, однако, западные страны продолжают на всё это закрывать глаза, действуя фактически в роли колонизаторов, о чём упоминал и президент Владимир Путин.