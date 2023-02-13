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В МИД РФ негативно оценили перспективы продления зерновой сделки

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В МИД РФ негативно оценили перспективы продления зерновой сделки

В МИД РФ крайне негативно оценили перспективы дальнейшего продления зерновой сделки. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин.


Вот как дипломат прокомментировал сложившуюся ситуацию:

Наша позиция относительного вопроса продолжения «черноморской инициативы» остаётся неизменной, по той причине, что мы не наблюдаем каких-либо подвижек в том, что касается реализации Меморандума между Россией и ООН по снятию с нашей страны ограничений на экспорт её сельхозпродукции. Всё это указывает на нецелесообразность продления действий украинского документа в рамках договорённостей по зерновой сделке, принятых в Стамбуле

Как отметил заместитель главы дипломатического ведомства в интервью RTVI, согласно договорённостям, прописанным в Меморандуме Россия-ООН по устранению препятствий поставок отечественной продукции сельскохозяйственной продукции, прогресс в этом направлении остаётся достаточно скудным.

Вроде как, усилия прилагаются, однако, на практике, как мы видим, результат довольно скромный. «Россельхозбанк» по-прежнему отключён от системы SWIFT, что не позволяет ему осуществлять банковские платежи, российской стороне продолжают отказывать в страховых премиях, в то время как доступ наших судов в порты до сих пор не возобновлён

– добавил он.

В ходе беседы с корреспондентом телеканала, Вершинин также уточнил, что из всех Стамбульских договорённостей от 22 июля 2022-го года, фактически, выполняются лишь те, что относятся к «черноморской инициативе» касательно вывоза украинского продовольствия, хотя и они далеки от заявленных изначально гуманитарных целей. В итоге, кормовая кукуруза и фуражное зерно попадает, в основном, в государства с высоким уровнем доходов и доходами выше среднего в соотношении 47 и 33%, соответственно, в то время как на долю реально нуждающихся беднейших стран мира, таких как Сомали, Судан, Афганистан, Джибути, приходится всего лишь 3% от общего числа этой продукции, что крайне недопустимо в условиях беспрецедентного по масштабам мирового продовольственного кризиса.

Та же ситуация, продолжает он, складывается и в отношении российских удобрений, лишь 10% из которых были переданы странам с низким уровнем дохода под эгидой ООН, и то даже на это потребовалось аж 5 месяцев. Хотя, напомнил дипломат, Россия взяла на себя все расходы, связанные с доставкой и транспортировкой этой продукции, не считая её стоимости, оплатив, при этом, ещё и услуги посредников.

И ведь трудно не согласиться со словами замглавы российского МИД, поскольку никаких ограничений не должно и вовсе распространяться на такие поставки, по крайней мере, ввиду того, что эта миссия сугубо гуманитарного характера, однако, западные страны продолжают на всё это закрывать глаза, действуя фактически в роли колонизаторов, о чём упоминал и президент Владимир Путин.
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Использованы фотографии:
Официальная страница МИД РФ
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25 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 14:18
    +4
    Даже западная печать откровенно признаёт то , что зерно из окраины попадает в основном в Европу, в частности в Португалию и Испанию. И поедают это зерно их хрюшки . На стол населения оно попадает только в виде котлет .
    1. ramzay21
      ramzay21 Сегодня, 14:50
      +2
      Про зерновую сделку надо у Эрдогана спрашивать. А чего там заявляет наше руководство неважно и мы все видели что было после взрыва крымского моста. Путин сказал "мы из сделки выходим" а Эрдоган сказал - "а мы сделку продолжаем" и в итоге сделка продолжилась несмотря на болтовню ВВП и других ВИП чиновников.
  2. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 14:18
    +4
    А когда ее подписывали, ну совсем не догадывались, что так и будет? И когда продлевали, тоже? То есть прогнозировать мы не в состоянии, от слова совсем? Можем только плакать, что нас обманули?
    1. Andobor
      Andobor Сегодня, 14:32
      -3
      Цитата: У.Ченый
      Можем только плакать, что нас обманули?

      Да, отреферендили часть Украины и можем только плакать, - ты думай о чем говоришь.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:38
      +1
      Ну, сейчас ситуация сложнее. Помните как выходили из сделки? ООН и Турция сказали, а мы нет - русские хотят, пусть выходят. В итоге за два дня пропустили недельный трафик и пришлось возвращаться с кислой миной.

      Вот сейчас если повторится, что делать? Идти досматривать суда? Там Гарпунами закидают, ибо маршруты то в зоне поражения. Топить? Так, это же гражданские суда, где экипажи из дружественных индусов на которых сейчас подвязан экспорт. И бюджет уже весной закончится. Я уже молчу, что топить гражданские суда - это джекпот для Киева по медийной картинке.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 14:45
        +1
        Наверное, зависит от того, что для нас важнее - медийная картинка или что то более реалистичное. И думаете, что в медийном поле роль России как то изменят мировые СМИ? Да им плевать на причины и правду - во всех смертных грехах нас обвинят в любом случае. Но в одном случае - враг не получит валютную выручку на ведение войны, а во втором - получит. И если официально предупредить (не как мы любим высказать озабоченность) о том, что с такого то времени, что мы будем топить любое судно идущее в порты врага - я бы ещё посмотрел на то, много ли найдется желающих испытать счастье.
        1. abrakadabre
          abrakadabre Сегодня, 14:56
          +2
          И если официально предупредить (не как мы любим высказать озабоченность) о том, что с такого то времени, что мы будем топить любое судно идущее в порты врага - я бы ещё посмотрел на то, много ли найдется желающих испытать счастье.
          Не только идущие в порты, но и выходящие из них. А так же все, что стоит на рейде.
      2. Иван Фокин_2
        Иван Фокин_2 Сегодня, 15:02
        +1
        Зачем нам нужна шумиха со всякими предупреждениями, тихо минируем проходы, взорвался корабль претензии к ширым это их мины. Несколько кораблей уйдет на дно сами прекратят перевозку.
      3. У.Ченый
        У.Ченый Сегодня, 15:06
        +1
        Делать много чего можно. Например, пару, тройку ракет по военным целям вблизи порта. Число желающих резко сократится. А если там были какие то договоренности, так мы из них вышли.
        Или просто объявить акваторию в районе Одессы опасной зоной в связи с военными действиями. И дальше каждый на свой страх и риск.
        Короче, придумать можно, было бы желание. А то, что обвинят в чем то, так для этого повода даже не надо. И, главное, не подписывать впредь соглашений с теми, кто их не собирается выполнять.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:18
    +7
    Получается , что уже после начала СВО запад в очередной раз надул? Играем как в футбол, в "сухую".
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 14:24
      +3
      Цитата: Uprun
      Получается , что уже после начала СВО запад в очередной раз надул? Играем как в футбол, в "сухую".

      Выгадывали лучшие условия для продажи русского зерна . А нам показали hren с маслом .
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 14:19
    +5
    Я правильно понял? Нас опять ОБМАНУЛИ??? wassat

    Да что же мы наивные то такие??? Как семинаристок-первокурсниц...
  5. ААК
    ААК Сегодня, 14:21
    +1
    Ну и что, как были "колонизаторами" гейропцы и матрацы, так они ими и остались, как сделали Россию лохом те же дипломаты и руководители, так она и пожинает свои горькие плоды, никаких возможностей поменять ситуацию у российского руководства нет, да они не сильно и стремятся... вот сейчас отправили в Турцию и гумпомощь и несколько отрядов спасателей, и что? Эрдоган изменил условия прохождения Босфора для наших судов и кораблей, ничего подобного, и не изменит... только МИД будет как обычно курлыкать...
  6. Labrador
    Labrador Сегодня, 14:22
    -3
    Ооо, всепрос...льщики подтянулись!
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:22
    +2
    Что же мы так верим шулерам и мошенникам?Ведь история должна научить.На все их скользкие предложения должен быть один отает-НЕТ!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:29
    +3
    Запад ни чего выполнять не будет,300 000 тонн удобрений конфискует в свою пользу.Они прекрасно поняли в какую "ловушку" они попали и по нашим правилам играть не будут.Экспорт зерна и удобрений и нас и без запада идёт.Пора этот " цирк" заканчивать.Может всё таки займёмся портами Украины ,раз закрываем сделку.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 14:42
      +2
      Как я понимаю, 99%, а то и все, удобрения это аммиачная селитра? Как-то в памяти всплывает Бейрут и, скажем, Антверпен, где случайно бумс
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:17
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Экспорт зерна и удобрений у нас и без запада идёт.

      Так точно ! Отгружаем зерно . и достаточно интенсивно .
  9. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 14:33
    +1
    А зерно что ли так ещё не закончилось, всё вывозят и вывозят? Или уже всем ясно для чего этот коридор, но упорно говорят что для зерна
  10. Комментарий был удален.
  11. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 14:36
    -1
    https://www.kommersant.ru/doc/5548323
    07.09.2022, 10:17
    Путин: Запад «кинул» Россию и беднейшие страны с зерновой сделкой

    Снова нас обманули. Эххх. С Минскими так же было. Просто доверчивые мы очень. Тянемся к людям, а они нам тряпкой по мордасам.. Негодяи. Как есть негодяи.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:45
    +5
    Хлеб нужен и нам РУССКИМ, а вот Украине... Они своё зерно уже продали и летом будут в одном обозе с голодающей Африкой; сыты будут только граждане России.
  13. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 14:49
    +5
    мы не наблюдаем каких-либо подвижек в том, что касается реализации Меморандума между Россией и ООН по снятию с нашей страны ограничений на экспорт её сельхозпродукции.


    "Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 30 января отгрузила на экспорт 3 млн 740 тыс. тонн пшеницы, что в 2,2 раза больше (!!!-прим.Сч), чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза.

    Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, за этот период также начали расти отгрузки кукурузы, которые ранее снижались. Всего было отправлено 492 тыс. тонн, что на 58% больше, чем годом ранее. "Вырос и экспорт ячменя - до 124 тыс. тонн против 102 тыс. тонн в прошлом январе", - сказала она.

    Всего, по данным мониторинга, с 1 по 30 января отгрузки из РФ основных видов зерновых и зернобобовых культур составили 4 млн 390 тыс. тонн, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
    Как отметила Тюрина, достаточно стабильная ситуация и по портам. В этом сезоне отгрузки идут через 12 портов, в прошлом январе - через 13. "Причем отмечается рост отгрузок практически через все основные порты, поскольку, во-​первых, позволяют погодные условия и, во-​вторых, - активный спрос", - сказала она. Так, через порт Новороссийска январские отгрузки выросли на 80%, до 1 млн 670 тыс. тонн. Рейдовая перевалка увеличилась почти в три раза, до 690 тыс. тонн, через порт Ростова-​на-Дону - в 2,4 раза, до 430 тыс. тонн, через порт Азова - в 2,7 раза, до 330 тыс. тонн."

    Та же ситуация, продолжает он, складывается и в отношении российских удобрений, лишь 10% из которых были переданы странам с низким уровнем дохода под эгидой ООН, и то даже на это потребовалось аж 5 месяцев.

    "Доходы России от экспорта удобрений за первые 10 месяцев 2022 года выросли на 70% в сравнении с тем же периодом предыдущего года, до $16,7 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН."

    Сдаётся мне, наши дипломаты разыгрывают очередную комбинацию...
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: Лесовик
      "Доходы России от экспорта удобрений за первые 10 месяцев 2022 года выросли на 70% в сравнении с тем же периодом предыдущего года

      70% по удобрениям, 15% по зерну..."Зерновые являются базовым продуктом российского аграрного экспорта – в прошлом году рост поставок в денежном выражении составил 15%. Больше всего нарастили закупки Алжир – в 3,7 раза, Пакистан – в 2,5 раза, Китай – на 78%, Судан – на 64%", — говорится в сообщении со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Сергея Левина https://1prime.ru/Agriculture/20230213/839785911.html
      Это в деньгах, эт в количестве... С начала 2022 года объем экспорта зерна и продуктов переработки зерна на основании оформленных фитосанитарных сертификатов на 3% превышает показатель 2021 года. Покупателями российской зерновой продукции являются 126 стран... положительную динамику экспорта продуктов переработки зерна до 1,3 млн тонн, что на 69% выше показателя аналогичного периода 2021 года, прежде всего за счет трехкратного наращивания объемов экспорта муки пшеничной до 722 тыс. тонн. Кроме того, на 37% до 163 тыс. тонн увеличился экспорт российских круп... https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215606.html
      Цитата: Лесовик
      Сдаётся мне, наши дипломаты разыгрывают очередную комбинацию...
  14. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 14:53
    +2
    мы не наблюдаем каких-либо подвижек в том, что касается реализации Меморандума между Россией и ООН по снятию с нашей страны ограничений на экспорт её сельхозпродукции.
    А что, были какие-то сомнения что будет именно так?
  15. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:06
    +1
    Так в чем проблемма, возить своими судами, и нам и покупателям.