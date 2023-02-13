Министр обороны Норвегии увидел в России «основную угрозу безопасности» для Европы

Российская Федерация в настоящее время якобы представляет собой «основную угрозу безопасности» Европы. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, слова которого приводит издание The Washington Post.По утверждению норвежского военного министра, начавшаяся конфронтация России и «коллективного Запада» будет длительной. То есть, на скорое урегулирование противоречий на Западе уже не рассчитывают.Ранее заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум заявил, что норвежские нефтегазовые объекты якобы могут стать целью для российских диверсий. Правда, высокопоставленный деятель норвежских спецслужб оговорился, отметив, что в 2023 году подобные инциденты он считает маловероятными.Интересно, что Россия никогда не воевала с Норвегией, за исключением участия этой страны в авантюрах других государств против России, когда сама Норвегия была лишена государственного суверенитета. Тем не менее, уровень русофобии в норвежской политике очень высок, что объясняется искусственным запугиванием норвежского обывателя проамериканскими властями страны.От нормальных взаимоотношений с Россией расположенная по соседству Норвегия могла бы только выиграть, но, как и в других европейских странах, у власти в этом скандинавском королевстве находятся люди, для которых национальные интересы глубоко вторичны по сравнению со стремлением угодить «патронам» в виде США и Великобритании. Поэтому Норвегия играет важную роль в наращивании военного потенциала НАТО, поддерживает военной и финансовой помощью Украину. Американский обозреватель Сеймур Херш обвинил норвежских водолазов в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» вместе с США.