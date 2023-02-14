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Замдиректора ФСВТС заявил о готовности России поделиться технологиями танка «Армата» с Индией

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Замдиректора ФСВТС заявил о готовности России поделиться технологиями танка «Армата» с Индией

В настоящее время власти Российской Федерации допускают возможность предоставления Индии технологий, которые использовались при создании нового отечественного танка Т-14 «Армата». Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов во время выставки Aero India 2023.


Как рассказал чиновник, Индия готовится к объявлению международного тендера на разработку основного боевого танка, который будут производить на индийских предприятиях. Все требования тактико-технического характера изложат в тендерных документах, подчеркнул замдиректора ФСВТС. В этом нелегком деле и собирается Россия помочь индийской стороне.

Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения

- цитирует Дрожжова РИА Новости.

Напомним, что танк Т-14 «Армата» представляет собой новейшую разработку российской танкостроительной промышленности. 24 декабря 2021 года государственная корпорация «Ростех» сообщила о начале серийного производства танка «Армата». Точное количество танков данного типа, которые уже произведены, пока неизвестно: по данным из открытых источников, оно может составлять несколько десятков единиц – от тридцати и выше. На экспорт танки Т-14 пока не поставляются.

Индия имеет давние традиции сотрудничества с Россией в военно-технической сфере, включая и танкостроение. На вооружении сухопутных войск Индии находится большое количество танков советского и российского производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Boevaya mashina
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48 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:22
    -4
    Это сильный ход! Возможно даже безвозмездно, в знак укрепления дружественных отношений! (сарказм). Если перестали покупать у нас оружие - мы его готовы дарить, но только "дружественным" странам. Или я неправильно понял статью?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 08:23
      +25
      Может стоит поделится «Арматой» с ВС РФ?
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 08:28
        +10
        Замдиректора ФСВТС заявил о готовности России поделиться технологиями танка «Армата» с Индией
        крыша потекла ? иль в связи с тем,что Индия от контракта по вертушкам отказалась ? больше нечего продать ? да технологии "армата" в америке окажется,раньше чем первый соберут в Индии.
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:40
        +2
        Может стоит поделится «Арматой» с ВС РФ?


        Нашим ВС не нужен этот "драгоценный" танк, так может индусам втюхают, хоть как-то деньги отбить... Но пока ни на одной международной выставке ни одна страна не заинтересовалась этим танком.
        1. Vashek
          Vashek Сегодня, 09:10
          -3
          Танк с экипажем - единая боевая единица. А тут всё криво. Вышел, получил в дырявую тонкую башню и можно ехать обедать. Это уродство сложилось стихийно после работы по "Молоту" и 095. Но вот пушка 152 мм не влезла, а компоновка осталась.
      3. dnestr74
        dnestr74 Сегодня, 08:47
        -1
        Железной коробкой с пушкой и движком? Сами то не понимаете, почему не в армии этот танк?
      4. TipaVoffka
        TipaVoffka Сегодня, 09:04
        +2
        Хотелось бы чтобы наши танкисты сидели в отдельной бронекапсуле, как реализовано в армате, будет больше уверенности в том что уцелеешь в случае чего
      5. Vashek
        Vashek Сегодня, 09:14
        -3
        Не. Не надо. Этот вторичный продукт пущай берут. Жаль только, что не возьмут.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:29
      +9
      Что тут сказать, на глупость меж Галактическую вроде смахивает ((((, Т-14 в воисках еще не видели, а тут индусам уже технологию продают. Китай тоже уже напрягся во внимании, заполучить эту машину и сделать свой аналог с иероглифами и №14. Потрачена туча народных средств и вот что мы слышим, что основным танком ВС России будет Т-90 в различных комплектациях, а это чудо бронетехники в серию не пошел ((((
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:42
        -2
        а это чудо бронетехники в серию не пошел

        Забыли кавычки поставить - а это "чудо" бронетехники в серию не пошел
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:23
    +6
    Неужто совсем поиздержались, уже Арматами решили поторговать, а потом их нам "случайно" пришлют по нам же пострелять.
    Или, выйдет новая версия Арм Абрамса в скорости?
    Мы еще на укропине не все свое оружие утилизировали, что так щедро раздали во вражеские руки.
    Почему-то кажется, что это решение необдуманное и преждевременное.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Романенко
      Или, выйдет новая версия Арм Абрамса в скорости?
      ога..."абрамс.ru"
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:31
      -9
      Статью-то читали? Или слово "Армата" как собаке кость, увидели и сразу гавкать? Поделиться ТЕХНОЛОГИЯМИ для разработки Индией СВОЕГО ОБТ
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:42
        +4
        Цитата: KCA
        Поделиться ТЕХНОЛОГИЯМИ для разработки Индией СВОЕГО ОБТ

        Вот именно что все поняли, а вы нет. Просто продать танки гораздо безопаснее чем продать технологию.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 08:46
          -3
          Вы в курсе какие именно технологии собрались продавать? Может изготовления брони, а может гусениц и катков, выхлопа двигателя, конструкцию сиденья механика-водителя, плач Ярославны какой-то развели
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 09:30
            0
            Необращайте внимание,народ у нас нежный.А чего они не возмущаются ,США на выставку в Банголор в Индии притащили F35 ,можно посмотреть но руками не трогать.Отличный пиарход на выставке у наших с Арматой,не более. hi
        2. KCA
          KCA Сегодня, 08:54
          -4
          Вы читали комментарий, на который я ответил? Если лень посмотреть вверх, то процитирую:
          "Неужто совсем поиздержались, уже Арматами решили поторговать, а потом их нам "случайно" пришлют по нам же пострелять."
          Где тут слово "технология"?
      2. for
        for Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: KCA
        Поделиться ТЕХНОЛОГИЯМИ для разработки Индией СВОЕГО ОБТ

        Индийское название, а остальное наши технологии.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 09:25
          +1
          Когда технологиями "Оникс" делились, нормально было, а тут вдруг бяда-бяда, так?
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:23
    +6
    Собственно в голове сразу же возникает вопрос - а чем готова в ответ поделиться Индия? Или мы как всегда будем гордиться большой спасибой?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:30
      +2
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Собственно в голове сразу же возникает вопрос - а чем готова в ответ поделиться Индия? Или мы как всегда будем гордиться большой спасибой?

      рынок уплывает, вот и пошла...торговля.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:43
      +3
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Собственно в голове сразу же возникает вопрос - а чем готова в ответ поделиться Индия?

      Продукцией Боливуда и технологией танцев с бубном.
    3. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 08:50
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Собственно в голове сразу же возникает вопрос - а чем готова в ответ поделиться Индия? Или мы как всегда будем гордиться большой спасибой?
      Цветными штанами поделится и цаками, тобишь колокольчиками. Ку?
    4. for
      for Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Собственно в голове сразу же возникает вопрос - а чем готова в ответ поделиться Индия?

      Допустим произведеньями Боливуда. Или этим, хотя надо отдать им должно трудяги.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:24
    0
    Чем там делится собрались ? Год боевым действиям ,танк так и не появился на поле боя .По сути машина не удалась ,это уже писали не раз,на доработку требуется время и средства
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:27
      -2
      Ну потому и пытаются продать хотя бы Индии. Видимо там столько секретного и оригинального своего, что делиться не страшно.
    2. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:30
      +1
      Цитата: APASUS
      По сути машина не удалась ,это уже писали не раз,на доработку требуется время и средства

      так уже пятый год как дорабатывают, этого времени мало?? Вся история с этой платформой - какой то жуткий обман, а зачем?
  5. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:27
    +2
    Один вопрос: Зачем???? Россия щедрая душа?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    -1
    Индия сейчас при заключении военных договоров стала действовать настойчиво требуя помимо поставок техники или тем более совместного производства обязательного предоставления технологий. С индийской стороны это конечно правильно - получить не только технику, но и технологии ее производства. А вот вторая сторона сама должна решать выгодно ей это или нет, как в финансовом плане, так и в плане своей нац безопасности. Вчера показывали индийское предприятие по производству ракет БраМос где трудятся наши специалисты и используются российские технологии. Индусы довольны, как и наши. Значит предприятие взаимовыгодное. По поводу Арматы. Как я понял если тендер будет выигран, то с индийской стороной поделятся частью технологий используемых для производства российского танка.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:42
      0
      А мне интересно, если тендер выйграют - на армату и её технологии скидки будут как на нефть для индусов 50%?
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:48
      +4
      Цитата: rotmistr60
      А вот вторая сторона сама должна решать выгодно ей это или нет, как в финансовом плане, так и в плане своей нац безопасности.

      Как там "в плане нацбезопасности" американам РД-180 и титан продавать? Согласуется? Или на эту нацбезопасность чхать с колокольни кое-кто хотел. Бабло побеждает зло? Это только в сказках.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:55
        0
        НДР-791 (Артём)
        Как там "в плане нацбезопасности"
        Если вы это спрашиваете у меня, то вопрос не по адресу. Я ракетными двигателями и титаном не торгую.
    3. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 08:56
      -2
      Индийцы молодцы,кроме самих технологий мы еще и будем сопровождать проект,обучать индийцев .Не знаю,какие прорывные технологии в "Армате",но именно нам гемороя хватит с этим проектом
    4. Курганец-45
      Курганец-45 Сегодня, 10:06
      0
      в Индии принята к обязательному исполнению доктрина "Сделано в Индии" и все закупки МО Индии надо проводить через эту призму.
  7. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:45
    -6
    Нам взамен индусы поставят параллельным импортом так необходимые электронные компоненты для массового производства...Такая , я думаю сделка.
  8. VasyaRules
    VasyaRules Сегодня, 08:46
    +2
    Интересно чем там делиться собрались ? Платформа кроме как на парадах и на полигонах не была, не участвовала в бд. В сущности это очередной попил, во всяком случае сейчас. Танк нужен был еще вчера, но в итоге т-72, 80 и 90 как и раньше будут воевать. Тоже самое касается и другой техники. Где хваленый курганец ? Более того в свете последних событий вообще делиться технологиями немного глупо. Индусы выжмут нас как тряпку и все равно купят у запада, а если у нас есть какое-то ноу-хау, то непременно передадут его врагам
  9. ALARI
    ALARI Сегодня, 08:49
    +4
    Все на продажу! А может по дешевке продадим пару другую эффективных менеджеров, раз пошла такая пьянка режь последний огурец. У нас этого ресурса как у дундака махорки.
  10. mark1
    mark1 Сегодня, 08:51
    +1
    У нас с бараньим упорством продолжают ломиться в закрытые ворота. Да. несколько раз получилось проехаться за индусский счет, но это было давно и пора бы уже забыть. Теперь за свой счет(да еще при непростом отношении ко всему этому запада) кота в мешке индийцы дорабатывать не будут - "сначала серийное производство изделия, обеспечьте собственную армию а потом уже, по результатам, мы посмотрим"
  11. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 08:52
    0
    Расстрелять по законам военного времени!
    1. AKsvlad047
      AKsvlad047 Сегодня, 09:20
      +1
      Согласен! Всех эффективных менеджеров, а конструкторам и рабочим, после экономии ЗП от расстрелянных менеджеров, поднять оклады можно будет минимум в двое!!! Вот тогда работа пойдет!!!
  12. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:54
    0
    Машина себя ещё никак не проявила себя боях, а технологии уже идут на продажу. Здесь либо отчаянное финансовое положение, либо соответствующая ценность этих технологий.
  13. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 08:54
    +1
    Когда наши небожители уже поймут, что деньги не самое главное, а есть еще понятие Родины! Необходимо в первую очередь насытить новой техникой свои ВС, а потом уже мыслить о барыше! Хотя я думаю наш ВПК сейчас тоже без бабок не сидит!
    1. Альф
      Альф Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: AKsvlad047
      Когда наши небожители уже поймут, что деньги не самое главное, а есть еще понятие Родины!

      Какая может быть Родина у существ с 2-3 гражданствами ?
  14. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:04
    0
    Скорее всего липа. Такая же как испытания машины в Сирии. Индусы - ребята соображающие и легко отметают любую туфту. Просто не знают, куда деть изделие и как отчитаться за то, что 15 лет мух ловили. Правда вовремя это поняли и слепили Т-90М.
    А по делу - танк нового поколения это корейский К2 с пушкой 140 мм и новейшей электроникой.
  15. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:06
    0
    его еще не было, но уже устарел........
  16. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:38
    -1
    Были разговоры о поставке Т-14 в Алжир.
  17. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:38
    +2
    Как же мерзко и пакостно это звучит! Отдает изменой Родине и предательством. Какого.....делиться новейшими технологиями с потенциальным врагом который лижет американцев. Какого ...какой то стране отдавать новые технологии когда еще у самих в армии их нет. Эта классика жанра уже достала. Казнить и вешать за такое надо. В армии еще нет а уже готовы твари на сторону продать за какие плюшки.
  18. PVV66
    PVV66 Сегодня, 09:57
    0
    Глупость несусветная. Индусы америкозам с потрохами все продадут и не моргнут, когда те надавят. Хотя наверняка Армата будет в экспортном варианте с минимумом секретных технологий.