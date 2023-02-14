Замдиректора ФСВТС заявил о готовности России поделиться технологиями танка «Армата» с Индией

В настоящее время власти Российской Федерации допускают возможность предоставления Индии технологий, которые использовались при создании нового отечественного танка Т-14 «Армата». Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов во время выставки Aero India 2023.
Как рассказал чиновник, Индия готовится к объявлению международного тендера на разработку основного боевого танка, который будут производить на индийских предприятиях. Все требования тактико-технического характера изложат в тендерных документах, подчеркнул замдиректора ФСВТС. В этом нелегком деле и собирается Россия помочь индийской стороне.
Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения
- цитирует Дрожжова РИА Новости.
Напомним, что танк Т-14 «Армата» представляет собой новейшую разработку российской танкостроительной промышленности. 24 декабря 2021 года государственная корпорация «Ростех» сообщила о начале серийного производства танка «Армата». Точное количество танков данного типа, которые уже произведены, пока неизвестно: по данным из открытых источников, оно может составлять несколько десятков единиц – от тридцати и выше. На экспорт танки Т-14 пока не поставляются.
Индия имеет давние традиции сотрудничества с Россией в военно-технической сфере, включая и танкостроение. На вооружении сухопутных войск Индии находится большое количество танков советского и российского производства.