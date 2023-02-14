Министр иностранных дел Японии поддержал действия США в отношении китайского воздушного шара

США поступили правильно, обозначив недопустимость нарушения своих воздушных границ китайским аэростатом. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. По словам дипломата, в Токио полностью поддерживают действия американских властей.Верный сателлит Вашингтона, Токио следует привычному политическому курсу, обслуживая амбиции США. Так, глава японского МИД заявил о необходимости привлечения Китая к ответственности за данный инцидент.Хаяси подчеркнул, что Китай, с точки зрения американской администрации, нарушил территориальную целостность США в недопустимой манере. Поэтому и были предприняты соответствующие действия для обеспечения безопасности США, отметил японский дипломат.13 февраля американские власти отчитались о том, что над страной был ликвидирован уже четвертый по счету летающий объект непонятного происхождения. Его сбили над озером Гурон на канадской границе.Ранее власти США закрыли часть воздушного пространства вблизи от границы с Канадой. Но в этот раз Белый дом пока открыто не обвиняет Китай в том, что сбитый объект принадлежал именно ему.Напомним, что 4 февраля ВВС США сбили воздушный шар, принадлежавший Китаю. Власти Китая заявили, что шар выполнял метеорологические функции и осудили его уничтожение американским истребителем. Однако в Вашингтоне утверждают, будто бы китайский аэростат был предназначен для ведения разведки над американской территорией.