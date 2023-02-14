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Министр иностранных дел Японии поддержал действия США в отношении китайского воздушного шара

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Министр иностранных дел Японии поддержал действия США в отношении китайского воздушного шара

США поступили правильно, обозначив недопустимость нарушения своих воздушных границ китайским аэростатом. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. По словам дипломата, в Токио полностью поддерживают действия американских властей.


Верный сателлит Вашингтона, Токио следует привычному политическому курсу, обслуживая амбиции США. Так, глава японского МИД заявил о необходимости привлечения Китая к ответственности за данный инцидент.

Хаяси подчеркнул, что Китай, с точки зрения американской администрации, нарушил территориальную целостность США в недопустимой манере. Поэтому и были предприняты соответствующие действия для обеспечения безопасности США, отметил японский дипломат.

13 февраля американские власти отчитались о том, что над страной был ликвидирован уже четвертый по счету летающий объект непонятного происхождения. Его сбили над озером Гурон на канадской границе.

Ранее власти США закрыли часть воздушного пространства вблизи от границы с Канадой. Но в этот раз Белый дом пока открыто не обвиняет Китай в том, что сбитый объект принадлежал именно ему.

Напомним, что 4 февраля ВВС США сбили воздушный шар, принадлежавший Китаю. Власти Китая заявили, что шар выполнял метеорологические функции и осудили его уничтожение американским истребителем. Однако в Вашингтоне утверждают, будто бы китайский аэростат был предназначен для ведения разведки над американской территорией.
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8 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 09:09
    +2
    Японцы так любят поддерживать бомбивших их ядерными бомбами американцев, то видимо, чтоб установить с ним нормальные международные отношения, надо скинуть на них парочку ядрен-батонов.
    А пока что запретить им рыболовство и краболовство в экономических водах России. Раз поддерживают бывшую украину и шлют им помощь, пусть учат : "а нас то за що?!"
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 09:12
      +1
      Министр иностранных дел Японии поддержал действия США в отношении китайского воздушного шара
      это всем интересно ?
    2. Eliminator
      Eliminator Сегодня, 09:38
      0
      Про тер. воды слышал еще 7 июня запретили.
      А как в ИЭЗ это реализовать?
    3. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:50
      0
      А куда им деватся то, ресурсами для жизни обязаны сша и англии(австралия колония англии если что). Ну кое как с ю кореей и тайванем дружат, но это не торт в плане ресурсов и финансов.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:12
    +1
    Тем временем Китай продолжает матрасов асфальтировать, вчера выкатив ноту, что матрасы запустили шарик в китайскиое воздушное пространство - в эту игру можно играть вдвоем wink
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:19
    0
    глава японского МИД заявил о необходимости привлечения Китая к ответственности за данный инцидент
    В таком случае aмеpoв было поводов привлечь раз десять.
    Япония превратилась в какую-то дешёвую шестерку.
    Япона мама, что-то "самураи" совсем измельчали.
  4. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 09:51
    0
    [quote=голос_разуma]Японцы так любят поддерживать бомбивших их ядерными бомбами американцев, то видимо, чтоб установить с ним нормальные международные отношения, надо скинуть на них парочку ядрен-батонов./quote]
    Да, о таком результате воздействия радиации наука не сообщала... Впрочем, может это из серии "бьёт - значит любит?" laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:10
    0
    Попробовал он не поддержать, а того хуже раскритиковать или осудить. Японцы четко усвоили, что американцам перечить нельзя. А вот с привлечением Китая к ответственности это он погорячился стараясь угодить хозяину.