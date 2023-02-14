Министр иностранных дел Японии поддержал действия США в отношении китайского воздушного шара

США поступили правильно, обозначив недопустимость нарушения своих воздушных границ китайским аэростатом. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. По словам дипломата, в Токио полностью поддерживают действия американских властей.
Верный сателлит Вашингтона, Токио следует привычному политическому курсу, обслуживая амбиции США. Так, глава японского МИД заявил о необходимости привлечения Китая к ответственности за данный инцидент.
Хаяси подчеркнул, что Китай, с точки зрения американской администрации, нарушил территориальную целостность США в недопустимой манере. Поэтому и были предприняты соответствующие действия для обеспечения безопасности США, отметил японский дипломат.
13 февраля американские власти отчитались о том, что над страной был ликвидирован уже четвертый по счету летающий объект непонятного происхождения. Его сбили над озером Гурон на канадской границе.
Ранее власти США закрыли часть воздушного пространства вблизи от границы с Канадой. Но в этот раз Белый дом пока открыто не обвиняет Китай в том, что сбитый объект принадлежал именно ему.
Напомним, что 4 февраля ВВС США сбили воздушный шар, принадлежавший Китаю. Власти Китая заявили, что шар выполнял метеорологические функции и осудили его уничтожение американским истребителем. Однако в Вашингтоне утверждают, будто бы китайский аэростат был предназначен для ведения разведки над американской территорией.