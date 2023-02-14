Британские тори призвали канцлера казначейства отказаться от сокращения военного бюджета на фоне украинского конфликта

Вследствие событий на Украине Великобритания должна отказаться от запланированного сокращения вооруженных сил и военных расходов. Об этом заявляют представители Консервативной партии Соединенного королевства, обращаясь к канцлеру Казначейства Джереми Ханту.Высокопоставленные тори призывают руководителя финансового ведомства отказаться от планов по сокращению военных расходов и увеличить бюджетное финансирование вооруженных сил. В частности, Ханта просят сохранить численность вооруженных сил на уровне 76 тысяч человек, а не сокращать ее до 73 тысяч человек к 2025 году, как это было запланировано ранее.Напомним, что еще в 2021 году британские власти собрались уменьшить численность армии. Но специальная военная операция на Украине, как считают британские тори, демонстрирует несостоятельность данных планов. На союзников в континентальной Европе Лондон также не сильно рассчитывает. Министр обороны Бен Уоллес тоже согласен с необходимостью увеличения военного бюджета на сумму до 11 миллиардов фунтов стерлингов за два года.Но планы по увеличению военных расходов могут столкнуться с серьезным препятствием в виде опасений представителей правительства относительно инфляции в стране. Уровень жизни британцев в последнее время и так значительно «просел».Общественное недовольство растет, и неизбежно найдутся те политические силы, которые будут эксплуатировать «украинский вопрос», обвиняя правительство в расходовании слишком больших денег на поддержку киевского режима. Тем не менее, депутаты-консерваторы очень обеспокоены возможным сокращением численности личного состава королевских вооруженных сил.Джеймс Сазерленд, прослуживший армейским офицером 26 лет, а сейчас являющийся депутатом парламента, утверждает, что сокращение армии в текущей ситуации недопустимо.Тобиас Эллвуд, председатель оборонного комитета палаты общин, говорит, что было бы слишком наивным полагаться на некие кибервозможности и в связи с этим сокращать численность подразделений, предназначенных для ведения наземной войны.