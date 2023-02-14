Российский дипломат: Афганцы могут сместить талибов из-за набирающего обороты гуманитарного кризиса в стране

Талибам, как и предыдущим марионеточным правительствам, повезло, что у них есть такие люди, как афганцы, которые могут выжить, питаясь только куском хлеба и водой. Но хватит — значит хватит. Так больше не может продолжаться

Жизнь заставит талибов измениться. Но для этого им придется начать страдать самим — не афганскому народу. Талибам придется понять, что они потеряют то, что у них есть

После ухода американских военных из Афганистана в 2021 году, к власти в стране пришли талибы*, в настоящее время государство находится в состоянии стремительно растущей экономической и гуманитарной катастрофы. Новые власти, оказавшись практически в полной международной изоляции, не способны справиться с кризисом.При сохранении текущей тенденции ухудшения уровня жизни, даже афганцы, привыкшие выживать в сложнейших условиях, могут восстать и свергнуть талибов. И хотя сейчас у радикального движения «Талибан»* внутри страны нет политических конкурентов, их бессилие в попытке хоть как-то остановить обнищание граждан и фактически наступивший голод неминуемо приведут к народным волнениям. Такое мнение в интервью индийскому журналу The Week высказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.— считает российский дипломат, бывший в период с 2004 по 2009 год послом РФ в Афганистане.Кабулов рассказал, что Россия старается помочь афганскому народу в это непростое время. В страну направляется гуманитарная помощь, РФ помогает в развитии местного бизнеса и налаживании хоть каких-то экономических связей. Но если талибы не предпримут кардинальных шагов институционального характера, чтобы хотя бы наметить путь к улучшению ситуации в стране, то народное возмущение неизбежно.Пока таких инициатив со стороны руководства «Талибана»* не наблюдается, констатирует дипломат. По его мнению, если дипломатические усилия не сработают, то «есть еще один элемент, который гораздо сильнее дипломатии — это жизнь».— уверен Кабулов.* Организация признана террористической и запрещена в РФ