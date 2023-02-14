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Украинские власти сбежали из здания администрации Краматорска

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Украинские власти сбежали из здания администрации Краматорска

В оккупированном киевским режимом городе Краматорск местные жители обратили внимание на то, что возле здания, в котором располагается местная украинская городская администрация, на снегу отсутствуют какие-либо следы, указывающие на то, что этот орган власти продолжает функционировать.


Отмечается, что, несмотря на то, что здание совершенно не повреждено ударами российских вооруженных сил, административная деятельность в нем не ведется. Предположительно, это указывает на то, что краматорская украинская мэрия предпочла покинуть как минимум здание администрации, а как максимум и сам город - в преддверии наступления российской армии.

Города Краматорск и Славянск входят в обустроенную боевиками ВСУ третью линию обороны в Донбассе. Эта линия является последним рубежом обороны в ДНР, который останется в распоряжении украинской армией после того, как будут окончательно освобождены города Артемовск (Бахмут) и Угледар.

Ранее сообщалось о прилетах по зданию краматорского Дворца культуры и спорта, в котором местными жителями фиксировалось размещение личного состава украинской армии.

В настоящее время в оккупированном Краматорске остаются ориентировочно 80 тысяч жителей. До начала активных боевых действий в регионе в этом городе проживало более 200 тысяч человек.

Освобождение Славянска и Краматорска положит конец восьмилетней оккупации киевским режимом значительной части территории Донецкой Народной Республики. Понимая это, Киев сосредоточил в этих населенных пунктах значительные силы.
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2 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 17:20
    0
    Все по подвалам. Если высунут нос то точно ударят )))
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:20
    0
    Украинские власти сбежали из здания администрации Краматорска
    Ничего подобного. "Райком закрыт. Все ушли на фронт" recourse А реальный чи вертуальный, то не ведомо. request