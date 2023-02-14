Военное обозрение
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Китайская пресса: Все попытки Великобритании совместно со своими военными союзниками подорвать безопасность в зоне АТР – тщетны

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Китайская пресса: Все попытки Великобритании совместно со своими военными союзниками подорвать безопасность в зоне АТР – тщетны

Комитет обороны палаты общин Великобритании недавно провёл совещание по поводу вопроса расширения тройственного оборонного альянса, образованного между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), с возможным включением в него Индии и Японии, передаёт новостной портал China Military. Несмотря на то, план этот находится ещё в процессе разработки, все попытки Великобритании совместно со своими союзниками по подрыву безопасности в зоне АТР – тщетны.


В то же время, как сообщает источник, данная инициатива уже успела получить широкий международный резонанс.

Примечателен и тот факт, что общая цель вышеупомянутых стран заключалась в учреждении данного альянса исключительно ради поддержания стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако, как отмечают авторы публикации, он больше напоминает создание военно-политического блока в этой зоне по подобию НАТО.

В материале также не обошли вниманием и выход Британии из ЕС, в результате чего она оказалась не только угнетена с экономической точки зрения, но и в каком-то смысле изолирована политически от остальных западных стран, что и побудило её на дальнейшее сближение и усиление своего военного сотрудничества со своим давним союзником – Соединёнными Штатами. Вопрос же вероятного расширения AUKUS позволит Лондону не только продемонстрировать свою приверженность стратегическому партнёрству с Вашингтоном, но и вновь улучшить своё положение на международной арене.

Важно упомянуть и о двустороннем соглашении о взаимном доступе, заключённом в прошлом месяце между Великобританией и Японией, направленном на укрепление оборонных связей между государствами. Более того, оно позволяет сторонам в случае необходимости развёртывать свои войска на территориях своих стран.

В этом контексте необходимо отметить и тесное военное сотрудничество Соединённого Королевства со Штатами, нацеленное на сдерживание развития КНР. Англо-китайские отношения ухудшились после того, как Риши Сунак возглавил британское правительство. Именно с этих пор усилилось давление на китайские компании, началось грубое вмешательство во внутренние дела Китая, что является серьёзным нарушением всех норм международного права.

В заключении, подчёркивается в издании, Запад, похоже, так и не осознаёт того, что именно он несёт всю ответственность за украинский кризис, как это было и во времена холодной войны, что привело к распаду СССР. Страны Азии уже давно научены горьким опытом, пройдя сквозь череду различных конфликтов и войн прошлого, а потому, все его усилия по превращению АТР в зону своих геополитических игр напрасны.
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:52
    +2
    Ну и тогда напрашивается в ЮВА антиамериканский блок: Россия, Китай, Северная Корея, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины.
    1. Елена Захарова
      Елена Захарова Сегодня, 21:05
      +2
      бриты, это известные провокаторы и террористы. Созданием военного блока в противовес проблему не решить.
  2. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 21:03
    0
    И почему то им веришь, черт возьми. """
  3. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 21:12
    0
    Вспоминаем доманский , наших срочников с выколотыми глазами думаем,
    Кто нам друзья, фото можно найти легко,
    Для любителей к.........
    Они нелюди к......ы
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 21:59
      0
      Провокатор ты , историю изучаешь только по фото . Почему наши не мстили жителям Германии , а ведь зверства нацистов запечатлены не только на фото , но и в документах и видео ?
      Теперь о Китае . Чтобы рассуждать плохой это народ или хороший надо там быть . И в то время , когда отношения были откровенно хреновые , о чём пишите Вы ( а я там был ) , и в данное время . Уж насколько была кровопролитная война в Чечне , сколько там наших ребят полегло , но в данный момент чеченские парни наравне с парнями других национальностей воюют за Россию , потому что это наша общая Родина .