Встреча в Рамштайне не поможет Украине удержать Бахмут

Западная военная помощь киевскому режиму, даже если она будет ускорена, не поможет предотвратить установление российскими войсками контроля над Артемовском (Бахмутом). Об этом пишет американская газета The New York Times.По утверждению американского издания, российские войска близки в Артемовске к своей значительной победе. Эта победа, пишет газета, будет первым масштабным успехом российской армии за последние месяцы. О планах Киева все же оставить Артемовск свидетельствует, по мнению американских аналитиков, начавшаяся эвакуация из города гражданского населения.- пишет The New York Times, подразумевая совещание министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса, прошедшее на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.Вне зависимости от планов руководства стран НАТО, помогать формированиям ВСУ в этом городе уже бесполезно и поздно.Ранее издание также писало, что западные страны собираются сосредоточить свои усилия на подготовке украинской армии к ведению пехотной кампании с меньшим использованием артиллерийского огня. Это вызвано тем, что снабжать боеприпасами ВСУ становится все сложнее: украинские формирования отстреливают такое количество боеприпасов, какое не производят европейские страны. Снижение интенсивности артиллерийского огня позволило бы разгрузить и логистику западных стран и ВСУ.С другой стороны, не очень понятны тогда заявления о подготовке ВСУ к некоему контрнаступлению на российские позиции. Ведь при таком подходе задача контрнаступления становится куда более сложной.