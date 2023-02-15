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Американская пресса: Встреча в Рамштайне не поможет Украине удержать Бахмут

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Американская пресса: Встреча в Рамштайне не поможет Украине удержать Бахмут

Западная военная помощь киевскому режиму, даже если она будет ускорена, не поможет предотвратить установление российскими войсками контроля над Артемовском (Бахмутом). Об этом пишет американская газета The New York Times.


По утверждению американского издания, российские войска близки в Артемовске к своей значительной победе. Эта победа, пишет газета, будет первым масштабным успехом российской армии за последние месяцы. О планах Киева все же оставить Артемовск свидетельствует, по мнению американских аналитиков, начавшаяся эвакуация из города гражданского населения.

Встреча в Рамштайне не поможет Украине удержать Бахмут

- пишет The New York Times, подразумевая совещание министров обороны стран-участниц Североатлантического альянса, прошедшее на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ.

Вне зависимости от планов руководства стран НАТО, помогать формированиям ВСУ в этом городе уже бесполезно и поздно.

Ранее издание также писало, что западные страны собираются сосредоточить свои усилия на подготовке украинской армии к ведению пехотной кампании с меньшим использованием артиллерийского огня. Это вызвано тем, что снабжать боеприпасами ВСУ становится все сложнее: украинские формирования отстреливают такое количество боеприпасов, какое не производят европейские страны. Снижение интенсивности артиллерийского огня позволило бы разгрузить и логистику западных стран и ВСУ.

С другой стороны, не очень понятны тогда заявления о подготовке ВСУ к некоему контрнаступлению на российские позиции. Ведь при таком подходе задача контрнаступления становится куда более сложной.
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8 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:26
    -3
    Вражеские хитрецы - пропагандисты из цру сделали для России из бахмута (городка ставшего развалинами) некую "священную корову", в реальности не имеющего стратегического значения, а фактически задерживающего и истощающего силы армии РФ ("музыкантов" я тоже к ним отношу)... Нашим бы башням и генералиссимусам подумать о том сколько еще таких "бахмутов" хох.лы подготовили нам в днр и решить простую арифметическую задачу - хватит нам сил, времени и средств на его взятие или нет. А кричать ура надо потом, когда (если) результат будет... п.с. это мы еще про контрнаступление хох.лов забываем!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:33
      +2
      Цитата "С другой стороны, не очень понятны заявления о подготовке ВСУ к некоему контрнаступлению", так это наступление Украина осуществляет на Запад, вся бандеровская шелупонь туда перебирается.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 09:57
        -1
        Цитата: Silver99
        Цитата "С другой стороны, не очень понятны заявления о подготовке ВСУ к некоему контрнаступлению", так это наступление Украина осуществляет на Запад, вся бандеровская шелупонь туда перебирается.

        Вот Вы старый форумчанин. Вам не надоело везде размещать пропагандисткие клише? Все таки это форум "Военное обозрение", а не "Политическое обозрение".
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:43
      0
      Не имеет стратегического значения- это конечно удобное оправдание, уже какой раз применяется. Можно так писать про зданное каждое село, город.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:29
    +2
    Статьи в NYT ,кто то пишет?У них толпа одиозных авторов.Явно ,в статье Артёмовск ни какой роли не играет,зачем за него держаться он свою задачу выполнил.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:32
    +2
    Это вызвано тем, что снабжать боеприпасами ВСУ становится все сложнее: украинские формирования отстреливают такое количество боеприпасов, какое не производят европейские страны.
    мерикатос обезжиривает)) гейропу. laughing
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 09:52
    -1
    Вне зависимости от планов руководства стран НАТО, помогать формированиям ВСУ в этом городе уже бесполезно и поздно.

    Западная пресса преувеличивает успехи Украины , заявил публицист Ларс Берн на канале SwebbTV.
    Ларс Берн:  "Если Россия будет проигрывать войну с НАТО решающим образом, русские применят ядерное оружие, я в этом не сомневаюсь. И вот что показательно: во-​первых, у русских есть ядерное оружие, от которого у Запада нет защиты. Во-​вторых, у них лучшая в мире противоракетная оборона. В этом они на голову выше остальных стран. И эта система у них очень разветвленная. Совсем невредимыми из ядерного конфликта они, конечно, не выберутся, но все же пострадают гораздо меньше Запада — если такого рода сравнение можно считать правомочным.
    Вообще, политика Запада совершенно бестолковая, а наши лидеры — все без исключения подстрекатели войны. Никто даже не заикается о мирных переговорах — только об эскалации. Я считаю, что это совершенно бездумно. Я вообще не понимаю, чего они добиваются."
  5. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 09:55
    -1
    Xуяхмута не существует. Есть Aртемовск. У житeлей города никто не спрашивал хотят ли они перейменовать город значит Артемовск.