Генсек НАТО анонсировал принятие рекомендаций по обороне стран альянса на встрече в Брюсселе

Сегодня министры обороны стран, входящих в состав Североатлантического альянса, намереваются утвердить политические рекомендации по вопросам планирования обороны участников блока на ближайшие годы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи глав военных ведомств альянса в Брюсселе.
По утверждению Столтенберга, рекомендации, которые сегодня собирается утвердить альянс, призваны стать «движущей силой перемен». Они позволят странам НАТО быть уверенными в возможностях альянса по сдерживанию и обороне, заявил генсек блока.
Кроме того, министры обороны стран НАТО собираются обсудить возможности промышленности по наращиванию производства вооружений и боеприпасов. Как известно, уже сейчас Запад столкнулся с большой проблемой – из-за постоянного снабжения ВСУ боеприпасами арсеналы европейских армий и ВС США пустеют, а производить снаряды в требуемом количестве промышленность западных государств пока не в состоянии.
Также Столтенберг подчеркнул, что сегодня будет обсуждаться и вопрос защиты критической инфраструктуры стран НАТО. Вероятно, в альянсе допускают мысль о каких-то действиях против инфраструктурных объектов в контексте украинского конфликта.
Встречи руководителей военных ведомств альянса в последнее время проводятся очень часто. Например, ранее была проведена встреча на авиабазе Рамштайн в Германии, на которой представители альянса обсуждали вопросы поставки танков и другой военной техники Украине, а также изучали перспективы подготовки украинских военнослужащих к эксплуатации и обслуживанию военной техники западного производства.