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Глава МИД РФ: страны Запада лгут о взрывах на «Северных потоках» так же, как ранее лгали о Минских соглашениях

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Глава МИД РФ: страны Запада лгут о взрывах на «Северных потоках» так же, как ранее лгали о Минских соглашениях

Руководство стран Запада лжет российским властям об обстоятельствах терактов, совершенных на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подобно тому, как лидеры Германии и Франции ранее лгали про Минские соглашения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.


Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о недавних признаниях бывших руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о том, что одобренные Совбезом ООН заключенные в Минске соглашения были использованы лишь для того, чтобы дать Киеву необходимое время для наращивания своего военного потенциала.

В ходе своего выступления в Госдуме Лавров подчеркнул, что западные лидеры лгали тогда и продолжают лгать сейчас, скрывая имеющуюся у них информацию, касающуюся терактах на газопроводах "Северный поток". Кроме того, глава российского МИД назвал явкой с повинной высказывания украинских политиков о срыве выполнения минских договоренностей.

Ранее американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в своей статье указал на причастность руководства США к теракту на российских газопроводах. Журналист рассказал, что, по имеющейся у него информации, диверсию совершили военнослужащие ВМС США, использовавшие подводные аппараты для установки бомб, а подрыв осуществлялся через норвежские радиобуи примерно через три месяца после самого процесса минирования.

Представители американского военного и политического руководства ожидаемо отрицают свою причастность к этим терактам, называя обнародованную Хершем информацию ложью и вымыслом. Напомним, что ложью и вымыслом в США называли и, например, массовые казни гражданских лиц в Ираке, пока эту информацию не предал огласке сайт ВикиЛикс, данные которому передал военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг. Его впоследствии отправила за решётку. О судьбе основателя ВикиЛикс Джулиана Ассанжа тоже хорошо известно. Вашингтон всегда готов расправиться с теми, кто говорит правду о преступлениях американских военных и политических элит.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. leks
    leks Сегодня, 18:25
    +3
    Как так-то, опять или снова обманули наших доверчивых политиканов.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:43
      +3
      Цитата: leks
      Как так-то, опять или снова обманули наших доверчивых политиканов.

      Да ладно ехидничать ..Наши все понимали и готовились ко всему этому ,но надежда была все же ,что одумаются и на переговоры пойдут ..
      Сейчас маски сброшены полностью и это даже хорошо ..У России теперь руки развязаны и плевали мы на все их изуитские договора и болтавню ..
      Идем вперед и черт нам не брат !
      Натовские ботинки Россия чистить не собирается ,как бы им не пришлось потом русские берцы лизать и просить прощения ..Типо вы нас не так поняли.
      Зла не хватает на всю эту циничную западную кодлу ..Они понимают только СИЛУ !
      1. татарин 174
        татарин 174 Сегодня, 19:01
        +3
        Цитата: LukaNord
        Зла не хватает на всю эту циничную западную кодлу ..Они понимают только СИЛУ !

        А СИЛА, как и ПРАВДА на чьей стороне? Вспомним, теперь уже ставшей классикой! "- Вот скажи мне, американец? В чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег - и чего? Я вот думаю, что сила в правде! У кого правда, тот и сильней!" Пора показать им нашу силу!
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 19:19
          +2
          Цитата: татарин 174
          Цитата: LukaNord
          Зла не хватает на всю эту циничную западную кодлу ..Они понимают только СИЛУ !

          А СИЛА, как и ПРАВДА на чьей стороне? Вспомним, теперь уже ставшей классикой! "- Вот скажи мне, американец? В чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег - и чего? Я вот думаю, что сила в правде! У кого правда, тот и сильней!" Пора показать им нашу силу!

          Уже давно пора Гром гремит уже не переставая ,а мужики все боятся перекрестится (поговорка такая)
          Весь мир смотрит на Россию с надеждой и мы должны сломить хребет очередным "исключительным" ..
      2. leks
        leks Сегодня, 19:31
        +1
        Цитата: LukaNord
        Цитата: leks
        Как так-то, опять или снова обманули наших доверчивых политиканов.

        Да ладно ехидничать ..Наши все понимали и готовились ко всему этому ,но надежда была все же ,что одумаются и на переговоры пойдут ..
        Сейчас маски сброшены полностью и это даже хорошо ..У России теперь руки развязаны и плевали мы на все их изуитские договора и болтавню ..
        Идем вперед и черт нам не брат !
        Натовские ботинки Россия чистить не собирается ,как бы им не пришлось потом русские берцы лизать и просить прощения ..Типо вы нас не так поняли.
        Зла не хватает на всю эту циничную западную кодлу ..Они понимают только СИЛУ !

        laughing ага готовились только не понятно где и к чему.
        Всю историю обманывали и плевали на договора, а они надежду питали, что одумаются fool и в итоге на те-же грабли.
        Так развязаны руки, что все договора исполняют как прописано, так развязаны, что чуть ли не каждый день твердят о переговорах.
        Про ботинки и берцы это вы уже перегнули. С таким военно-политическим руководством с Украиной бы справиться. А вы тут на нато замазнулись stop
  3. Равик
    Равик Сегодня, 18:26
    +8
    "Глава МИД РФ: страны Запада лгут о взрывах на «Северных потоках» так же, как ранее лгали о Минских соглашениях"
    Хм! Да они всегда лгут.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:44
      +2
      Цитата: Равик
      "Глава МИД РФ: страны Запада лгут о взрывах на «Северных потоках» так же, как ранее лгали о Минских соглашениях"
      Хм! Да они всегда лгут.

      Да политика вообще лживая штука! Что в древние времена, что сейчас. И враньем занимаются все без исключения политики!
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: Равик
      "Глава МИД РФ: страны Запада лгут о взрывах на «Северных потоках» так же, как ранее лгали о Минских соглашениях"
      Хм! Да они всегда лгут.

      Это их хлеб и заработок во все времена ..Разделяй ,грабь и властвуй .
      Но с Россией это что то не получается теперь у них В украину уже вбухали 100 лярд Лишь бы Россию остановить ,сами убытки несут ,но идут на это ..Понимая ,что если Россия Победит ,то они все потеряют и правильно думают
      ВСЕ вспомним и предъявим со многими странами мира угнетенными и ограбленными
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:13
        0
        Цитата: LukaNord
        Понимая ,что если Россия Победит ,то они все потеряют и правильно думают

        Что значит если Россия победит? ни у одного трезвомыслящего человека такой вопрос не стоит. вопрос лишь в том, когда.
        Ну и второе, запад ничего не потеряет. точнее потеряет только долги Украины. Россия дальше Новороссии никуда не пойдет, нам там нечего не надо, да нам и тут ничего не надо, но стараемся своих не бросать.
        1. LukaNord
          LukaNord Сегодня, 19:31
          +1
          Цитата: topol717
          Что значит если Россия победит?

          Всякое может быть ..Запад готов на все ,лишь бы Россию уничтожить .
          Цитата: topol717
          ни у одного трезвомыслящего человека такой вопрос не стоит. вопрос лишь в том, когда.

          Ну у нас в России всякие "здравомыслящие "водятся Вон СССР заныли ,тоже здравомыслящие были хе хе
          Цитата: topol717
          Ну и второе, запад ничего не потеряет. точнее потеряет только долги Украины.

          Ну как сказать ..На англосаксов многие в мире очень злые ,за их грабительскую политику во все времена ..
          Выдавливать их начнут из многих стран мира ..К фальшивому доллару уже доверия мало ..и к "неприкосновенности частной собственности" ..
          Вся их демократия и толерантность к чертям собачьям полетит
          И мир вздохнет свободнее ..
          Я конечно оптимист ,но чую генами Россию ждет великое будущее свободной и независимой державы стоящей на страже справедливости и мира во всем мире !
          Такие дела в танковых дивизиях Урала
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 18:27
    +4
    Да они уже и не врут даже! Им просто насра... Знают - мы ответить не хотим или не можем
  5. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 18:30
    +3
    Когда закончится этот цирк с конями?
  6. Nicola
    Nicola Сегодня, 18:33
    +5
    В мировых отношениях воцарил беспредел.Твори что хочешь,но застенчиво не сознавайся и не попадайся.А попался-всё отрицай.И что мешает жить и творить по их волчьим законам ? Дрон подводный,собранный из западных деталей и микросхем,на охоту в океан.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:42
      +1
      Цитата: Nicola
      Дрон подводный,собранный из западных деталей и микросхем,на охоту в океан.

      good
      Там и «Лошарик» должны залатать...
  7. smok1961
    smok1961 Сегодня, 18:35
    +1
    Niemcy wymyśliły taki biznes, że będą brać od Rosji tani gaz i uzależnią energetycznie od siebie całą Unię Europejską. Nord streem 1 i Nord Strem 2 w sumie mogły dostarczać 110 mld 3 gazu rocznie. Dla porównania Polska zużywa 9 mld. m3 gazu rocznie.
    Gdyby Putin poczekał z inwazją na Ukrainę jeszcze 2 lata, UE tak by się uzależniła od rosyjskiego gazu, że Ukraińcy nie dostaliby z zachodu ani jednego naboju do karabinu.
    Nie udało się, a Amerykanie wysadzili rurociągi, aby pokazać Niemcom i Rosji kto tu rządzi. Wszyscy wiedzą , że to sprawa Bidena, ale nikt tego głośno nie powie...
  8. Комментарий был удален.
  9. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 18:46
    +3
    Ну, хоть бы один политик сказал, что за диверсии на трубопроводах, мы виновного покараем так и так... Никто. Все только ноют, что никто не признается. А Лавров прямо называет виновных. И что с виновными делать теперь?
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:49
    +2
    ох опять обманули ох а мы думали они не обманывают )))) нудк европа прямо говорит что вы лохи политики РФ что европа обманывала !
  11. Andrea
    Andrea Сегодня, 18:52
    +3
    Чёрт его знает,но мне кажется,что врагу верить нельзя.если он не раскатан тонким слоем и укусить более не способен. Было очевидно,как штаты кипятком писали от нетерпения в 14-ом году в ожидании ввода войск,а мы всё в розовых очках ходили,но Путин отложил по каким-то соображениям. Возможно решил закончить переоснащение армии,да жирка поднакопить. Так что,бессмысленно сейчас охать и ахать,если даже генсек ООН признался,что война Запада с Россией началась в 2014 году.
    Впрочем,та шобла которая припрятала свои капиталлы на западе,по прежнему будет стремиться к почётному позорному миру.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:26
      +2
      Цитата: Andrea
      Впрочем,та шобла которая припрятала свои капиталлы на западе,по прежнему будет стремиться к почётному позорному миру.

      А потрясти ту шоблу нельзя? В пользу СВО? Да пожестче! Хватит уже в бирюльки играть!!
      1. Andrea
        Andrea Сегодня, 19:44
        0
        Вопрос,конечно,интересный. И ответ неоднозначный. Вы видели теневое государство а штатах? Нет? И я не видел,а оно есть! Так же как есть в любой стране и у нас тоже. Все дело в том, чьё это государство.В штатах точно штатовское,а у нас?
  12. Русь
    Русь Сегодня, 18:55
    +4
    Лгать всегда, лгать везде, до дней последних донца, лгать — и никаких гвоздей! Вот лозунг англосакса....
  13. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 19:02
    +1
    Американцы: "это мы взорвали северный поток"
    Европейцы: "да, это американцы взорвали северный поток"
    Глава МИД РФ, с унынием посмотрев на красные линии: "Вы фсё врёте, проклятые европейцы и американцы"...
  14. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 19:14
    +1
    [/quote]В ходе своего выступления в Госдуме Лавров подчеркнул, что западные лидеры лгали тогда и продолжают лгать сейчас, скрывая имеющуюся у них информацию, касающуюся терактах на газопроводах "Северный поток".[quote]

    Наверное Госдума знает об этом...
    Надо придумать как донести/рассказать/доказать МИДу об этом западному обывателю. Вот это задача..