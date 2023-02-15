"Глава МИД РФ: страны Запада лгут о взрывах на «Северных потоках» так же, как ранее лгали о Минских соглашениях"

Руководство стран Запада лжет российским властям об обстоятельствах терактов, совершенных на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подобно тому, как лидеры Германии и Франции ранее лгали про Минские соглашения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о недавних признаниях бывших руководителей Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о том, что одобренные Совбезом ООН заключенные в Минске соглашения были использованы лишь для того, чтобы дать Киеву необходимое время для наращивания своего военного потенциала.В ходе своего выступления в Госдуме Лавров подчеркнул, что западные лидеры лгали тогда и продолжают лгать сейчас, скрывая имеющуюся у них информацию, касающуюся терактах на газопроводах "Северный поток". Кроме того, глава российского МИД назвал явкой с повинной высказывания украинских политиков о срыве выполнения минских договоренностей.Ранее американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в своей статье указал на причастность руководства США к теракту на российских газопроводах. Журналист рассказал, что, по имеющейся у него информации, диверсию совершили военнослужащие ВМС США, использовавшие подводные аппараты для установки бомб, а подрыв осуществлялся через норвежские радиобуи примерно через три месяца после самого процесса минирования.Представители американского военного и политического руководства ожидаемо отрицают свою причастность к этим терактам, называя обнародованную Хершем информацию ложью и вымыслом. Напомним, что ложью и вымыслом в США называли и, например, массовые казни гражданских лиц в Ираке, пока эту информацию не предал огласке сайт ВикиЛикс, данные которому передал военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг. Его впоследствии отправила за решётку. О судьбе основателя ВикиЛикс Джулиана Ассанжа тоже хорошо известно. Вашингтон всегда готов расправиться с теми, кто говорит правду о преступлениях американских военных и политических элит.