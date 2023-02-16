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Представители ряда стран НАТО выразили недовольство присутствием министра обороны Украины Резникова на встрече по поставкам оружия

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Представители ряда стран НАТО выразили недовольство присутствием министра обороны Украины Резникова на встрече по поставкам оружия

На прошедшей недавно встрече глав военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса по вопросам поставки вооружений Украине представители некоторых стран НАТО выразили недовольство по поводу присутствия министра обороны Украины Алексея Резникова. Главная причина такого отношения к его персоне – недавние коррупционные скандалы. Об этом сообщает ряд западных источников.


В течение последних недель в Министерстве обороны Украины были проведены громкие отставки. Ряд высокопоставленных чиновников уволили по обвинению в коррупции. Но самому министру Алексею Резникову удалось сохранить свой пост, хотя украинская пресса давно прочит на место главы военного ведомства шефа Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Кирилла Буданова.

Встреча по вопросам поставок оружия стала еще одним свидетельством того, что Резникова президенту Украины Владимиру Зеленскому пора менять. Например, представители некоторых западных стран стали задавать Резникову вопросы не столько по собственно поставляемому оружию, сколько по расходованию военной и финансовой помощи Украине. Очевидно, что коррупция киевского режима интересует Запад все больше.

В частности, Резникова спросили, есть ли надежда на расследование коррупционных преступлений в военном ведомстве Украины. Что ответил сам министр обороны, западные СМИ не сообщают. Но покидать свой пост он явно не собирается и утверждает, что Зеленский принял решение оставить его во главе военного ведомства.

Тем временем, на Западе растут опасения, что оружие может продаваться киевским режимом в третьи страны, а деньги, выделяемые в качестве финансовой помощи, в значительной степени расхищаться правящей верхушкой Украины.
Использованы фотографии:
НАТО
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19 комментариев
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  1. FPEDDI_KPYGEP
    FPEDDI_KPYGEP Сегодня, 08:54
    +3
    Это Украина детка, только в ней министра словленного нa коррупции могут снова поставить на эту должность
    Или министр уволенный за коррупцию спокойно через суд вернет себе свoe место и обратно будет получaть зaрплату 200000 и воровaть
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:57
      +1
      Даже еврофашистам уже надоел этот вор-попрошайка.
      1. Карат
        Карат Сегодня, 09:06
        +3
        Цитата: Бородач
        Даже еврофашистам уже надоел этот вор-попрошайка.


        Как вор он им пофигу, а вот как попрошайка надоел реально.
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 09:02
      -5
      А у нас что лучше что ли ? Армию лихорадит , куча скандалов , и коррупционных и организационных , армия не способна выпонять поставленные президентом задачи . А министр и замы прекрасно себя чувствуют на своих местах
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 09:07
        -4
        Это совсем другое. Там все свои и деньги не заемные, все в стране остается, наверное feel
      2. Кок_Иванов
        Кок_Иванов Сегодня, 09:55
        -2
        Дельный комент, странно что заминусовали
        Наверное министр и его замы.....
  2. ALARI
    ALARI Сегодня, 08:55
    -3
    Терпите думали остаться в белом? Эти вам покажут и объяснят что деньги не пахнут, ведь главное только что бы они были.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:55
    +1
    на Западе растут опасения, что оружие может продаваться киевским режимом в третьи страны, а деньги, выделяемые в качестве финансовой помощи, в значительной степени расхищаться правящей верхушкой Украины.
    Опасения,вполне обоснованные.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:58
    +3
    laughing Ну, конечно, они же сами лоббисты, а этот козлобородый коррупционер. Фу-у-у-у, какая гадость. Ворюгу и коррупционера Зелю король (полуголый) принимал и не вякал. Странные они эти "цивилизованные". Хлебают из чана с дерьмом полной ложкой, но некоторые кусочки отталкивают, мол грязь какая.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +2
    представители некоторых стран НАТО выразили недовольство по поводу присутствия министра обороны Украины Алексея Резникова
    Как-то туманно звучит "представители некоторых стран НАТО" недовольны..., спросили у Резникова... Интересно, что это за представители и из каких стран?
    на Западе растут опасения...
    А запад можно подумать совсем не в курсе коррупционных сделок с оружием когда часть причастных к поставкам сама имеет с этого и не хило. Знают, "опасаются" только на словах и продолжат зарабатывать на поставках с обеих сторон.
  6. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 08:59
    -1
    Недовольство некоторых членов НАТО - внутренние проблемы.
    Меня больше начинает напрягать ситуация с управлением нашими войсками от ГШ.
    Почему Вагнер каждый день продвигается вперед и есть реальные результаты, а от Конашенкова только информация где наши топтались 3-5 месяцев назад?
    Когда будут значительные действия ВС РФ?
    В противном случае надо поднимать вопрос о смене всего руксостава МО или заканчивать СВО на милость победителя.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 09:04
      +2
      Цитата: Аркадий007
      В противном случае надо поднимать вопрос о смене всего руксостава МО или заканчивать СВО на милость победителя.


      Похмелятся с утра нужно правильно и при этом помнить, что неправильное похмелье - повторная пьянка.
  7. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:06
    +1
    Тем временем, на Западе растут опасения


    А они типо не знают
  8. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 09:37
    +1
    ... Зеленский принял решение оставить его во главе военного ведомства.

    Здесь Зеленский поступил вполне в духе расхожей фразы своих хозяев : "Резников может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын".
  9. solar
    solar Сегодня, 09:45
    0
    представители некоторых стран НАТО выразили недовольство по поводу присутствия министра обороны Украины Алексея Резникова.

    Каких стран? Ничего об этом не писали.
    В частности, Резникова спросили, есть ли надежда на расследование коррупционных преступлений в военном ведомстве Украины.

    Те, кого обвинили в коррупции, давно арестованы- как замминистра по тылу, так и несколько человек из фирмы - предполагаемого поставщика по завышенным ценам (самих поставок по контракту, вызвавшему скандал, не было, как и выплаты денег, это всплыло вскоре после подписания контракта).
  10. танк66
    танк66 Сегодня, 09:46
    0
    crying информация к размышлению\ тут музыка про штирлица\ : ...средневековая помойка. люди выбрасывают не дольчегабану и бигмаки...черта оседлости России.чтоб ,евреям свалившим от инквизиции было легче адаптироваться на Окраине! - было разрешено принимать фамилии, " типа руссифицированные". ... и производные от профессии. дык вот : резник - это чувак , роющийся в помойке, и отрезающий от падали не совсем пропавшие кусочки...Генетическая ловкость нынешнего " украинцевского" министра- ваапще не удивляет drinks
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:46
    0
    Поклеп на Резникова ,честнейший человек ! То что он вдруг стал долларовым миллионером ,так это просто совпадение ,на бутербродах экономил !
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:48
    0
    Там все равно - как Остин скажет, так и будет. Чтобы выражать своё мнение без давления свыше, министрам остальных стран надо нейтрализовать Остина. Пусть дадут ему банан, что ли...
  13. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:27
    0
    Та понятно!
    Хотелось бы на встрече, таки, пообсуждать... посомневаться... урезать...а то и отказать.
    Но как можно отказать, если напротив этот... Резников?!