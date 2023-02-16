Представители ряда стран НАТО выразили недовольство присутствием министра обороны Украины Резникова на встрече по поставкам оружия

На прошедшей недавно встрече глав военных ведомств стран-участниц Североатлантического альянса по вопросам поставки вооружений Украине представители некоторых стран НАТО выразили недовольство по поводу присутствия министра обороны Украины Алексея Резникова. Главная причина такого отношения к его персоне – недавние коррупционные скандалы. Об этом сообщает ряд западных источников.
В течение последних недель в Министерстве обороны Украины были проведены громкие отставки. Ряд высокопоставленных чиновников уволили по обвинению в коррупции. Но самому министру Алексею Резникову удалось сохранить свой пост, хотя украинская пресса давно прочит на место главы военного ведомства шефа Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Кирилла Буданова.
Встреча по вопросам поставок оружия стала еще одним свидетельством того, что Резникова президенту Украины Владимиру Зеленскому пора менять. Например, представители некоторых западных стран стали задавать Резникову вопросы не столько по собственно поставляемому оружию, сколько по расходованию военной и финансовой помощи Украине. Очевидно, что коррупция киевского режима интересует Запад все больше.
В частности, Резникова спросили, есть ли надежда на расследование коррупционных преступлений в военном ведомстве Украины. Что ответил сам министр обороны, западные СМИ не сообщают. Но покидать свой пост он явно не собирается и утверждает, что Зеленский принял решение оставить его во главе военного ведомства.
Тем временем, на Западе растут опасения, что оружие может продаваться киевским режимом в третьи страны, а деньги, выделяемые в качестве финансовой помощи, в значительной степени расхищаться правящей верхушкой Украины.