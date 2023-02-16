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Al Jazeera: Налаживание Россией активного торгового сотрудничество со странами Африки позволит ей снизить зависимость от доллара

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Al Jazeera: Налаживание Россией активного торгового сотрудничество со странами Африки позволит ей снизить зависимость от доллара

Налаживание Россией активного торгово-экономического сотрудничества со странами Африки позволит ей снизить зависимость от доллара, передаёт Al Jazeera. В настоящее время России уже удалось тесно сблизиться с такими странами как Судан, Марокко, ЮАР, Мали, Алжир и прочими государствами континента с тем, чтобы повысить роль и значимость рубля на международной арене в обход американской валюты.


Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, прорабатываются новые механизмы экономического сотрудничества с целью ухода от наложенных Западом санкций.

Тем временем Москва ведёт переговоры с африканскими государствами, направленные на осуществление расчётов между всеми странами в национальных валютах. Всё дело в том, что влияние России в Африке усиливается, особенно после проведения ею российско-африканского экономического форума в 2019-м году, в котором приняли участи 10 тыс человек из 54 стран. Были определены приоритетные направления сотрудничества по многим направлениям (энергетика, развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, цифровые технологии, наука, образование).

Также заслуживает внимания и огромный вклад России в реализацию ряда проектов в области энергетики, как например, строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте или создание промышленной зоны в Суэцком канале. Алжир же, в свою очередь, заинтересован в приобретении российского вооружения для нужд своей армии, также сотрудничая с Москвой и в энергетической сфере.

Что же касается другой страны на севере Африки – Марокко, то с ней у России тоже действует двустороннее соглашение об импорте фосфатов из этой страны, а в 2016-м стороны подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.

К югу от Сахары Россия привлекает инвестиции для добычи драгоценных металлов наряду с развитием энергетического сектора в странах этого региона. ЮАР же для неё является основным стратегическим партнёром, в то время как последняя занимается там добычей урана.

Развитием атомной энергетики Россия занимается в Габоне и Замбии, благодаря огромному вкладу госкорпорации «Росатом», а для добычи газа в Мозамбике привлечены российская нефтяная компания «Роснефть». При непосредственном участии «Газпрома», общая сумма инвестиций в строительство газопроводов в вышеупомянутых странах достигла порядка 500 млн долларов.

В завершении важно подчеркнуть, что, несмотря на введение санкций со стороны США и ЕС в отношении российских банков и компаний, поддерживающих торгово-экономические связи с этими странами, дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество будет лишь укрепляться, пусть этот процесс трудоёмкий и нелёгкий, как отметил Лавров. Всему этому будет способствовать и намерение ряда государства Африканского континента по вступлению в БРИКС для проведения сделок в валюте стран-членов организации.
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Использованы фотографии:
МИД России
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7 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:21
    0
    "Налаживание Россией активного торгового сотрудничество со странами Африки позволит ей снизить зависимость от доллара"
    Возможно.
    Хотя... удар по "центру принятия решений" решил бы эту проблему намного эффективнее.
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:26
    0
    Al Jazeera: Налаживание Россией активного торгового сотрудничество со странами Африки позволит ей снизить зависимость от доллара
    Скорее можно сказать, что Россия продолжает развивать экономическое сотрудничество с Африканскими странами, начатое ещё во времена СССР.
    Особо тесные связи были установлены со странами так называемой социалистической модели развития (Гвинея, Гана, Республика Конго, Мали, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Бенин).Наиболее крупные советские проекты в странах Африки южнее Сахары были реализованы в Анголе, Гвинее, Республике Конго, Мали и Нигерии.
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:27
    0
    Это как? Они будут платить чем-то другим?
  4. двп
    двп Сегодня, 13:38
    +1
    Ну наконец-то,спасение найдено! Африка нам поможет! Правда сколько помню им всегда долги списываем. Ну да ничего, ВВП знает что делает. Нужно нашим дипломатам на пальмы ловко лазить научиться,что бы лицом в грязь не ударить.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 13:47
      -1
      Цитата: двп
      Нужно нашим дипломатам на пальмы ловко лазить научиться,что бы лицом в грязь не ударить.

      Это вы сейчас про Египет, Алжир, Марокко, экономики которых давно громко похохатывают над украинской ("второй Францией", по Кравчуку)? Или это вы о Судане, где появится пункт МТО ВМФ РФ на Красном море? Или это вы о ЮАР, которая в БРИКС, где объёмы торговли в нацвалютах только за последний год практически удвоились?.. Где конкретно нужно "лезть на пальму, чтобы не ударить" куда-то там чем-то?..
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:39
    +3
    Проблема Африки в неустоявшейся власти. Там легко поддаются американским подаркам и меняют свою позицию .Переворот в странах Африки ,что Новый год
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:00
    +1
    Будем менять американские доллары на зимбабвийские? Или просто поставлять пшеницу не за доллары, а за просто так?!