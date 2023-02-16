Al Jazeera: Налаживание Россией активного торгового сотрудничество со странами Африки позволит ей снизить зависимость от доллара

Налаживание Россией активного торгово-экономического сотрудничества со странами Африки позволит ей снизить зависимость от доллара, передаёт Al Jazeera. В настоящее время России уже удалось тесно сблизиться с такими странами как Судан, Марокко, ЮАР, Мали, Алжир и прочими государствами континента с тем, чтобы повысить роль и значимость рубля на международной арене в обход американской валюты.Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, прорабатываются новые механизмы экономического сотрудничества с целью ухода от наложенных Западом санкций.Тем временем Москва ведёт переговоры с африканскими государствами, направленные на осуществление расчётов между всеми странами в национальных валютах. Всё дело в том, что влияние России в Африке усиливается, особенно после проведения ею российско-африканского экономического форума в 2019-м году, в котором приняли участи 10 тыс человек из 54 стран. Были определены приоритетные направления сотрудничества по многим направлениям (энергетика, развитие инфраструктуры, сельское хозяйство, цифровые технологии, наука, образование).Также заслуживает внимания и огромный вклад России в реализацию ряда проектов в области энергетики, как например, строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте или создание промышленной зоны в Суэцком канале. Алжир же, в свою очередь, заинтересован в приобретении российского вооружения для нужд своей армии, также сотрудничая с Москвой и в энергетической сфере.Что же касается другой страны на севере Африки – Марокко, то с ней у России тоже действует двустороннее соглашение об импорте фосфатов из этой страны, а в 2016-м стороны подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.К югу от Сахары Россия привлекает инвестиции для добычи драгоценных металлов наряду с развитием энергетического сектора в странах этого региона. ЮАР же для неё является основным стратегическим партнёром, в то время как последняя занимается там добычей урана.Развитием атомной энергетики Россия занимается в Габоне и Замбии, благодаря огромному вкладу госкорпорации «Росатом», а для добычи газа в Мозамбике привлечены российская нефтяная компания «Роснефть». При непосредственном участии «Газпрома», общая сумма инвестиций в строительство газопроводов в вышеупомянутых странах достигла порядка 500 млн долларов.В завершении важно подчеркнуть, что, несмотря на введение санкций со стороны США и ЕС в отношении российских банков и компаний, поддерживающих торгово-экономические связи с этими странами, дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество будет лишь укрепляться, пусть этот процесс трудоёмкий и нелёгкий, как отметил Лавров. Всему этому будет способствовать и намерение ряда государства Африканского континента по вступлению в БРИКС для проведения сделок в валюте стран-членов организации.