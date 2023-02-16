В ВМС Австралии заявили, что к 2045 году планируют достичь уровня своего же флота образца 1995 года по числу пусковых ракетных ячеек на кораблях

В последнее время в Австралии было много сказано о важности управляемого оружия и обеспечении того, чтобы конфликты не были проиграны из-за нехватки боеприпасов. Замечание заместителя премьер-министра и министра обороны Ричарда Марлеса о необходимости «эффективного проецирования» подразумевает, что огневая мощь Сил обороны Австралии в обозримом будущем будет увеличена.
В 1995 году Королевский флот Австралии располагал 368 ракетными ячейками на своих надводных боевых кораблях. К 2020 году их число сократилось до 200 с небольшим, что означает снижение огневой мощи на 43%. Планируется, что до 2045 года австралийский военно-морской флот вернется к своей мощности 1995 года. А с 2050 года он должен будет стабилизироваться на уровне 432, что означает чистое увеличение на 64 пусковых ракетных ячейки.
После Второй мировой войны управляемые ракеты постепенно стали основным вооружением крупных военных кораблей, и приоритетом стало противодействие атакам с насыщением. С конца 1970-х годов ВМС США проектировали корабли на базе боевой системы Aegis. Эсминец с управляемыми ракетами (DDG) класса Arleigh Burke отражает передовую практику с 96 ячейками. Япония и Корея приняли ту же военно-морскую философию.
Управляемое оружие продолжает увеличивать летальность, скорость, дальность и точность. Старший товарищ Австралии – Вашингтон - использует расширенное моделирование для оценки своих потребностей в условиях изменяющейся угрозы. Это привело к тому, что у него появились более совершенные боевые системы и хорошо вооруженные корабли с высокой скорострельностью. Условия в Тихом океане гораздо менее благоприятны, и Австралия не может игнорировать географические реалии.
Стандартизация там, где это целесообразно, дает значительные эксплуатационные и другие преимущества, не последними из которых являются возможность пополнения запасов и стоимость. Из объявлений в открытом доступе известно, что Австралийский флот уже точно приобретет:
SM-2 (Standard Missile 2) для дальней противовоздушной и противоракетной обороны, SM-6, который имеет большую дальность действия, чем SM-2, Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) для противовоздушной и противоракетной обороны меньшей дальности, крылатые ракеты «Томагавк» для наземных и противокорабельных атак большой дальности и NSM (морская ударная ракета), противокорабельная ракета средней дальности с возможностью поражения наземных целей.