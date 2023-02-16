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В ВМС Австралии заявили, что к 2045 году планируют достичь уровня своего же флота образца 1995 года по числу пусковых ракетных ячеек на кораблях

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В ВМС Австралии заявили, что к 2045 году планируют достичь уровня своего же флота образца 1995 года по числу пусковых ракетных ячеек на кораблях

В последнее время в Австралии было много сказано о важности управляемого оружия и обеспечении того, чтобы конфликты не были проиграны из-за нехватки боеприпасов. Замечание заместителя премьер-министра и министра обороны Ричарда Марлеса о необходимости «эффективного проецирования» подразумевает, что огневая мощь Сил обороны Австралии в обозримом будущем будет увеличена.


В 1995 году Королевский флот Австралии располагал 368 ракетными ячейками на своих надводных боевых кораблях. К 2020 году их число сократилось до 200 с небольшим, что означает снижение огневой мощи на 43%. Планируется, что до 2045 года австралийский военно-морской флот вернется к своей мощности 1995 года. А с 2050 года он должен будет стабилизироваться на уровне 432, что означает чистое увеличение на 64 пусковых ракетных ячейки.

После Второй мировой войны управляемые ракеты постепенно стали основным вооружением крупных военных кораблей, и приоритетом стало противодействие атакам с насыщением. С конца 1970-х годов ВМС США проектировали корабли на базе боевой системы Aegis. Эсминец с управляемыми ракетами (DDG) класса Arleigh Burke отражает передовую практику с 96 ячейками. Япония и Корея приняли ту же военно-морскую философию.

Управляемое оружие продолжает увеличивать летальность, скорость, дальность и точность. Старший товарищ Австралии – Вашингтон - использует расширенное моделирование для оценки своих потребностей в условиях изменяющейся угрозы. Это привело к тому, что у него появились более совершенные боевые системы и хорошо вооруженные корабли с высокой скорострельностью. Условия в Тихом океане гораздо менее благоприятны, и Австралия не может игнорировать географические реалии.

Стандартизация там, где это целесообразно, дает значительные эксплуатационные и другие преимущества, не последними из которых являются возможность пополнения запасов и стоимость. Из объявлений в открытом доступе известно, что Австралийский флот уже точно приобретет:

SM-2 (Standard Missile 2) для дальней противовоздушной и противоракетной обороны, SM-6, который имеет большую дальность действия, чем SM-2, Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) для противовоздушной и противоракетной обороны меньшей дальности, крылатые ракеты «Томагавк» для наземных и противокорабельных атак большой дальности и NSM (морская ударная ракета), противокорабельная ракета средней дальности с возможностью поражения наземных целей.
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4 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 17:36
    -1
    Прямо назад в будущее какое-то. Может сразу к фрегатам отмотать на сто лет назад...Австралия страна антиподов, они там вверх ногами, вниз головой ходють, вот поэтому все и наоборот у них, тудыть их в качель.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:42
      0
      В ВМС Австралии заявили, что к 2045 году планируют достичь уровня ...

      Тормозят.
      Китай к 2035-ому планирует утроить количество ядерных боеголовок
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:40
    +1
    На счёт 2045 года ,я бы ничего не прогнозировал!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:51
      +1
      Цитата: tralflot1832
      На счёт 2045 года ,я бы ничего не прогнозировал!

      Тоже сразу об этом подумал Идет передел мира и англосаксы (сша англия австралия и т.д.) слишком много бед наделали и пограбили страны мира ..
      Пора их наказать и Россия над этим работает пока в одиночку ,но думаю скоро к нам много кто присоединится .