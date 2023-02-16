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Politico: Евросоюз так и не пришёл к консенсусу по введению десятого пакета санкций в отношении России

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Politico: Евросоюз так и не пришёл к консенсусу по введению десятого пакета санкций в отношении России

ЕС так и не пришёл к консенсусу по введению очередного десятого пакета санкций в отношении России, передаёт издание Politico. Виной всему, как утверждается, стала потребность стран-членов Союза в использовании синтетического каучука российского производства. Сначала титан, потом продовольствие и удобрения, далее - технологии АЭС, теперь синтетический каучук... Так, получается, что Россия не такая уж и «страна-бензоколонка», как об этом все последние десятилетия твердили как на Западе, так и внутренние апологеты этой теории.


Согласно информации, имеющейся у источника, Еврокомиссия (ЕК) внесла в десятый санкционный пакет предложение по запрету на ввоз на свою территорию российского синтетического каучука, в результате чего разразился острый спор между послами Европейского союза. В то время как в Италии и Германии высказывались против данной инициативы, Польша всецело поддержала данную меру.

Как заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, очередной пакет санкций, который Брюссель планирует утвердить 24 февраля, должен включить в себя разного рода экономические ограничения, оценивающийся в общей сложности в 11 млрд евро. В новом санкционном списке могут оказаться ещё три российских банка – Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк и около 130 физлиц и организаций. Евросоюз может наложить эмбарго и на экспорт в РФ своих грузовых машин, строительной техники, а также электронных компонентов, используемых, как заявлено, для производства российского вооружения. Также ограничения могут коснуться некоторых российских СМИ, военных и журналистов.

Как заявил замминистра РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24», в случае введения очередных ограничительных мер со стороны ЕС, Москва ответит на все эти меры зеркально.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:15
    +1
    У них с каждым пакетом такая петрушка, сначала не могут, некоторые против через 2-3дня хоп и приняли.
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 16:23
      0
      Москва ответит на все эти меры зеркально.
      Может уже пора Александру Грушко "зеркалить", а принимать решительные и беспощадные меры? А то только языком горазды.
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:23
    0
    на экспорт в РФ своих грузовых машин, строительной техники
    На полном серьезе обсуждалось внесение в санкционный список экспорта в Россию ... унитазов и прочей бытовой сантехники wassat .
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:46
    -1
    С электронными компонентами они конечно погорячились, мы уже давно используем из электрочайников и стиральных машин...., походу по второму кругу пошли... Мне интересно, каков тираж "Комсомольской правды" был в ЕС? Не, ну так, для прикола.
  4. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 16:47
    -1
    Ахах laughing ...с каждым пакетом-все меньше стало положить в этот пакет еды для себя good и теперь,чтоб не наступить на грабли, высасывают из контрацептива последнее yes
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:48
    -1
    каучук засосал.... wassat .....................
    Увязли....................
  6. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 17:17
    +1
    Москва ответит на все эти меры зеркально.
    Что то я не слышал, чтобы Россия ввела хоть какие то ограничительные меры, или наложила хоть одну санкцию на запад. Ну кроме проведения очередных красных линий.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:22
    0
    Значит еще придут. А, там и одиннадцатый пакет на подходе и т.д. т.п.