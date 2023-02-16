Politico: Евросоюз так и не пришёл к консенсусу по введению десятого пакета санкций в отношении России

ЕС так и не пришёл к консенсусу по введению очередного десятого пакета санкций в отношении России, передаёт издание Politico. Виной всему, как утверждается, стала потребность стран-членов Союза в использовании синтетического каучука российского производства. Сначала титан, потом продовольствие и удобрения, далее - технологии АЭС, теперь синтетический каучук... Так, получается, что Россия не такая уж и «страна-бензоколонка», как об этом все последние десятилетия твердили как на Западе, так и внутренние апологеты этой теории.Согласно информации, имеющейся у источника, Еврокомиссия (ЕК) внесла в десятый санкционный пакет предложение по запрету на ввоз на свою территорию российского синтетического каучука, в результате чего разразился острый спор между послами Европейского союза. В то время как в Италии и Германии высказывались против данной инициативы, Польша всецело поддержала данную меру.Как заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, очередной пакет санкций, который Брюссель планирует утвердить 24 февраля, должен включить в себя разного рода экономические ограничения, оценивающийся в общей сложности в 11 млрд евро. В новом санкционном списке могут оказаться ещё три российских банка – Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк и около 130 физлиц и организаций. Евросоюз может наложить эмбарго и на экспорт в РФ своих грузовых машин, строительной техники, а также электронных компонентов, используемых, как заявлено, для производства российского вооружения. Также ограничения могут коснуться некоторых российских СМИ, военных и журналистов.Как заявил замминистра РФ Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24», в случае введения очередных ограничительных мер со стороны ЕС, Москва ответит на все эти меры зеркально.