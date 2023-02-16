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Резолюция Европарламента представляет собой призыв к киевским властям продолжать борьбу с Россией до «победы»

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Резолюция Европарламента представляет собой призыв к киевским властям продолжать борьбу с Россией до «победы»

Сегодня, 16 февраля, Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине конфликта на Украине. Решение поддержали большинство депутатов ЕП.


В документе содержатся призывы об увеличении поддержки Киева, в том числе и путем интенсификации поставок различных вооружений, включая танки, истребители, ракеты и прочие системы. Кроме того, никуда не делась и идея о создании так называемого «специального трибунала по Украине», пишет РИА Новости.

В материале говорится, что евродепутаты также поддерживают ужесточение экономических ограничений против России, а еще предлагают конфисковать «замороженные» активы нашей страны с целью их дальнейшей передачи Украине.

В целом, вся резолюция фактически представляет собой призыв к киевским властям продолжать борьбу с Россией до «победы». Более того, евродепутаты призвали лидеров ЕС продолжать поддерживать в украинцах «стойкость и веру» путем поставок вооружения и оказания различной помощи.

По сути, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Запад продолжает делать ставку на дальнейшую эскалацию украинского конфликта с целью максимального ослабления России.

В то же время, представители Левой группы ЕП предложили внести поправку в преамбулу проекта резолюции об угрозе ядерной войны. В ее тексте говорится о том, что простые граждане ЕС сильно обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, который, по их мнению, может окончиться столкновением ядерных держав.

Между тем, большинство евродепутатов не считают вышеупомянутую угрозу реальной. В итоге, парламентарии проголосовали против внесения данной поправки в итоговый проект резолюции.

Стоит напомнить, что резолюции ЕП лишь выражают мнение евродепутатов, к которому могут прислушиваться европейские институты. В то же время, подобные документы не являются юридически обязывающими.
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3 комментария
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 17:14
    +1
    Ох чувствую, что после Украины придется заниматься уже Европарламентом.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 17:17
      -3
      Сами изволите принять участие, или ограничитесь громкими обещаниями с дивана?
      Смысл в другом - давно власти надо понять, что все, Рубикон перейден и никаких мирных переговоров не будет. Быстрого окончания конфликта не будет. Любой промежуточный итог будет только паузой перед новой ещё более жестокой вспышкой русофобии.
      Теперь только или они, или мы. И относится к такому противостоянию надо архисерьезно. Не отделываться перестановкой кроватей, а понимать, чем это черевато для самой страны. И делать все для победы не завтра, а уже вчера. И начинать изменения им надо в первую очередь с самих себя.
  2. Карат
    Карат Сегодня, 17:23
    0
    В целом, вся резолюция фактически представляет собой призыв к киевским властям продолжать борьбу с Россией до «победы»


    Правильно до победы российских войск над киевским режимом.