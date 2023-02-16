Резолюция Европарламента представляет собой призыв к киевским властям продолжать борьбу с Россией до «победы»

Сегодня, 16 февраля, Европарламент принял резолюцию, приуроченную к годовщине конфликта на Украине. Решение поддержали большинство депутатов ЕП.
В документе содержатся призывы об увеличении поддержки Киева, в том числе и путем интенсификации поставок различных вооружений, включая танки, истребители, ракеты и прочие системы. Кроме того, никуда не делась и идея о создании так называемого «специального трибунала по Украине», пишет РИА Новости.
В материале говорится, что евродепутаты также поддерживают ужесточение экономических ограничений против России, а еще предлагают конфисковать «замороженные» активы нашей страны с целью их дальнейшей передачи Украине.
В целом, вся резолюция фактически представляет собой призыв к киевским властям продолжать борьбу с Россией до «победы». Более того, евродепутаты призвали лидеров ЕС продолжать поддерживать в украинцах «стойкость и веру» путем поставок вооружения и оказания различной помощи.
По сути, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Запад продолжает делать ставку на дальнейшую эскалацию украинского конфликта с целью максимального ослабления России.
В то же время, представители Левой группы ЕП предложили внести поправку в преамбулу проекта резолюции об угрозе ядерной войны. В ее тексте говорится о том, что простые граждане ЕС сильно обеспокоены эскалацией конфликта на Украине, который, по их мнению, может окончиться столкновением ядерных держав.
Между тем, большинство евродепутатов не считают вышеупомянутую угрозу реальной. В итоге, парламентарии проголосовали против внесения данной поправки в итоговый проект резолюции.
Стоит напомнить, что резолюции ЕП лишь выражают мнение евродепутатов, к которому могут прислушиваться европейские институты. В то же время, подобные документы не являются юридически обязывающими.