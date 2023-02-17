Военное обозрение
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Лётные испытания перспективного российского транспортного беспилотника ТрАМП начнутся в апреле 2023

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Лётные испытания перспективного российского транспортного беспилотника ТрАМП начнутся в апреле 2023

В средствах массовой информации появились сведения о начале так называемых наземных испытаний перспективного отечественного транспортного беспилотника. Речь идёт о разработке, о которой уже сообщало «Военное обозрение» в одном из новостных сюжетов. Это беспилотник, для которого разработчики придумали название ТрАМП.


Информационная служба РИА Новости сообщает о том, что первые лётные испытания российского транспортного беспилотника ТрАМП запланированы на апрель 2023 года.

В плане его характеристики известно, что ТрАМП способен доставлять груз массой до четверти тонны на расстояние около 600 км. Беспилотник сможет, по проекту, развивать скорость до 195 км/ч.

Тем временем на фронтах специальной военной операции военнослужащие и военкоры дают понять, что сейчас им крайне необходимы БПЛА различных типов, включая разведывательно-ударные. Основная претензия состоит в том, что такого рода отечественных беспилотников на фронте крайне мало. Зачастую для ведения аэроразведки используются китайские коптеры, которые доставляются в зону СВО волонтёрами на собранные неравнодушными гражданами денежные средства. В связи с этим работа по кратному увеличению числа беспилотников в арсенале российских частей и соединений в зоне проведения спецоперации должна стать одной из приоритетных задач для профильных структур.
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7 комментариев
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  1. МВГ
    МВГ Сегодня, 06:16
    +3
    Это беспилотник, для которого разработчики придумали название ТрАМП.
    - Господин экс - президент США Дональд Трамп будет благодарен за оказанную ему честь )))))))
  2. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 06:44
    0
    Да, название супер!
    не несу полезной информации, просто эмоции)))
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 06:52
    0
    это что... ирония))... беспилотник Трамп.. удар по демократии))))... вот и рекламный слоган готов
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:14
    0
    беспилотник, для которого разработчики придумали название ТрАМП
    Американцев тролят? В любом случае название БПЛА привлечет внимание американцев и без обсуждения в СМИ не обойдется. Заодно и прорекламируют.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:15
      0
      Ага, а мужики-то и не знают, что грузовое судно, спроектированное под конкретные перевозки по фиксированному маршруту называется ТРАМП, а ещё - если вам приходилось играть с американцами в подкидного, то вы точно знаете, что наш родной КОЗЫРЬ, по-английски тоже ТРАМП. И в чём здесь троллинг и реклама? Детей в школе учат не цепляться к созвучным словам в третьем классе...
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:42
    +1
    Вот когда испытания УСПЕШНО ЗАКОНЧАТСЯ и эта шалабушка будет запущена в КРУПНУЮ СЕРИЮ, вот тогда и рапортуйте. А собираться начинать испытания можно бесконечно, потом бесконечно доводить до ума, искать инвестора, страдать на тему, что никто творцов не понимает и благополучно забыть... Так что пока это дым в... трубе.
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:25
    0
    Что-то вспомнилась сцена на аэродроме из Особенностей национальной охоты:
    -Кузьмич (мичману) - а коровка то моя полетит?
    - Мичман, отхлебнув из бутылки, - теперь многие полетят (и Трамп тоже) ... laughing