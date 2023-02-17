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Американский обозреватель проанализировал реальные перспективы дефолта США в этом году

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Американский обозреватель проанализировал реальные перспективы дефолта США в этом году

Неспособность поднять потолок государственного долга США может привести страну к дефолту. Об этом пишет американский публицист Десмонд Лахман. Он анализирует реальные перспективы дефолта США и возможные пути выхода из кризисной ситуации в статье на портале 19fortyfive.


Ранее стало известно, что Бюджетное управление Конгресса назвало приблизительные сроки объявления дефолта – примерно между июлем и сентябрем 2023 года. Если к этому времени власти США не поднимут потолок долга, чего они сейчас требуют от конгрессменов, то дефолт произойдет.

Лахман пишет, что финансовые рынки могут стать очень неуравновешенными на фоне предстоящего дефолта США. В том случае, если администрация США действительно пойдет на объявление дефолта, мировые финансовые рынки окажутся в ужасающей ситуации. Ведь кредитоспособность крупнейшего в мире должника окажется под вопросом.

Но переговоры о введении потолка государственного долга затянулись. Сейчас финансовая составляющая деятельности администрации США находится не в очень хорошем положении. Бюджетные расходы растут. К 2033 году соотношение государственного долга и ВВП может вырасти до 120%. Дорожный трастовый фонд, фонд «Страхование больниц Medicare» и фонд «Социальное страхование по старости и в связи с потерей кормильца» будут исчерпаны в течение следующего десятилетия, что приведет к катастрофическим последствиям для социальной сферы.

Политика увеличения расходов при отсутствии повышения налогов влечет за собой такую ситуацию, когда денег у государства не хватает все больше и больше. Конечно, если дополнить статью Лахмана, впечатляет и то, что на этом фоне США ввязались в украинский конфликт, тратя на авантюру поддержки режима Владимира Зеленского огромные деньги.

Наконец, свою роль играет и позиция президента США Джо Байдена, который отказывается вести переговоры о повышении потолка государственного долга. Глава Белого дома считает, что потолок следует поднять автоматически, но в Конгрессе нет единой точки зрения по данному вопросу, и, если конгрессмены не поднимут потолок госдолга, дефолт неизбежен.

Между тем, республиканцы, которые составляют большинство в Палате представителей, убеждены, что поднимать потолок долга имеет смысл лишь в том случае, если будут сокращены расходы государственного бюджета. Не последнее место в списке сокращения расходов, кстати, может занять и помощь другим государствам, включая и Украину. Если решение не будет найдено, то дефолт станет кошмарной реальностью США и мира в целом.
Автор:
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19 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:51
    -1
    Это какая красота . Страна грани дефолта ,но во всех рейтингах она на первых местах !! Потом очень удивляются как так могло получится , Лемон Бразерс разорился
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:56
      +2
      Война все спишет. Да и долги могут обнулить объединением например с канадой. Не будет дефолта сейчас пузырь вечен пока есть армия.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 11:06
      +2
      Кто сказал что на грани дефолта? Какой-то мелкий "аналитик"?
      Потолок долга поднимут и о проблеме забудут ещё на пару лет. Пока станок печатает баксы, доллар останется резервной валютой... и никакого дефолта. Даже "наш" экономический блок стал скупать зелень.
      1. solar
        solar Сегодня, 11:43
        -1
        Он не мелкий аналитик. Он бывший руководящий сотрудник в МВФ.
        Но по части дефолтов у него пунктик, он их все время и всем предсказывает.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:54
        +1
        Что то давно не было новостей про гибель США в Йелоустонском вулкане..
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:13
      +1
      Цитата: APASUS
      Это какая красота . Страна грани дефолта ,но во всех рейтингах она на первых местах !! Потом очень удивляются как так могло получится , Лемон Бразерс разорился

      Да это больше похоже на борьбу нанайских мальчиков, чем на реальный дефолт.
      Поддерживая тонус у власть предержащих такие статьи готовятся лишь для этого и не несут никакого краха самим США.
      Обычная внутриэлитная борьба перед предстоящими выборами президента США.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:53
    0
    Американский обозреватель проанализировал реальные перспективы дефолта США в этом году
    У политиков\ экономистов, масса инструментов, которые они могут\ готовы применять для своих целей ...
    Большая экономика не может просто так грохнутся, тут надо ещё постараться ...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:55
    +1
    Республиканцы вытребуют свою" косточку" под будущие президентские выборы и потолок устаканится.Большая часть долга находится в самих США,поделятся с бюджетом.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:00
    0
    То дефолтами пугают,то вулканы говорят..Уж который год..
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:00
    +3
    припрет, так и приподнимут потолок... не впервой...
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:03
    0
    Войны для того и нужны, чтобы предотвращать дефолты.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 11:10
    +2
    Какой "дефолт"? Да США сейчас гребут деньги "ЭКСКАВАТОРОМ", наполняя бюджет и "сдувая" "денежный пузырь".
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 11:33
      -1
      Какой "дефолт"? Да США сейчас гребут деньги "ЭКСКАВАТОРОМ", наполняя бюджет и "сдувая" "денежный пузырь".
      Гребет частный сектор. А долги накапливает госбюджет. Почувствуйте разницу.
  8. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 11:13
    0
    Ну и когда же наконец в США уже все обнулятся,как надоели эти террористы.Всех стращают,всех обманывают,грабят и убивают.
  9. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 11:17
    +1
    Да это просто внутриамериканская политическая торговля. Республиканцы выбивают себе преференции у демократов. Поднятие потолка госдолга это стандартная процедурая которую они проходят каждые года два. Там весь прикол лишь в том, что бюрократическая процедура обязательна, иначе ничего не будет работать. Ну при Обаме на месяц затянули не то эту процедуру, не то бюджет. Там месяц все госчиновники ходили на работу без зарплаты - без закона о бюджете невозможно было делать выплаты. И ничего - пережили. Сейчас тоже видимо за счет сокращения социальных расходов республиканцы хотят урвать себе денег в оборонный бюджет, из которого будут финансировать свои частные военные корпорации и заводы. Это просто торги и не более.
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:22
    +1
    Уже сбился, какой по счету этот крах Америки.
    Америка тратит деньги на войну в Украине? Она зарабатывает деньги на газе в Европу и на военных заказах. А тратят все остальные, она тратить не спешит.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:22
    -1
    приблизительные сроки объявления дефолта – примерно между июлем и сентябрем 2023 года
    Наверное просчитали, что именно в этот период можно будет сказать: "Всех, кому должен прощаю!"? Выкрутятся в очередной раз, не привыкать.
  12. solar
    solar Сегодня, 11:41
    0
    Американский обозреватель проанализировал реальные перспективы дефолта США в этом году

    У Десмонда Лахмана, похоже, хобби такое- ванговать дефолты:))
    2015 год
    «Россия оказалась в отчаянной ситуации, когда ей требуется помощь и совет со стороны Международного валютного фонда», – пишет в комментарии на сайте телекомпании Foxnews Десмонд Лахман, один из бывших руководителей МВФ, ныне научный сотрудник вашингтонского института American Enterprise. Продолжившееся в среду падение курса рубля и цены нефти (баррель сорта Brent впервые за 5 с лишним лет стоит меньше 50 долларов, доллар на электронных торгах – больше 62 рублей против официального курса в 56) повлекло прогнозы о том, что у Москвы не хватит средств, чтобы помочь российским корпорациям обслужить свои долги западным кредиторам.

    Он и для Штатов дефолты все время предсказывает, и для мировой экономики в целом.
    Больше дефолтов, хороших и разных!:))
  13. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:17
    0
    Неспособность поднять потолок государственного долга США может привести страну к дефолту.

    Да, кто ж его посадит? Он же - памятник!© wassat