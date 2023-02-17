Американский обозреватель проанализировал реальные перспективы дефолта США в этом году

Неспособность поднять потолок государственного долга США может привести страну к дефолту. Об этом пишет американский публицист Десмонд Лахман. Он анализирует реальные перспективы дефолта США и возможные пути выхода из кризисной ситуации в статье на портале 19fortyfive.
Ранее стало известно, что Бюджетное управление Конгресса назвало приблизительные сроки объявления дефолта – примерно между июлем и сентябрем 2023 года. Если к этому времени власти США не поднимут потолок долга, чего они сейчас требуют от конгрессменов, то дефолт произойдет.
Лахман пишет, что финансовые рынки могут стать очень неуравновешенными на фоне предстоящего дефолта США. В том случае, если администрация США действительно пойдет на объявление дефолта, мировые финансовые рынки окажутся в ужасающей ситуации. Ведь кредитоспособность крупнейшего в мире должника окажется под вопросом.
Но переговоры о введении потолка государственного долга затянулись. Сейчас финансовая составляющая деятельности администрации США находится не в очень хорошем положении. Бюджетные расходы растут. К 2033 году соотношение государственного долга и ВВП может вырасти до 120%. Дорожный трастовый фонд, фонд «Страхование больниц Medicare» и фонд «Социальное страхование по старости и в связи с потерей кормильца» будут исчерпаны в течение следующего десятилетия, что приведет к катастрофическим последствиям для социальной сферы.
Политика увеличения расходов при отсутствии повышения налогов влечет за собой такую ситуацию, когда денег у государства не хватает все больше и больше. Конечно, если дополнить статью Лахмана, впечатляет и то, что на этом фоне США ввязались в украинский конфликт, тратя на авантюру поддержки режима Владимира Зеленского огромные деньги.
Наконец, свою роль играет и позиция президента США Джо Байдена, который отказывается вести переговоры о повышении потолка государственного долга. Глава Белого дома считает, что потолок следует поднять автоматически, но в Конгрессе нет единой точки зрения по данному вопросу, и, если конгрессмены не поднимут потолок госдолга, дефолт неизбежен.
Между тем, республиканцы, которые составляют большинство в Палате представителей, убеждены, что поднимать потолок долга имеет смысл лишь в том случае, если будут сокращены расходы государственного бюджета. Не последнее место в списке сокращения расходов, кстати, может занять и помощь другим государствам, включая и Украину. Если решение не будет найдено, то дефолт станет кошмарной реальностью США и мира в целом.