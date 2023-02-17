Американский обозреватель проанализировал реальные перспективы дефолта США в этом году

Неспособность поднять потолок государственного долга США может привести страну к дефолту. Об этом пишет американский публицист Десмонд Лахман. Он анализирует реальные перспективы дефолта США и возможные пути выхода из кризисной ситуации в статье на портале 19fortyfive.Ранее стало известно, что Бюджетное управление Конгресса назвало приблизительные сроки объявления дефолта – примерно между июлем и сентябрем 2023 года. Если к этому времени власти США не поднимут потолок долга, чего они сейчас требуют от конгрессменов, то дефолт произойдет.Лахман пишет, что финансовые рынки могут стать очень неуравновешенными на фоне предстоящего дефолта США. В том случае, если администрация США действительно пойдет на объявление дефолта, мировые финансовые рынки окажутся в ужасающей ситуации. Ведь кредитоспособность крупнейшего в мире должника окажется под вопросом.Но переговоры о введении потолка государственного долга затянулись. Сейчас финансовая составляющая деятельности администрации США находится не в очень хорошем положении. Бюджетные расходы растут. К 2033 году соотношение государственного долга и ВВП может вырасти до 120%. Дорожный трастовый фонд, фонд «Страхование больниц Medicare» и фонд «Социальное страхование по старости и в связи с потерей кормильца» будут исчерпаны в течение следующего десятилетия, что приведет к катастрофическим последствиям для социальной сферы.Политика увеличения расходов при отсутствии повышения налогов влечет за собой такую ситуацию, когда денег у государства не хватает все больше и больше. Конечно, если дополнить статью Лахмана, впечатляет и то, что на этом фоне США ввязались в украинский конфликт, тратя на авантюру поддержки режима Владимира Зеленского огромные деньги.Наконец, свою роль играет и позиция президента США Джо Байдена, который отказывается вести переговоры о повышении потолка государственного долга. Глава Белого дома считает, что потолок следует поднять автоматически, но в Конгрессе нет единой точки зрения по данному вопросу, и, если конгрессмены не поднимут потолок госдолга, дефолт неизбежен.Между тем, республиканцы, которые составляют большинство в Палате представителей, убеждены, что поднимать потолок долга имеет смысл лишь в том случае, если будут сокращены расходы государственного бюджета. Не последнее место в списке сокращения расходов, кстати, может занять и помощь другим государствам, включая и Украину. Если решение не будет найдено, то дефолт станет кошмарной реальностью США и мира в целом.