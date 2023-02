Американская армия пытается сэкономить деньги за счёт повторного конкурса по производству лёгких тактических машин JLTV

Армии удалось получить более низкую стоимость, чем независимая государственная смета, за счет повторного конкурса

Несмотря на намерение армии снизить затраты за счет последующего заключения контракта с другим поставщиком, замедление темпов производства и продление сроков закупок могут привести к увеличению затрат, если текущие требования JLTV больше не будут действовать

Армия США по-прежнему полностью не раскрывает информацию о ключевых деталях своей новой сделки с AM General по созданию будущих легких тактических машин (JLTV). Однако, по словам представителя службы, известно, что повторный конкурс сильно повлиял на снижение затрат на эту программу.Ранее в этом месяце американские военные объявили, что они выбрали производственную заявку JLTV компании AM General, а не действующему производителю Oshkosh Defense. У Oshkosh еще есть несколько дней, чтобы решить, будет ли компания подавать протест в Счетную палату правительства, а до тех пор армия заявила, что не может разглашать подробности о цене.- отметил Майкл Спранг, руководитель проекта Joint Program Office Joint Light Tactical VehicleВ 2015 году армия США привлекла Oshkosh для производства своей линии JLTV и заключила с компанией контракт на начальное производство (LRIP) на сумму 6,7 млрд долларов, прежде чем утвердить полномасштабное производство в 2019 году. В соответствии с этим пакет технических данных JLTV принадлежит правительству. Именно это позволило армии США перезаключить контракт, чтобы найти команду, которая могла бы производить автомобили по сниженной цене.Однако в январе Исследовательская служба Конгресса (CRS) опубликовала отчет, предупреждающий, что, если армия выберет новую компанию для производства своих JLTV, это может увеличить стоимость в первый год. В то же время CRS заявила, что новая сделка с Oshkosh также может повысить цену из-за «непредсказуемых цен и сильной инфляции, связанной с сырьевыми товарами».— пишет CRS.На данный момент Майкл Спранг сказал, что у AM General есть 18 месяцев, чтобы установить свою производственную линию и проверить производственные процессы. Ожидается, что первые испытательные автомобили JLTV A2 сойдут с конвейера в ближайшие полтора года, и, если все пойдет по плану, компания будет постепенно наращивать производство.Известно, что американские военные рассчитывают разместить все оставшиеся заказы у Oshkosh к ноябрю 2023 года. Затем ожидается, что к 2025 году все новые работы будут включены в последующий контракт и переданы AM General.