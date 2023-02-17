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Лукашенко на встрече с президентом России заявил о готовности Белоруссии производить самолеты-штурмовики

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Лукашенко на встрече с президентом России заявил о готовности Белоруссии производить самолеты-штурмовики

Белоруссия готова приступить к самостоятельному производству самолетов-штурмовиков Су-25 при определенной помощи с российской стороны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным.


Глава белорусского государства напомнил, что на белорусских предприятиях выпускается до тысячи комплектующих для самолетов МС21 Sukhoi Superjet. Поэтому страна располагает производственными мощностями, которые позволяют приступить и к выпуску самолетов штурмовой авиации.

Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации

- сказал Лукашенко Путину.

Напомним, что самолет Су-25 был разработан еще в советское время, с 1978 года он находится на вооружении армий целого ряда стран мира. В частности, Су-25 эксплуатируются российской штурмовой авиацией. Они активно применяются во время специальной военной операции, что, кстати, тоже упомянул Лукашенко в беседе с российским президентом.

Помимо Су-25, Лукашенко обсуждает с Путиным и другие вопросы военного сотрудничества между Россией и Белоруссией. Глава российского государства отметил большие возможности белорусской промышленности для эффективного взаимодействия с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 16:03
    +3
    Хорошая новость. Нужный самолет, в отсутствии у нас свободных производственных мощностей.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:04
    -1
    Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации

    Ну... где небольшая, там следом последует большая...
  3. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 16:07
    +1
    Так то у нас самих их не выпускают, о какой помощи он говорит?
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 16:08
    -5
    Как вариант - поставлять "самолёто-комплекты" - дооснащать Белорусскими комплектующими что производит страна и собирать на стапелях!
    И будет БелСу-25 laughing
    или СуБел-25
    good
  5. belost79
    belost79 Сегодня, 16:12
    +1
    На каком авиастроительном заводе в Белоруси он собирается производить штурмовики?
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 16:19
      0
      Цитата: belost79
      На каком авиастроительном заводе в Белоруси он собирается производить штурмовики?

      Да вопрос даже не в том, где он собирается их производить!
      Вопрос в другом.
      Где наши производственные мощности? Оптимизировали! А когда жареный петух клюнул в одно мягкое место, оказалось, что ... "батька помогай... ". У самих то нет этих самых производственных мощностей!
      Прости Юра, мы все пролюбили...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:28
      0
      В Белоруссии есть как минимум одно авиаремонтное предприятие.Но дело в том,что для постройки "Грача" с нуля надо очень многое.Одно дело ремонтировать самолет,другое дело построить.Кстати,штурмовики выпускали в Тбилиси
  6. arnulla
    arnulla Сегодня, 16:16
    -1
    Хорошо-бы. У белорусов,уверен,и сроки вправо меньше гулять будут.
    У Батьки порядка больше в стране,чем у нас
  7. KCA
    KCA Сегодня, 16:17
    +1
    СУ-25 никак не мог находиться на вооружении с 1978 года, Гос испытания он заканчивал проходить в Афганистане, на вооружение в СССР принят в 1980 году, целый ряд стран мог его получить не ранее, чем были закрыты потребности ВС СССР
  8. spirit
    spirit Сегодня, 16:20
    0
    СВО показало что при наличии огромного количества ПЗРК +зрк пилоты штурмовиков это по сути смертники.Во всем мире это поняли и делают ставку на тяжёлые БПЛА которые в скором времени по тяговооруженности достигнут показателей су25/а10. Дайте белорусам иранские/китайские технологии, так как у них "дубов фанерных маршалов"нет может и получится.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:23
    0
    Под небольшой поддержкой подразумевается вообще весь цикл с нуля построить? И смысл на передовой вообще строить чтото оборонное, обычно такие вещи в тылу делают, чтоб быстро не лишится, а тут опять эффективные решения в стиле лгбт.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:23
    -1
    Этот самолёт и в России строить можно. Только почему-то ни кому это не нужно. Странно получается - очень востребован на войне, но абсолютно не интересен для производства. Если Белоруссия будет выпускать это очень хорошо. good
  11. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 16:26
    0
    Нормально, а где объединение? Может оружие все-таки у нас производить? Лукашенко не вечен, как бы после очередного майдана эти предприятия в Польше не оказались. Сейчас советская военная промышленность на Украине против нас же и работает. Да и продаваться эти самолеты будут направо и налево в том числе и нашим "уважаемым партнерам" из ближнего недружественного зарубежья.