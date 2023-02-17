Лукашенко на встрече с президентом России заявил о готовности Белоруссии производить самолеты-штурмовики

Белоруссия готова приступить к самостоятельному производству самолетов-штурмовиков Су-25 при определенной помощи с российской стороны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с главой российского государства Владимиром Путиным.
Глава белорусского государства напомнил, что на белорусских предприятиях выпускается до тысячи комплектующих для самолетов МС21 Sukhoi Superjet. Поэтому страна располагает производственными мощностями, которые позволяют приступить и к выпуску самолетов штурмовой авиации.
Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации
- сказал Лукашенко Путину.
Напомним, что самолет Су-25 был разработан еще в советское время, с 1978 года он находится на вооружении армий целого ряда стран мира. В частности, Су-25 эксплуатируются российской штурмовой авиацией. Они активно применяются во время специальной военной операции, что, кстати, тоже упомянул Лукашенко в беседе с российским президентом.
Помимо Су-25, Лукашенко обсуждает с Путиным и другие вопросы военного сотрудничества между Россией и Белоруссией. Глава российского государства отметил большие возможности белорусской промышленности для эффективного взаимодействия с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса.