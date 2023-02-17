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Канцлер ФРГ сообщил о разногласиях в Германии по поводу поставок оружия Украине

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Канцлер ФРГ сообщил о разногласиях в Германии по поводу поставок оружия Украине

Сегодня в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится три дня. Политик и эксперты из почти сотни государств будут обсуждать и дискутировать по ситуации в мире, главной темой станет украинский конфликт. Самою большую делегацию из США возглавляет вице-президент Камила Харрис, в ее составе конгрессмены и глава госдепа Энтони Блинкен. Завтра Харрис выступит в поддержку помощи Украине.


Первым с речью к собравшимся на церемонии открытия конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил на английском языке и сравнил Украину и страны Запада с библейским персонажем Давидом, а Россию с Голиафом, которого Давид сразил пращой. В конце выступления Зеленский пообещал встретиться в Мюнхене с представителями стран вживую — «на послевоенной конференции».

Хотя Германия является принимающей стороной, слово канцлеру ФРГ предоставили только после завершения выступления украинского президента. Следующим с речью к собравшимся обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Таковы теперь новые традиции Запада.

Олаф Шольц, в частности, сообщил о существующих в Германии разногласиях по поводу антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.

Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве — которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять всё это множество оружия на Украину

— заявил Шольц, добавив, что в конечном итоге даже эти люди понимают, что правительству необходимо принимать ответственные решения.

Канцлер Германии уточнил, что сторонники санкций против РФ и военной поддержки Украины также «иной раз вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров».

Чью сторону в этих дискуссиях занимает сам глава правительства ФРГ, Шольц не уточнил. Непонятно, зачем он вообще рассказал об этих разногласиях, если всем собравшимся на конференции очевидно, что в конечном итоге последнее слово всегда остается за Вашингтоном. Как было, в частности, с долго откладываемым руководством Германии решением о поставках Киеву немецких танков.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт правительства ФРГ
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7 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:00
    +2
    Фрицы труса включать начали ..Они думали ,что когда объявили о поставках танков укрорейху ,Россия сразу испугается и пойдет на попятую запросив переговоры ..Э нет господа ,у нас все как раз наоборот Скоро начнется завершающий этап всей этой клоуанады
    И мы еще с Германии по полной спросим !
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:08
    0
    и сравнил Украину и страны Запада с библейским персонажем Давидом, а Россию с Голиафом

    А ничего, что Россия воюет со всем НАТО, то есть аналогия наоборот? И вообще
    Так с кем же мы столкнулись на поле боя? Вот официальная информация МИД Украины о количестве вооружений ВСУ на 1 января 2022 г. :
    1970 танков,
    6000 бронетранспортеров и БМП
    3182 артиллерийских орудия,
    488 боевых самолетов,
    330 вертолетов,
    215000 личного состава в боевых частях ВСУ.
    Ещё не менее 150 000 находилось в частях Нацгвардии и пограничных войск.
    Что же имела Армия России на момент начала войны?
    2800 танков в строю.
    12000 бронетранспортеров и БМП
    4900 артиллерийских орудий и РСЗО
    1172 боевых самолётов
    821 вертолётов
    Общая численность ВС РФ около 900 тысяч человек на действительной службе, в том числе 280000 — в сухопутных войсках, 45000 — в ВДВ и 165000 — в ВКС. Около 120 000 служило в боевых частях Росгвардии. При этом, численность «контрактников» в Российской армии составляла около 350000 во всех видах и родах войск. В сухопутных войсках – около 140000.

    Циферки-то сопоставимы
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:30
      -1
      Цитата: Bingo
      А ничего, что Россия воюет со всем НАТО, то есть аналогия наоборот?

      Однозначно ..Россия опять в одиночку против фашистской европы и англосаксов во главе этой кодлы
  3. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:14
    +1
    Как Фриц был глупый таким и остался, железная воля Лескова помогает понять что немцам никогда не стать сильными и самостоятельными, только в качестве суицидного тарана, наверное прогневили бога своей маниакальным порядком.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:34
      0
      Цитата: алексей_444
      Как Фриц был глупый таким и остался, железная воля Лескова помогает понять что немцам никогда не стать сильными и самостоятельными, только в качестве суицидного тарана, наверное прогневили бога своей маниакальным порядком.

      Их опять англосаксы пытаются стравить с Россией и евреи подначивают ..
      Эх фрицы ,русский Ваня вам руку дружбы протягивал и намекал ,кто главное зло и всех мировых войн ..Опять вы не поняли ,ну придется опять учить уму разуму Не обижайтесь потом .Теперь русским будете платить ,а не евреям с англосаксами ..Ферштейн ?
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 18:46
    0
    президент Украины Владимир Зеленский говорил на английском языке и сравнил Украину и страны Запада с библейским персонажем Давидом, а Россию с Голиафом, которого Давид сразил пращой. В конце выступления Зеленский пообещал встретиться в Мюнхене с представителями стран вживую — «на послевоенной конференции».

    Кто знает, что он курит и где берет. Я тоже хочу попробовать, надо же иногда от суровой реальности отдохнуть.
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 18:49
    0
    Бедный Канцлер ФРГ он мечется между зелеными и лгбт (США).