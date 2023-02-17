Канцлер ФРГ сообщил о разногласиях в Германии по поводу поставок оружия Украине

Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве — которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять всё это множество оружия на Украину

Сегодня в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности, которая продлится три дня. Политик и эксперты из почти сотни государств будут обсуждать и дискутировать по ситуации в мире, главной темой станет украинский конфликт. Самою большую делегацию из США возглавляет вице-президент Камила Харрис, в ее составе конгрессмены и глава госдепа Энтони Блинкен. Завтра Харрис выступит в поддержку помощи Украине.Первым с речью к собравшимся на церемонии открытия конференции по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил на английском языке и сравнил Украину и страны Запада с библейским персонажем Давидом, а Россию с Голиафом, которого Давид сразил пращой. В конце выступления Зеленский пообещал встретиться в Мюнхене с представителями стран вживую — «на послевоенной конференции».Хотя Германия является принимающей стороной, слово канцлеру ФРГ предоставили только после завершения выступления украинского президента. Следующим с речью к собравшимся обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Таковы теперь новые традиции Запада.Олаф Шольц, в частности, сообщил о существующих в Германии разногласиях по поводу антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.— заявил Шольц, добавив, что в конечном итоге даже эти люди понимают, что правительству необходимо принимать ответственные решения.Канцлер Германии уточнил, что сторонники санкций против РФ и военной поддержки Украины также «иной раз вынуждены признать, что такие решения принимаются коллективно на уровне содружества партнеров».Чью сторону в этих дискуссиях занимает сам глава правительства ФРГ, Шольц не уточнил. Непонятно, зачем он вообще рассказал об этих разногласиях, если всем собравшимся на конференции очевидно, что в конечном итоге последнее слово всегда остается за Вашингтоном. Как было, в частности, с долго откладываемым руководством Германии решением о поставках Киеву немецких танков