Российский доброволец рассказал о тонкостях работы снайпера в зоне спецоперации

Нужно учитывать деривацию - нарезку ствола вправо. При вращении пуля имеет отклонение. Чтоб вы понимали - на расстоянии километра пуля за счет своего вращения уходит вправо на 62 см. Нужно учитывать и поправку на ветер. А свыше 1200-1500 метров даже приходится учитывать вращение Земли

Находящиеся на линии фронта снайперы должны отличаться повышенной терпеливостью и обладать целым набором других нужных качеств. Об этом рассказал российский военнослужащий-доброволец с позывным «Леший», о чем сообщает РИА Новости Житель Тулы, 34-летний «Леший» работал на оборонном заводе и увлекался охотой. Специальную подготовку снайпера он не получал, но смог освоить эту непростую воинскую профессию благодаря своим охотничьим навыкам и знаниям.Снайперу потребуется знание алгебры и физики, рассказывает собеседник российских журналистов. Ведь есть очень много нюансов, без которых будет невозможно работать, да и вычислят быстро.- цитирует «Лешего» РИА Новости Самое главное для снайпера – терпение, умение выдерживать психологическое давление со стороны врага. Украинские военные сразу начинают искать снайпера, после первого выстрела. Участок, откуда, по их мнению, могли стрелять, начнут интенсивно обстреливать, могут даже РСЗО вызвать. Для борьбы со снайперами используют квадрокоптеры, вооруженные осколочными гранатами.Чтобы избежать обнаружения, снайперы обустраивают ложные позиции. Они делают несколько позиций и минируют подходы к ним. Затем позиции быстро меняют.Кроме терпения и сообразительности, а также стальных нервов, снайперу нужна хорошая физическая подготовка. Часто ему приходится лежать несколько часов в самых неудобных позах. Поэтому неподготовленному человеку будет практически невозможно выполнять задачи снайпера. Что касается ненависти к противнику, то ее как таковой и нет, врага снайперы рассматривают лишь как цель, по которой надо отработать.