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Российский доброволец рассказал о тонкостях работы снайпера в зоне спецоперации

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Российский доброволец рассказал о тонкостях работы снайпера в зоне спецоперации

Находящиеся на линии фронта снайперы должны отличаться повышенной терпеливостью и обладать целым набором других нужных качеств. Об этом рассказал российский военнослужащий-доброволец с позывным «Леший», о чем сообщает РИА Новости.


Житель Тулы, 34-летний «Леший» работал на оборонном заводе и увлекался охотой. Специальную подготовку снайпера он не получал, но смог освоить эту непростую воинскую профессию благодаря своим охотничьим навыкам и знаниям.

Снайперу потребуется знание алгебры и физики, рассказывает собеседник российских журналистов. Ведь есть очень много нюансов, без которых будет невозможно работать, да и вычислят быстро.

Нужно учитывать деривацию - нарезку ствола вправо. При вращении пуля имеет отклонение. Чтоб вы понимали - на расстоянии километра пуля за счет своего вращения уходит вправо на 62 см. Нужно учитывать и поправку на ветер. А свыше 1200-1500 метров даже приходится учитывать вращение Земли

- цитирует «Лешего» РИА Новости.

Самое главное для снайпера – терпение, умение выдерживать психологическое давление со стороны врага. Украинские военные сразу начинают искать снайпера, после первого выстрела. Участок, откуда, по их мнению, могли стрелять, начнут интенсивно обстреливать, могут даже РСЗО вызвать. Для борьбы со снайперами используют квадрокоптеры, вооруженные осколочными гранатами.

Чтобы избежать обнаружения, снайперы обустраивают ложные позиции. Они делают несколько позиций и минируют подходы к ним. Затем позиции быстро меняют.

Кроме терпения и сообразительности, а также стальных нервов, снайперу нужна хорошая физическая подготовка. Часто ему приходится лежать несколько часов в самых неудобных позах. Поэтому неподготовленному человеку будет практически невозможно выполнять задачи снайпера. Что касается ненависти к противнику, то ее как таковой и нет, врага снайперы рассматривают лишь как цель, по которой надо отработать.
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12 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:01
    +10
    Нужны электронные снайперские прицелы, чтобы там отображалась точка уже с поправками(тогда в боевой ситуация может непрофессиональный стрелок стрелять).
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:05
      +2
      А ежели батарейки сядут? Моё глубокое ИМХО - все эти электронные приборы можно давать только после того, как человек с открытого стрелять научится, потом с обычной оптики.. Иначе - можно неожиданно "просочиться в канализацию" в самый неподходящий момент..
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:21
        0
        Цитата: paul3390
        А ежели батарейки сядут? Моё глубокое ИМХО - все эти электронные приборы можно давать только после того, как человек с открытого стрелять научится, потом с обычной оптики.. Иначе - можно неожиданно "просочиться в канализацию" в самый неподходящий момент..

        Хорошего снайпера надо готовить не один год. Тоже самое можно говорить про электронный баллистический вычислитель, а если сломается, или бортовая электронная сеть откажет. Там и так на передовой много беспилотников аккумуляторных их надо заряжать, да те же самые приборы ночного видения или коллиматорные прицелы все на батарейках.
    2. vkfriendly
      vkfriendly Сегодня, 21:18
      0
      https://topwar.ru/97759-icnayper-test-rossiyskogo-umnogo-pricela.html
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:03
    -1
    Охотно верю что "Леший" не настрелялся на полигоне на оборонном заводе.У него что охотничьего оружие било ,больше километра?Вообще-то я при СССР читал фельетон ,как ходили с разрывными патронами на зайцев,одни уши оставались.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:10
      0
      Я лично - даже ни разу не пробовал на километр. Смысл патроны жечь - всё равно не попаду. Максимум метров на 500.. Тут надо иметь охрененные навыки, очень хорошую винтовку правильного калибра, отборные патроны, и качественную оптику. Ну - и для форсу баллистический калькулятор с метеостанцией..

      А так - свиста насчёт на километр из СВД да нашим патроном слышал много, даже допускаю что кто-то так реально умеет, но вот своими глазами - не видал ни разу такой стрельбы..
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:24
        0
        Цитата: paul3390
        Я лично - даже ни разу не пробовал на километр. Смысл патроны жечь - всё равно не попаду. Максимум метров на 500.. Тут надо иметь охрененные навыки, очень хорошую винтовку правильного калибра, отборные патроны, и качественную оптику. Ну - и для форсу баллистический калькулятор с метеостанцией..

        Думаю надо подкалиберные патроны делать, тогда проще будет попадать. США делают подкалиберные снаряды для 25мм пушки брэдли. Что мешает выпускать подобные патроны для винтовок? Снайперская винтовка на дальние дистанции это не автомат на который патронов не напасёшься, как правило расход боеприпасов не такой большой, так может стоит заморочиться?
  3. Анатолий Проскурин
    Анатолий Проскурин Сегодня, 20:08
    +3
    Нужна вторая волна мобилизации.Хватит игратся с гангреной. Болезнь не лечится медленно, а ударными дозами антибиотиков и хирургически.Иначе осложнения бывают по другим органам. Быстро и бес жалости-иначе хирургу нельзя.Иначе только ХУЖЕ больному!
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:17
      +3
      Быстро и бес жалости-иначе хирургу нельзя

      но и ненависть к врагу - хорошая мотивация, лишней не будет
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:26
    +1
    Лучшая снайперская винтовка - танк..... wassat
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 21:06
      +1
      Не. Ядерный фугас хотя бы на десяток килотонн.. laughing
  5. polinet
    polinet Сегодня, 20:31
    +2
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Нужны электронные снайперские прицелы, чтобы там отображалась точка уже с поправками(тогда в боевой ситуация может непрофессиональный стрелок стрелять).

    А лучше - робот.