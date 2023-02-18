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Американский конгрессмен: Между Москвой и Киевом возможен консенсус, если Украина откажется от возврата Крыма

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Американский конгрессмен: Между Москвой и Киевом возможен консенсус, если Украина откажется от возврата Крыма

Отношение политического руководства США к украинскому кризису становится все более противоречивым. В Вашингтоне продолжают звучать призывы к союзникам Киева не только продолжать, но и наращивать военную помощь режиму Зеленского, дабы ВСУ могли победить Россию на поле боя. Только так, мол, можно заставить Путина сесть за стол переговоров и добиться мира на условиях, устраивающих Киев и коллективный Запад.


В то же время, в Белом доме, Пентагоне и Конгрессе все чаще высказываются сомнения, что украинская армия способна вернуть свои бывшие территории, ставшие частью российского государства. При этом главным камнем преткновения и самой последней «красной линией» для Москвы называют попытки украинских властей вернуть Крым. На Западе почему-то уверены, что при определенных обстоятельствах Россия готова будет «вернуть» в состав Украины республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую область, но вот Крым никогда не отдаст, чего бы это ни стоило.

Поэтому, считают вашингтонские чиновники и политики, стоит Киеву отказаться от идеи возврата Крыма, как Москва сразу смягчит свою позицию и можно будет приступить к дипломатическому решению конфликта. Именно такого мнения придерживается старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, заявивший, что между Москвой и Киевом возможен консенсус, если Украина откажется от возврата Крыма.

Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым

— сообщил конгрессмен, видимо, не знакомый с позицией Зеленского, который твердо намерен вернуть все бывшие украинские территории до границ 1991 года.

Смит уверен, что рано или поздно Москва и Киев вынуждены будут начать переговоры о завершении военного конфликта. И тогда, считает конгрессмен, союзникам Украины важно будет добиться гарантий безопасности для страны, при которых они смогли бы продолжать вооружать ее и заниматься тренировками ВСУ таким образом, чтобы Россия не стала возобновлять боевые действия.

Американский политик уверен, что такой «компромисс», а по сути, возврат ситуации к состоянию до начала спецоперации, почему-то должен устроить Москву и Киев. При этом Смит не исключил, что и в этом случае Украина может попытаться вернуть под свой контроль Крым, отметив, что это решение должно быть принято исключительно киевскими властями без одобрения Запада. С последним конгрессмен явно лукавит: киевский режим, как известно, вообще ничего не предпринимает без одобрения Вашингтона, да и существовать не сможет, стоит Западу прекратить его поддержку.
Автор:
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26 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:14
    +7
    Любое дипломатическое решение возможно только после подписания безоговорочной капитуляции бывшей украиной. Роспуска вфу, суда над военными преступниками убивавшими наших солдат попавших плен, над националистами украинским военными виновными в обстрелах мирных городов Донбасса. И после полного демонтажа структур преступного националистического режима в Киеве. Тогда решим как переформатировать освобожденные территории и что на их месте создавать. что-то войдет в состав России напрямую, что-то там и даром не нужно. Решат референдумы и волеизъявление народов России и Малороссии.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:24
      0
      Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым

      Не смешите наши берцы ...России нужен Киев и Львов .! Военные округа там будем создавать .
      Никаких переговоров с зе и К ..Только с США и на наших условиях .За подрыв газопровода ,поставки наступательного вооружение в нацистскую окраину ,за развал СССР и ограбление ,придется заплатить контрибуции ..И Аляску России вернуть ! soldier Шутка конечно,но все может быть .. wink
      P.S. А слово консенсус ,после горбача иуды ,это слово ругательное в России ,имейти ввиду хоспода
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 10:39
        -2
        Мать городов русских Киев и город-герой Одессу мы оставить вне пределов, вне суверенитета Российской Федерации точно не можем.
        Польско-австрийский Лемберг - большой вопрос: как не повторить ошибку Сталина с присоединением Галичины?
    2. Yustas201
      Yustas201 Сегодня, 10:42
      -1
      Что то галицайщины моноговато оставили...
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 10:16
    +3
    Американский конгрессмен: Между Москвой и Киевом возможен консенсус, если Украина откажется от возврата Крыма
    это ,то же , что наш выспавшийся депутат, не понимающий о чём речь,но считая нужным высказаться.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:19
      +1
      Дед, в точку, тут тоже таких много... от сержанта до генералиссимуса.)
    2. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 10:24
      -1
      Цитата: Дедкастарый
      это ,то же , что наш выспавшийся депутат, не понимающий о чём речь,но считая нужным высказаться.

      А нам только на руку то, что они там мягко сказать тормоза. Пока до них будет доходить, мы и заберём свое. hi
  3. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:17
    +3
    В сложившейся ситуации государственная принадлежность Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей не предмет переговоров и торгов. Чтобы там не придумывал для себя конгрессмен страны террориста.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 10:30
      +2
      Цитата: убей фашиста
      В сложившейся ситуации государственная принадлежность Крыма, Донецкой, Луганской и Херсонской областей не предмет переговоров и торгов. Чтобы там не придумывал для себя конгрессмен страны террориста.

      Они нас по себе меряют. Для них возможно все, вопрос только в цене. Родная мать может быть предметом доя переговоров и торгов, а вы говорите....
      1. Yustas201
        Yustas201 Сегодня, 10:40
        0
        Так же как и Одесская,Николаевская и Харьковская области...
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:07
          0
          Цитата: Yustas201
          Так же как и Одесская,Николаевская и Харьковская области...

          Если оставить Украине хоть километр черноморского побережья, - там будет база США.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:19
    +2
    Никакого консенсуса в данный момент не существует,да и не может существовать в ближайшем будущем.Консенсус-это поражение.Должна быть выполнена цель-уничтожение режима в Киеве.
  5. Eug
    Eug Сегодня, 10:19
    0
    и за чей же счет будет этот "консенсус"? Кто будет восстанавливать разрушенное и будет ли вообще?
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:25
    +1
    . стоит Киеву отказаться от идеи возврата Крыма, как Москва сразу смягчит свою позицию и можно будет приступить к дипломатическому решению конфликта. Именно такого мнения придерживается старший демократ

    Чувствуете всю значимость ситуации wassat
    Старший демократ придерживается мнения...
    Всё равно, что старший депутат единой россии придерживается мнения...
    Нафига это всё обсуждать.
    Давайте тогда лучше про погоду поговорим
  7. zontov79
    zontov79 Сегодня, 10:33
    +2
    Вот идиоты эти конгрессмены ! Видимо такие же как английские дегенеративные лорды . ! Ни кто им уже ни чего не отдаст. Эти регионы уже Россия !!!
  8. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:37
    0
    Невозможно, ибо от Крыма тупые как и поляки украинцы никогда добровольно не откажутся, а уж от огрызка Херсонской Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик точно не откажутся.
    Поэтому эта война закончится только в Киеве или в Москве капитуляцией одной из сторон.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      Невозможно, ибо от Крыма тупые как и поляки украинцы никогда добровольно не откажутся

      Вот про поляков верно сказали -"добровольно не откажутся", хоть не раз битые и разорванные в клочья, но всё хотят как было до 1772 года, Польшу "от можа до можа". И опять полезут, зализав раны.
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:37
    +1
    стоит Киеву отказаться от идеи возврата Крыма, как Москва сразу смягчит свою позицию и можно будет приступить к дипломатическому решению конфликта.

    Опять старая песня запада про "какой то мир". Опять вооружат до зубов Руину, включая ЯО, вернутся "бегунки" из за кордона, подрастёт молодой гитлерюгенд и опять "Дранг нах Остен". Опять борьба с фашизмом ляжет на плечи России. У же в этом веке Россия дважды борется с фашизмом - ИГИЛ и Украина.
    Запад хочет передышки и продолжения похода на Россию.
  10. Yustas201
    Yustas201 Сегодня, 10:39
    -1
    Если скакляндия откажется от всех территорий,что ей подарил СССР и Россия,то можно будет и поговорить о капитуляции 404...
    1. tatra
      tatra Сегодня, 10:47
      0
      Никакие территории Советского Союза коммунисты не дарили своим врагам ,захватившим республики СССР в их Перестройку .
  11. Egor53
    Egor53 Сегодня, 10:44
    0
    Такое впечатление, что в американские Конгресс и Сенат без справки об умственной неполноценности не принимают.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:48
    +1
    Больше всего меня удручает наша извечная недооценка врага. Все их за простачков и дурачков держим. А, потом кровью и потом исправляем свои ошибки. Не такие уж они и простачки. Дело своё знают и легко нам не будет.
  13. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:59
    0
    В целом он прав, но только в целом. А про детали птицы такого пооета не думают. А в них и кроется дьявол... переформатировать власть, запретить нацистскую идеологию, разоружить нацбатальоны и примкнувшую к ним армию, изменить сознание населения, изменить конституцию.. так себе детальки. Это больше похоже на капитуляцию. Нас то это как-то устроит, а вот небратья с этим даже под нажимом Штатов не согласятся. Было 5 идиотов конгрессе, плюс один.
  14. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 11:00
    0
    Смит уверен, что рано или поздно Москва и Киев вынуждены будут начать переговоры о завершении военного конфликта.

    Никаких переговоров. Только капитуляция - полная и безоговорочная и никакой государственности. Иначе это всегда враг под боком. И если будет решение оставить какой-нибудь клочок земли с вывеской "Украина", то это должна быть страна либо под контролем России либо с вечным нейтральным статусом, В такую "Украину" можно было бы перевезти ООН и иные международные структуры - своеобразная площадка для всевозможных переговоров и встреч. И не более того.
  15. faterdom
    faterdom Сегодня, 11:10
    0
    Консенсунс возможен только когда Украина откажется от американцев, что учитывая, ее долги перед ними и МВФ равнозначно уничтожению Украины. Так что консенсунс будет достигаться по каждому суб'екту через независимость, пока только с четырьмя из них он найден через референдум. Будет находиться и далее, естественно с с полной ликвидацией долгов перед американцами и ЕСовцами.
    Американцам это не нравится, понятно - потеря гигантских денег впустую, потеря влияния в мире и еще много чего будет им плохо, вплоть до раскола США по беловежскому (мирному) ил югославскому (немирному) сценарию.
  16. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:15
    0
    как они лавируют для РФ враг украина ))) для РФ враг сша ! тока благодаря сша и бритам и ес вся эта конетель и происходит ! а РФ не че сделать не может что странно !