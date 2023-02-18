Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым

Отношение политического руководства США к украинскому кризису становится все более противоречивым. В Вашингтоне продолжают звучать призывы к союзникам Киева не только продолжать, но и наращивать военную помощь режиму Зеленского, дабы ВСУ могли победить Россию на поле боя. Только так, мол, можно заставить Путина сесть за стол переговоров и добиться мира на условиях, устраивающих Киев и коллективный Запад.В то же время, в Белом доме, Пентагоне и Конгрессе все чаще высказываются сомнения, что украинская армия способна вернуть свои бывшие территории, ставшие частью российского государства. При этом главным камнем преткновения и самой последней «красной линией» для Москвы называют попытки украинских властей вернуть Крым. На Западе почему-то уверены, что при определенных обстоятельствах Россия готова будет «вернуть» в состав Украины республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую область, но вот Крым никогда не отдаст, чего бы это ни стоило.Поэтому, считают вашингтонские чиновники и политики, стоит Киеву отказаться от идеи возврата Крыма, как Москва сразу смягчит свою позицию и можно будет приступить к дипломатическому решению конфликта. Именно такого мнения придерживается старший демократ в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит, заявивший, что между Москвой и Киевом возможен консенсус, если Украина откажется от возврата Крыма.— сообщил конгрессмен, видимо, не знакомый с позицией Зеленского, который твердо намерен вернуть все бывшие украинские территории до границ 1991 года.Смит уверен, что рано или поздно Москва и Киев вынуждены будут начать переговоры о завершении военного конфликта. И тогда, считает конгрессмен, союзникам Украины важно будет добиться гарантий безопасности для страны, при которых они смогли бы продолжать вооружать ее и заниматься тренировками ВСУ таким образом, чтобы Россия не стала возобновлять боевые действия.Американский политик уверен, что такой «компромисс», а по сути, возврат ситуации к состоянию до начала спецоперации, почему-то должен устроить Москву и Киев. При этом Смит не исключил, что и в этом случае Украина может попытаться вернуть под свой контроль Крым, отметив, что это решение должно быть принято исключительно киевскими властями без одобрения Запада. С последним конгрессмен явно лукавит: киевский режим, как известно, вообще ничего не предпринимает без одобрения Вашингтона, да и существовать не сможет, стоит Западу прекратить его поддержку.