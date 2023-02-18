Российский дипломат Полянский прокомментировал подготовку резолюции ООН по годовщине спецоперации: «На украинцев надели намордник»

На украинцев просто «надели намордник», чтобы они не смазали эти усилия и никого не отпугнули, и они с тоской наблюдают, как текст становится все более и более размытым

Предстоящая неделя обещает быть особенно насыщенной для Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку страны Запада представят на обсуждение Генеральной ассамблеи резолюцию о годовщине российской специальной военной операции. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН и СБ ООН Дмитрий Полянский.Как отметил российский дипломат, Запад хочет превратить годовщину спецоперации в очередной новый информационный повод. Очень важно для западных государств создать иллюзию изоляции России в ООН, но сделать это становится все сложнее. К развивающимся странами приходит понимание истинных причин украинского кризиса и его острой фазы в виде спецоперации.Поскольку слишком резкое заявление может быть не поддержано большинством стран мира – азиатскими, африканскими, южноамериканскими государствами, Запад пытается сделать текст резолюции максимально обтекаемым. Это позволит ему заручиться поддержкой большего количества стран – членов ООН.- подчеркнул Полянский.Кроме того, США могут применить свою излюбленную практику шантажа и угроз суверенным странам, чтобы добиться их поддержки. В любом случае уже в четверг, 23 февраля, состоится голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Перед ним пройдет специальная сессия по Украине. Россия запросила и созыв Совбеза ООН по вопросу диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Российской стороне сейчас очень важно подготовиться к предстоящим заседаниям Генассамблеи и Совбеза.