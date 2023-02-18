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Российский дипломат Полянский прокомментировал подготовку резолюции ООН по годовщине спецоперации: «На украинцев надели намордник»

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Российский дипломат Полянский прокомментировал подготовку резолюции ООН по годовщине спецоперации: «На украинцев надели намордник»

Предстоящая неделя обещает быть особенно насыщенной для Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку страны Запада представят на обсуждение Генеральной ассамблеи резолюцию о годовщине российской специальной военной операции. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН и СБ ООН Дмитрий Полянский.


Как отметил российский дипломат, Запад хочет превратить годовщину спецоперации в очередной новый информационный повод. Очень важно для западных государств создать иллюзию изоляции России в ООН, но сделать это становится все сложнее. К развивающимся странами приходит понимание истинных причин украинского кризиса и его острой фазы в виде спецоперации.

Поскольку слишком резкое заявление может быть не поддержано большинством стран мира – азиатскими, африканскими, южноамериканскими государствами, Запад пытается сделать текст резолюции максимально обтекаемым. Это позволит ему заручиться поддержкой большего количества стран – членов ООН.

На украинцев просто «надели намордник», чтобы они не смазали эти усилия и никого не отпугнули, и они с тоской наблюдают, как текст становится все более и более размытым

- подчеркнул Полянский.

Кроме того, США могут применить свою излюбленную практику шантажа и угроз суверенным странам, чтобы добиться их поддержки. В любом случае уже в четверг, 23 февраля, состоится голосование по резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Перед ним пройдет специальная сессия по Украине. Россия запросила и созыв Совбеза ООН по вопросу диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Российской стороне сейчас очень важно подготовиться к предстоящим заседаниям Генассамблеи и Совбеза.
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13 комментариев
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  1. Stas157
    Stas157 Сегодня, 10:46
    +4
    . На украинцев надели намордник

    Нужно еще ошейник и на цепь посадить.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:49
      +2
      Они и так на цепи сидят, ее иногда приотпускают и говорят фас, со словами что они тут ни при чем.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:51
      +1
      Усыпить бешенного пса.И всех делов
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 10:49
    +2
    Да надо вообще заканчивать с этими иллюзиями о значимости ООН! давно превратилось в Лигу Наций. Ничего решить не могут, ни один конфликт ни предотвратить, ни остановить. Еще и на территории США находится и те могут то давать визы, то не давать. Там сейчас ценно только наше право "вето". Но хочу напомнить, наша страна его добилась не благодаря бессмысленным дипломатическим переливаниям из пустого в порожнее, а победе Советского Союза военным путем в Великой Отечественной войне. Вот и в этой войне надо побеждать и по итогам создавать новые международные институты.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:03
      +1
      Именно в этом и причина кризиса ООН. Организацию создавали победители, по сути хозяева мира. Право вето получил именно Советский Союз. Россия по своим возможностям (силовым и экономическим) многократно слабее, но при этом юридически занимает место СССР. Победители могут по факту действовать как хотят (ресурсы и возможности у них для этого есть), но юридически есть Россия с ее вето (которая ресурсами и возможности Союза для воспрепятствования Западу не обладает).
    2. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 11:14
      0
      Совершенно верно! Скорее всего это ООН в наморднике и на поводке у Штатов. Эта международная "говорильня", рожденная по итогам Второй Мировой, уже давно стала пережитком. Надо создавать что-то новое, в соответствии с современным реалиями. Было бы неплохо, если бы Китай, Россия, Индия и ещё кто-нибудь, объединились и создали например, Евро-Азиатский форум, который стал бы альтернативой ООН.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:03
    +1
    Резолюция будет антироссийской. Даже думать нечего и расстраиваться по этому поводу. Воевать и готовиться к войне. У нас нет иного выбора. Хотя как всегда есть вариант предательства. И, отнюдь не на передовой.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:05
    0
    Какая-то странная статья.
    "на украинцев надели намордник" - сказал Полянский
    "текст резолюции становится всё более обтекаемым"
    Насколько обтекаемым? Текст где?
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:12
    -1
    По моему это на наш МИД РФ и на Минобороны РФ надели намордник зерновыми сделками, гуманитарными коридорами, аммиакопроводами, жестами доброй воли, перегрупировками от Киева, Харькова, Херсона.
  6. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 11:13
    0


    Вот результаты прошлого голосования. Как видим островки красного(поддержали) утонули в море зеленого и желтого тех кто категорично осудил СВО, либо те кто просто промычал что то не внятное про мир во всем мире (Китай,Индия и Ко)
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:20
    0
    На украинцев просто «надели намордник»...
    Если это так, то уже хорошо. После намордника может все же придет время вообще загнать в дальний угол двора и посадить на короткую цепь, чтобы не отсвечивали и не разбрасывали блох по всему двору. А то блохастая дворняга почувствовала себя породистым и ухоженным псов, что даже на хозяина начала тявкать. А по большому счету это на Гутерриша и его секретариат американцы давно надели намордник и водят на поводке.
  8. solar
    solar Сегодня, 11:23
    0
    А что сам Полянский делает, чтобы эта резолюция ООН была пророссийской?
  9. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:27
    0
    Если США собираются давить на Россию через ООН, то России постоянно и неустанно следует давить на всех членов ООН напоминанием про 1999 и 2003. До количества жертв войны в Ираке жертвам войны на Украине пока еще очень далеко. На каждый раздавшийся вопль предъявлять один и тот же вопрос: "Это другое?!"