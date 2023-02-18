«Роскосмос»: Поврежденный грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» произвёл отстыковку от МКС

Поврежденный грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» произвел отстыковку от малого исследовательского модуля «Поиск», являющегося составной частью МКС. Аппарат отстыковался в штатном режиме.Такое сообщение поступило от пресс-службы государственной корпорации «Роскосмос».После этого космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции отвели корабль от МКС на безопасное расстояние, после чего он совершил разворот по крену для дальнейшей съемки его внешней поверхности.Как оказалось, внешних следов повреждений на корпусе корабля визуальным путем обнаружить не удалось. Изначально планировалось свести «Прогресс МС-21» с орбиты, после чего он бы вошел в атмосферу над южной несудоходной частью Тихого океана, где он бы разрушился. Но в руководстве «Роскосмоса» отменили данное решение.Дальнейшая судьба корабля пока не определена, сегодня в Государственной комиссии решат, что делать с ним дальше. Возможно, его сведут с орбиты, как и предполагали. Но могут и пристыковать корабль к модулю «Причал», где займутся выяснением причин разгерметизации корпуса и утечки теплоносителя.Грузовой корабль «Прогресс МС-21» был запущен с космодрома Байконур в октябре прошлого года. Его доставила на орбиту Земли ракета-носитель «Союз 2.1а». Путь занял двое суток. Корабль доставил на МКС две с половиной тонны груза. Нарушение системы терморегулирования на космическом аппарате произошло 11 февраля.