Бронза и оружие музея в Лос-Анджелесе



Музей искусств округа Лос-Анджелес: очень современное здание, не правда ли?

…золото, серебро, бронза,

железо, олово, свинец.

Книга Чисел, 31:22



Шлем, Иран, 224–651 гг. Бронза с серебром и накладками из железа. Дарение Джоан Палевски



Зирх гомлак (зирах бактар-багтар), иранская кольчуга XVI–XVII вв. с пластинчатым доспехом. Дарение Джоан Палевски



Турецкое зерцало XVI век. Дарение Эдвина Бинни



Булава с зубами акулы. Гавайские острова, около 1778 г. Приобретено на средства, предоставленные Фондом Эли и Эдит Броуд при дополнительном финансировании Джейн и Терри Семел, Фонда Дэвида Бонетта, Камиллы Чендлер Фрост, Гейла и Эдварда П. Роски и Фонда Ахмансона



Кинжал. Индия, империя Великих Моголов, около 1675–1700 гг. (фурнитура для ножен, около 1800 г.). Рукоять и отделка ножен из белого нефрита, инкрустация рубинами, изумрудами и бриллиантами в золотой оправе; стальной клинок; деревянные ножны с бархатным покрытием. Длина 42,86 см. Из коллекции Насли и Элис Хираманек



Кинжал императора Аурангзеба, 1658 –1707 гг. Рукоять из светло-зеленого нефрита; стальной клинок инкрустирован золотом. Длина 34,93 см. Из коллекции Насли и Элис Хираманек



Кинжал императора Аурангзеба. Его имя на клинке!



Турецкий ятаган с рукояткой из моржовой кости. 1727–1728 гг. Дарение Эдвина Бинни



Булава. Иран, XVIII век. Подарок Камиллы Чендлер Фрост



Турецкий шаффрон



Церемониальный меч. Восточный Тибет или Монголия, XVIII в. Стальной клинок, нефритовая рукоять; серебряные ножны, инкрустированные кораллом и бирюзовой шелковой кисточкой. Дарение Фонда Майкла Дж. Коннелла



Египетский топор. VII–XIII династии (2190–1664 гг. до н. э.). Бронза. Дарение Карла В. Томаса



Бронзовый наконечник копья с острова Кипр, 3000–2400 до н. э. Длина 31,12 см. Дарение Харли Мудда



Кинжал (Пхурпа), Центральный Тибет, XVII век. Позолоченная медь, железо и коралл. Дарение Джерома Л. Джосса



Японский фитильный пистолет. Подарок миссис Г. В. Мид



Японский доспех тосей гусоку



Типичный образец луристанских бронз – псалии и грызло



Кинжал. Иран, около 1350–1000 гг. до н. э. Литая бронза. Общая длина 47,5 см. Длина рукояти 12 см. Длина клинка 35,5 см.



Меч. Иран, Луристан, 1200–800 гг. до н. э. Бронза, длина 80,65 см. Дарение мистера и миссис Джеймс Сандерс



Топор. Северный Иран, около 2350–2000 гг. до н. э. Бронза. Из коллекции Насли и Элис Хираманек



Боевой топор с клевцом. Северо-Восточный Афганистан, 2200–1800 гг. до н. э. Бронза. Подарок Эндрю Хейла и Кейт Фитц Гиббон



Тесло. Иран, Луристан, около 2600–2350 гг. до н. э. Бронза, литьё. Из коллекции Насли и Элис Хираманек



Наконечник копья. Северо-Восточный Афганистан, 2200–1800 гг. до н.э. Бронза. Длина 20,96 см. Подарок Эндрю Хейла и Кейт Фитц Гиббон

Итак, сегодня у нас визит в Музей искусств округа Лос-Анджелес в штате Калифорния, США. На сегодня это самый крупный художественный музей в западной части страны, в котором ежегодно бывает более миллиона человек. Более того – он входит в число ста самых посещаемых художественных музеев мира – такова популярность этого культурного объекта…Коллекции музея впечатляют – более 150 000 различных работ, от самых древних времён и до современности.История его как отдельного музея началась в 1961 году. До этого он был частью Лос-анджелесского музея естественной истории, который в свою очередь был основан в 1910 году рядом с университетом Южной Калифорнии.Первыми покровителями нового музея стали Говард Ф. Амансон, Анна Бинг Арнольд и Барт Лутон. Только Амансон сделал музею пожертвование в размере 2 млн долларов и убедил специальную комиссию, что новый музей нужно непременно создать. В 1965 году музей переехал в новое здание на бульваре Уилшир и стал крупнейшим музеем после Национальной галереи искусств в США.В 1980-е годы музей щедро финансировался за счет пожертвований и получил 209 миллионов долларов от одних только частных лиц! Все это дало возможность музею приобретать не единичные артефакты, а целые коллекции, дающие возможность их комплексного изучения. В частности, именно Музей искусств округа Лос-Анджелес обладает совершенно уникальной коллекцией так называемых луристанских бронз, о которой мы сегодня расскажем более подробно.А началась их история очень давно, еще осенью 1928 года, когда очень необычные бронзовые изделия стали появляться на рынке городка Харсин, что находился в 20 милях к востоку от города Керманшаха. Тогда местный фермер нашел на своем поле несколько очень красивых бронзовых изделий и… продал их. Естественно, о том, как ему повезло, тут же начали говорить его соседи. Молва разнеслась, и в город тут же нагрянули дилеры, начавшие скупать весь бронзовый антиквариат. Разумеется, потом эти предметы втридорога перепродавались музеям и в частные коллекции.По идее, конечно, правительство должно было бы остановить этот бизнес, который ничем иным, как разбазариванием национального достояния и назвать было нельзя. Но какие-то там позеленевшие железки власти Ирана тогда не заинтересовали. Сделки устраивали очень многих, деньги там закрутились большие, в итоге было очень мало сделано, чтобы остановить «черных копателей» среди местных жителей.По счастью, про находки узнал Андре Годар, директор Иранской археологической службы. Причем в том 1928 году он описал любопытный метод, которым пользовались местные жители, чтобы найти место для предполагаемых раскопок. Прежде всего они искали источник воды. После этого можно было с высокой вероятностью обнаружить вблизи и поселение, а рядом с ним и кладбище, в могилах которого и находили бронзовые предметы.То есть технология была на редкость простой, но очень эффективной: находишь источник, и можно не сомневаться, что и древний некрополь будет находиться совсем неподалеку. Технология выяснилась, однако прошло целых семь лет, прежде чем в 1935 году в Луристан приехал немецкий археолог Эрих Шмидт, которому начать раскопки именно здесь предложила его жена Мэри Хелен. Оба были страстными археологами, на этой почве и полюбили друг друга, однако жена в своих археологических устремлениях оказалась даже впереди супруга: купила… самолет, чтобы с высоты небес разыскивать на земле древние поселения.Иран дал разрешение на разведывательные полеты, и они начали проводиться в 1935–1936 гг., а затем и в 1937 году. Причем самолет этот назвали «Друг Ирана», и начали на нем летать не только над Луристаном, но и провели облеты других иранских объектов, включая Персеполис (древнюю столицу Персидской империи), которые Шмидту также очень хотелось изучать.В итоге копали в Луристане много лет.Особенно результативными стали раскопки 1965–1979 гг., которые в западном Луристане проводил Гентский университет и Королевские музеи Брюсселя. Было раскопано множество нетронутых коллективных гробниц, наполненных интереснейшими находками. И поскольку они не были повреждены «черными археологами», их удалось датировать.Как выяснилось, луристанские бронзы были изготовлены между XI веком до н. э. и серединой VII века до н. э., то есть в эпоху позднего железного века, на территории Луристана.Вот только кто создавал эти прекрасные изделия, выяснить так и не удалось. Поскольку среди бронз важное место занимают псалии – детали конской сбруи, можно считать, что это народ коневодов. Есть предположение, что это легендарные киммерийцы – кочевой народ, живший на юге России и затем, возможно, переселившийся в Луристан в VIII веке до нашей эры.Найдены мечи с клинописью, по которой можно судить, что это касситы, поселившиеся в Луристане в XVI веке до н. э., а затем перебравшиеся в центральную и южную Месопотамию. Но опять же, так это или нет, точно сказать невозможно.Важно, что луристанские артефакты относятся к четырем большим категориям: штандарты, металлические изделия конской упряжи, булавки и… топоры! Кинжалы и копья тоже присутствуют, но не в таком количестве, и они не такие изысканные.«Штандарты» – это навершия посохов. Очень красивы бронзовые булавки-заколки и совершенно оригинальные псалии – некоторые представляют собой самые настоящие многофигурные композиции! Иконографический репертуар исключительно богат: присутствуют изображения быков, львов и горных козлов, а также грифонов и сфинксов.В число находок входят и небольшие цилиндрической формы бронзовые сосуды с рельефным декором с внешней стороны.Одним словом, полная коллекция луристанских бронз – это подлинное сокровище для любого музея. Есть они во многих музеях мира, включая и наш Эрмитаж, но, наверное, больше всего бронзовых изделий из Луристана сосредоточено все же в Лос-анджелесском окружном музее искусств.Уж как так получилось – это другой разговор, главное – что так получилось, и сегодня о богатстве этой древней луристанской культуры проще всего судить, побывав именно там!Но вообще-то, там и так много всего интересного, так что давайте посмотрим…