Глава Минобороны Словакии: ВВС больше не будет эксплуатировать истребители МиГ-29, пора их отправить Киеву

Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов

В ВВС Словакии осталось всего четыре пилота, способных пилотировать истребители МиГ-29, ранее стоявшие на вооружении словацкой армии. Снятые с вооружения самолеты больше не будут эксплуатироваться, поэтому вопрос с их передачей Украине давно назрел. Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь.Стоявшие на вооружении словацких ВВС истребители МиГ-29 списаны и больше не поднимутся в небо для защиты Словакии, пилотов для этого нет, осталось лишь 4 человека, еще умеющих их пилотировать, а хранение самолетов обходится в кругленькую сумму. Передача этих истребителей Украине не снизит обороноспособность республики, подчеркнул министр.- заявил Надь, комментируя возможность отдать их Киеву.Зеленский еще с прошлого года пытается выпросить словацкие МиГ-29 у Братиславы, 9 февраля он напрямую обратился к словацкому премьеру Эдуарду Хагеру с просьбой наконец-то отправить самолеты на Украину и тот пообещал это сделать. Однако не тут то было, как оказалось данное правительство является временным и не может принимать такие решения, а новые выборы назначены только на 30 сентября. Хотя возможен вариант, что конституционный суд страны признает решения правительства законными, и тогда Украина может получить самолеты и раньше.На вооружении ВВС Словакии стояло одиннадцать истребителей МиГ-29AS и МиГ-29UBS с модернизированным под стандарты НАТО радио- и штурманским оборудованием и системой опознавания. Десять из них словаки обещали передать Киеву после того, как выведут из эксплуатации.