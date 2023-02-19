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Глава Минобороны Словакии: ВВС больше не будет эксплуатировать истребители МиГ-29, пора их отправить Киеву

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Глава Минобороны Словакии: ВВС больше не будет эксплуатировать истребители МиГ-29, пора их отправить Киеву

В ВВС Словакии осталось всего четыре пилота, способных пилотировать истребители МиГ-29, ранее стоявшие на вооружении словацкой армии. Снятые с вооружения самолеты больше не будут эксплуатироваться, поэтому вопрос с их передачей Украине давно назрел. Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь.


Стоявшие на вооружении словацких ВВС истребители МиГ-29 списаны и больше не поднимутся в небо для защиты Словакии, пилотов для этого нет, осталось лишь 4 человека, еще умеющих их пилотировать, а хранение самолетов обходится в кругленькую сумму. Передача этих истребителей Украине не снизит обороноспособность республики, подчеркнул министр.

Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов

- заявил Надь, комментируя возможность отдать их Киеву.

Зеленский еще с прошлого года пытается выпросить словацкие МиГ-29 у Братиславы, 9 февраля он напрямую обратился к словацкому премьеру Эдуарду Хагеру с просьбой наконец-то отправить самолеты на Украину и тот пообещал это сделать. Однако не тут то было, как оказалось данное правительство является временным и не может принимать такие решения, а новые выборы назначены только на 30 сентября. Хотя возможен вариант, что конституционный суд страны признает решения правительства законными, и тогда Украина может получить самолеты и раньше.

На вооружении ВВС Словакии стояло одиннадцать истребителей МиГ-29AS и МиГ-29UBS с модернизированным под стандарты НАТО радио- и штурманским оборудованием и системой опознавания. Десять из них словаки обещали передать Киеву после того, как выведут из эксплуатации.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:23
    +2
    Эту десятку надо еще откапиталить,подлатать.Сколько они простояли без дела?Вот и все,что сейчас может сделать НАТО в плане поставки самолетов..Все,советский задел у них подошел к концу
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 21:33
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Эту десятку надо еще откапиталить,подлатать.

      Думаете чем они все это время занимались? Скорее всего они модернизировались под Storm Shadow, с дальностью поражения 400 км⁠⁠ и другие западные АСП. Под польские миги тоже могли.
      Британский премьер: Великобритания будет поставлять Украине дальнобойные боеприпасы и системы ПВО

      Цитата: dmi.pris1
      Вот и все,что сейчас может сделать НАТО в плане поставки самолетов..

      Они вообще ничего из самолетов не поставили. Как говорится: «они еще не начинали». Скорее всего будут вести круговой обмен, вместо Миг-29 и Су-25 поставляться F-16. Таким образом штук 60 мигов могут поставить и 10-20 Су-25.
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 21:25
    +2
    Ну, что-же, не очень приятная новость, но не неожиданная.
    Как в песне поётся: "Летите, голуби, летите...". Там, в песне, для них преграды нет. А вот для этих голубков, ПВО Российской армии и ВКС станут непреодолимой преградой!
  3. dauria
    dauria Сегодня, 21:25
    +2
    ...к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано
    .. заявил Надь, комментируя возможность отдать их Киеву.


    Вот жук , сбагрить ненужное, да ещё и деньжат с ЕС срубить . Хитро .
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:45
      +1
      Вот жук , сбагрить ненужное, да ещё и деньжат с ЕС срубить . Хитро

      там такие жуки в каждом углу сидят, пытаются выгадать
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 21:27
    +2
    Вот и славно. Если протоукрам понадобится новая страна в европе, то могут нападать на словакию, отбится ей нечем будет-все отдали протоукрам.
  5. Max2022
    Max2022 Сегодня, 21:34
    +1
    Откровенно, от души,.. Они самолёты эти почти год как отдать хотят, но чёт не получается - никто компенсации не предлагает. Жмоты...
    1. Sith
      Sith Сегодня, 22:11
      0
      Может состояние такое , что проще новый сделать ... чем чинить этот ...
      А новые можем делать только мы)

      Да и у них их было то 10 шт. хз сколько из них можно заставить летать