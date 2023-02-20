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США договариваются с Польшей об увеличении присутствия американских войск в стране

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США договариваются с Польшей об увеличении присутствия американских войск в стране

В настоящее время власти США и Польши обсуждают перспективы увеличения численности и количества вооружений американского военного контингента. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу CBS.


Как утверждает глава польского правительства, Варшава сейчас рассматривает возможность наращивания потенциала американского контингента в Польше. Моравецкий поблагодарил Белый дом за отправку систем противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что поставки вооружений могут происходить синхронно с размещением американских войск в Польше.

В Польше рассчитывают, что, когда в Варшаву приедет президент США Джо Байден, он озвучит решение об увеличении численности и возможностей постоянного военного контингента НАТО в странах Восточной Европы. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский признал, что руководство страны надеется именно на такой итог визита американского президента.

Байден планирует прибыть в Польшу 20 февраля, а пробудет он здесь до 22 февраля. В это время американский президент должен сделать некие важные заявления, в том числе и относительно дальнейших перспектив украинского конфликта, а также наращивания военной мощи Североатлантического альянса.

Напомним, что сейчас в Польше и так размещаются американские войска. Но Варшава ждет увеличения их численности, в том числе и из соображений собственной безопасности в контексте украинского конфликта. Ведь Польша становится все более интегрированной в события на Украине стороной, что создает определенные риски и для самой Варшавы.
Использованы фотографии:
Войско Польское / https://www.wojsko-polskie.pl
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16 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:24
    0
    Давайте, давайте, подойдите поближе бандерлоги (с).
    Утилизировать так оптом. Варшаву никто освобождать не планирует. Накроем потом саркофагом, как Чернобыль, чтоб ветер радиоактивную пыль не шибко разносил-всего и делов...
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:24
    +5
    США как Карл XII в 1709 году, Наполеон в 1812 году, Гитлер в 1940 году, активно готовят плацдарм для нападения на Россию.
    Во всех случаях таким плацдармом была и остаётся Польша.
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:25
    +1
    А дату выбрали не случайно ведь. Поддержать своим "дыханием" укровермахт
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:38
    +1
    США договариваются с Польшей
    Договариваются? Странно при том, что сама Польша умоляет (не просит, а именно умоляет) Сша об увеличении американского контингента на своей территории. Даже в свое время заранее придумали название еще несуществующей базе в честь Трампа. Правда потом быстренько забыли, что хотели так назвать. По поводу желания присутствия американских военных на своей территории поляки не уступают прибалтам.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: rotmistr60
      сама Польша умоляет (не просит, а именно умоляет) Сша об увеличении американского контингента на своей территории.

      Своих-то Лемберг брать пошлют. А американам задача проста - поддерживать демографию. Как на Окинаве.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:41
    +1
    Когда Украина будет повержена, поделена и обихожена, то следующая шавка спущенная на Россию будет Польша. И вот интересно мне - поляки в этой заварухе будут расходным материалом который никому не интересен, но что скажут американские избиратели, когда через лужу потянутся караваны гробиков накрытых матрасовкой?
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:44
      +1
      Че то смотря на сборище кремлёвских примиренцев и пораженцев, мриющих о "переговорах с дорогими нацистскими партнёрами Украины без предварительных условий" я сильно сомневаюсь, что мы с Украиной то покончим в ближайшие 10 лет войны с перемириями.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 10:30
        0
        Цитата: DefenderofTruth
        я сильно сомневаюсь, что мы с Украиной то покончим в ближайшие 10 лет войны с перемириями.

        Не покончим с Украиной - покончим с соглашателями и пораженцами...
    2. smok1961
      smok1961 Сегодня, 10:14
      0
      Może najpierw pokonajcie Ukrainę, albo chociaż przesunie front o 10 kilometrów, a dopiero później pokonajcie USA. To chyba dobry plan ?
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:28
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Когда Украина будет повержена, поделена и обихожена, то следующая шавка спущенная на Россию будет Польша.

      Вряд ли...Территориальных претензий к Польше у России нет (кроме возможного получения сухопутного коридора в КО и превращению Прибалтики в некое подобие анклава), - мочить можно всех без разбора и захода на радиоактивную территорию...
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 09:16
    0
    А не убегут-ли американцы из Польши случись что?
    Это им не Афганистан, Ирак или Сирия - это регулярные войска РФ с новейшим вооружением и боевым опытом.
    Наверное будут как бандеровцы полякам в спину стрелять и подталкивать на передовую, а потом срочно затребуют переговоры.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: Fizik13
      А не убегут-ли американцы из Польши случись что?
      Это им не Афганистан, Ирак или Сирия - это регулярные войска РФ с новейшим вооружением и боевым опытом.

      Главное, чтобы во главе львов не поставили какого-нибудь осла...
  7. Пикассо
    Пикассо Сегодня, 09:24
    +2
    Надо завязывать с чубатыми. Хватит играть в Правильно не Правильно! Хватит с трибуны ООН призывать запад к благоразумию. Эта война из холодной плавно перешла в горячую. На карте существование самой России. Запад - это бандит и что бы его остановить, надо тоже быть бандитом, что бы идти против силы, надо что они знали что у нас тоже есть силы и решимость и жесткость. Надо остановить эту войну, а остановить её можно только если противник поймёт насколько мы можем быть жестокими, а нас даже эстония не боится. Я думаю надо так, вякнул кто нибудь, сразу в зубы. Поднял голову, опять по зубам, да так что бы в затылке трещало. Они понимают только язык диктата. Значит разговаривать с ними надо на их языке. Надо беречь солдат. Окопался противник в населенном пункте, надо выжигать, адекватный мирняк всё равно уже от туда свалил. Страны поставляющие оружие фашистам должы буть признаны спонсорами терроризма, а значит законными целями ВС РФ. И пусть они не думают что мы будем воевать живой силой. У нас есть ЯО и не одна сволочь в мире не должна сомневаться что иы его применим.
  8. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:59
    0
    Jeśli chodzi o broń konwencjonalną Rosja ma sprzęt poradziecki. Wojna na Ukrainie pokazała słabość Rosji pod tym względem.
    ale ...
    Rosja nadal jest wielkim mocarstwem nuklearnym. Jeżeli NATO zdecydowałoby się napaść na Rosję, Rosja na pewno użyje broni atomowej.
    O tym zachód wie i nigdy nie zdecyduje się na atak na Rosję.
    Obojętnie, czy Ukraina będzie w NATO ...czy nie będzie .
    Polska nie wierzy w pomoc Europy. Jeżeli chodzi i Niemcy nie wierzymy im bardziej niż Rosji. Dlatego Polska swoje bezpieczeństwo łączy z USA...
    ...czy słusznie ?...
    prawdę mówiąc Polska nie ma innej alternatywy ...:)
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:21
      0
      Цитата: smok1961
      ...честно говоря, у Польши нет другой альтернативы...

      У любой собаки, лающей на медведя, есть альтернатива выходу ошмётками через пищеварительный тракт - поджать хвост и не стараться нагадить больше своего веса.
      В СВО поляков даже в плен не берут...
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:13
    0
    США договариваются с Польшей об увеличении присутствия американских войск в стране

    Нужно плевать на все эти потуги! Пусть перетащат в Польшу всю свою армию (сколько смогут)...
    Просто нужно быть готовым к нанесению по Польше МАССИРОВАННОГО УДАРА ТЯО при малейшем нарушении территориальной целостности России...Да, господа! Только так...И нехрен сопли жевать и мять выпуклости на женском теле...