США договариваются с Польшей об увеличении присутствия американских войск в стране

В настоящее время власти США и Польши обсуждают перспективы увеличения численности и количества вооружений американского военного контингента. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу CBS.Как утверждает глава польского правительства, Варшава сейчас рассматривает возможность наращивания потенциала американского контингента в Польше. Моравецкий поблагодарил Белый дом за отправку систем противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что поставки вооружений могут происходить синхронно с размещением американских войск в Польше.В Польше рассчитывают, что, когда в Варшаву приедет президент США Джо Байден, он озвучит решение об увеличении численности и возможностей постоянного военного контингента НАТО в странах Восточной Европы. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский признал, что руководство страны надеется именно на такой итог визита американского президента.Байден планирует прибыть в Польшу 20 февраля, а пробудет он здесь до 22 февраля. В это время американский президент должен сделать некие важные заявления, в том числе и относительно дальнейших перспектив украинского конфликта, а также наращивания военной мощи Североатлантического альянса.Напомним, что сейчас в Польше и так размещаются американские войска. Но Варшава ждет увеличения их численности, в том числе и из соображений собственной безопасности в контексте украинского конфликта. Ведь Польша становится все более интегрированной в события на Украине стороной, что создает определенные риски и для самой Варшавы.