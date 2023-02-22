Несмотря на недовольство значительной части американского общества, президент этой страны Джо Байден в ходе своего выступления в столице Польши заявил о намерении продолжать финансирование украинской армии.По мнению обозревателя издания The Federalist, вопреки ожиданиям, выступление Байдена в Варшаве выглядело нескладно и больше напоминало часть предвыборного тура.Перед речью президента США играла рок-музыка, проводились фотосессии Байдена с детьми. Отметим, что в самих США не все гладко: инфляция нарастает, страна пытается справиться с последствиями крупной техногенной катастрофы с химическим загрязнением в штате Огайо. В настоящее время лишь менее половины американских граждан поддерживают продолжение оказания военной и финансовой поддержки Украины.Жители США справедливо отмечают отсутствие механизма какого-либо контроля над расходованием киевским режимом выделенных средств, значительная часть которых оседает на офшорных счетах президента страны Владимира Зеленского.Однако, несмотря на недовольство американских граждан участием своего государства в вооруженном конфликте на Украине, во своей речи Байден заявил, что "граждане США едины в своей решимости" продолжать практически полностью финансировать режим Зеленского в практически неограниченных объемах.Автор опубликованной в американском издании статьи подчеркивает, что в то время, как США практически разваливаются изнутри, Байден хвалится втягиванием своей страны в глобальное противостояние, даже не рассматривая возможность проведения мирных переговоров.