Военное обозрение
Войти Регистрация

Вице-спикер Совфеда: Статус ядерного оружия после приостановки участия России в ДСНВ не меняется

6
Вице-спикер Совфеда: Статус ядерного оружия после приостановки участия России в ДСНВ не меняется

Статус ядерного оружия, являющегося фактором сдерживания, четко определен доктринальными документами Российской Федерации и не изменится после принятия правительством России решения, касающегося приостановкой участия в международном Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев.


Ранее российскими сенаторами был одобрен закон, согласно которому приостанавливается участие РФ в этом договоре.

В ходе обсуждения на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, означает ли приостановка участия России в ратифицированном в 2011 договоре, согласно которому ядерное оружие было обозначено в качестве оборонительного, перемену характера ядерного арсенала в сторону наступательных вооружений, вице-спикер Совфеда ответил, что определенный в доктринальных документах оборонительный характер ядерного оружия остается неизменным.

Таким образом, российское ядерное оружие, согласно принятой ранее доктрине, не меняет свой статус после приостановки участия в договоре и остается оборонительным.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия в заключенном с США договоре о сокращении количества стратегического наступательного оружия. Глава государства, однако, подчеркнул, что это не означает выход России из этого договора. Президент добавил, что при обсуждениях о возобновлении действия международного договора о ядерном оружии следует учесть ядерные арсеналы таких стран, как Франция и Великобритания, указав в условиях документа совокупный арсенал стран, входящих в военный блок НАТО.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 19:20
    0
    Здесь 2 варианта:
    1) Франция и Англия суммируется с СЯО сша(1500+ 290 +230) и тогда Россия увеличивает СЯО (1550 + 440) или
    2) СЯО США минусуется СЯО Франции и островитян (1550-520)
    Тогда будет полный паритет между СЯО... Такие СЯО господа присяжные ✌️
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:49
      0
      Тогда будет полный паритет

      паритета не будет, т. к. однимя СЯО страны не воюют нужно учитывать обычные вооружения и базы каким-то образом, скажем 1 база = 2 ядерные головки на их уничтожение
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:23
    +1
    Этот член чего-то-то не понял …
    всё меняется … дело даже не в контроле … развязываем руки в испытаниях и развёртывании боевых блоков на тяжёлых носителях … втч наращивании ЯБЧ и это правильно
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 19:40
      0
      "В действующий, но приостановленный нами договор вписать потенциалы Великобритании и Франции не получится ни с какой точки зрения. Это поменяет суть договора", - сказал Рябков на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности."
      https://ria.ru/20230222/snv-1853720227.html?in=t

      Не всё так однозначно! Только не пойму, почему о включении в ДСНВ Франции, Британии и, желательно, Израиля, голова болит у МИДа, а не у Госдепа!? sad
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:44
    0
    на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, означает ли приостановка...

    Нарусову соотечественники по тёплым морям попросили уточнить пользуясь случаем
  4. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 20:06
    0
    Блоков и головок можно иметь до хрена и больше.
    А вот эффективных носителей, для гарантированной доставки блоков и головок до потребителя, нужно ещё суметь создать и сделать.
    Если мы не смогли создать эффективное оружие в одних видах войск, то где гарантия, что оно эффективно в другом роде войск? Конкретно в РВСН. Много раз мы доказали их эффективность и безотказность? И способность не быть перехваченными?
    Экономическая модель предприятий ВПК + - у нас примерно одинакова. Менеджмент подобран примерно одинаков. Министерства и госкорпорации долго работали и подбирали. Чтобы не дай бог чуждый по духу туда не попал, только свои.
    СВО высветила все достижения ВПК России как лакмусовой бумажкой.
    У нас долго гордились градами, ураганами и смерчами. Но маленькая и гордая химера всю эту стихию опустила на грешную землю.
    И ведь никто не в ответе за провалы в подготовки армии к современной военной операции. За необеспечение её совремнным вооружением.
    Все на своих местах при немалых зарплатах и доходах.
    Идиотизм только развивается, проверяются предприятия ВПК не на предмет исполнения гособоронзаказа, а на соблюдение раздутых бюрократических процедур проведения конкурсных процедур на закупку материалов и комплектующих. А они настолько запудренные и замудренные... и требуют раздутых штатов. И коллективной безответсвенности. Хотя даже одна баба Валя сказала, что эти государственные процедуры не мешают воровать, а только помогают в этом тем, кто в этом хорошо разбирается. Как отсечь чужих.
    В стране происходит какой-то сюр. Как в одном старом фильме про сало и 120 дней....