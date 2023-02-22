Вице-спикер Совфеда: Статус ядерного оружия после приостановки участия России в ДСНВ не меняется

Статус ядерного оружия, являющегося фактором сдерживания, четко определен доктринальными документами Российской Федерации и не изменится после принятия правительством России решения, касающегося приостановкой участия в международном Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев.
Ранее российскими сенаторами был одобрен закон, согласно которому приостанавливается участие РФ в этом договоре.
В ходе обсуждения на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, означает ли приостановка участия России в ратифицированном в 2011 договоре, согласно которому ядерное оружие было обозначено в качестве оборонительного, перемену характера ядерного арсенала в сторону наступательных вооружений, вице-спикер Совфеда ответил, что определенный в доктринальных документах оборонительный характер ядерного оружия остается неизменным.
Таким образом, российское ядерное оружие, согласно принятой ранее доктрине, не меняет свой статус после приостановки участия в договоре и остается оборонительным.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия в заключенном с США договоре о сокращении количества стратегического наступательного оружия. Глава государства, однако, подчеркнул, что это не означает выход России из этого договора. Президент добавил, что при обсуждениях о возобновлении действия международного договора о ядерном оружии следует учесть ядерные арсеналы таких стран, как Франция и Великобритания, указав в условиях документа совокупный арсенал стран, входящих в военный блок НАТО.