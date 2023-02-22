Министр обороны Белоруссии заявил о наращивании Польшей и странами Прибалтики ударно-наступательных возможностей своих армий

В настоящее время Польша, Литва, Латвия и Эстония занимаются активным увеличением своего военного потенциала и, в первую очередь, наступательных вооружений. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, слова которого приводит белорусское информационное агентство «Белта».По утверждению главы белорусского военного ведомства, милитаризация стран Восточной Европы при активной поддержке США и других участников Североатлантического альянса является опасной тенденцией. В перспективе в Вашингтоне могут задействовать военный потенциал Польши и прибалтийских республик для вооруженных провокаций на восточном фланге.Хренин отметил, что Запад не оставляет планов по силовому сценарию свержения действующей власти в Белоруссии. Для этого западные спецслужбы могут использовать белорусских националистов и радикалов, часть которых сегодня получает боевой опыт на Украине, воюя на стороне ВСУ.Однако министр обороны Белоруссии отмечает, что вооруженные силы страны способны противостоять любым вызовам и угрозам. Он также отметил, что в стране находится совместная с Россией региональная группировка войск, есть мощная система противовоздушной обороны. В текущей глобальной политической ситуации, подчеркнул министр, очень большое значение имеет строительство и развитие вооруженных сил. Геополитическое противоборство между Россией и США, которое развернулось в настоящее время, генерал Хренин назвал беспрецедентным.Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить в страну американское вооружение. В Литве, в свою очередь, высказались за размещение американских РСЗО HIMARS в странах Прибалтики.