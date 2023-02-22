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Министр обороны Белоруссии заявил о наращивании Польшей и странами Прибалтики ударно-наступательных возможностей своих армий

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Министр обороны Белоруссии заявил о наращивании Польшей и странами Прибалтики ударно-наступательных возможностей своих армий

В настоящее время Польша, Литва, Латвия и Эстония занимаются активным увеличением своего военного потенциала и, в первую очередь, наступательных вооружений. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, слова которого приводит белорусское информационное агентство «Белта».


По утверждению главы белорусского военного ведомства, милитаризация стран Восточной Европы при активной поддержке США и других участников Североатлантического альянса является опасной тенденцией. В перспективе в Вашингтоне могут задействовать военный потенциал Польши и прибалтийских республик для вооруженных провокаций на восточном фланге.

Хренин отметил, что Запад не оставляет планов по силовому сценарию свержения действующей власти в Белоруссии. Для этого западные спецслужбы могут использовать белорусских националистов и радикалов, часть которых сегодня получает боевой опыт на Украине, воюя на стороне ВСУ.

Однако министр обороны Белоруссии отмечает, что вооруженные силы страны способны противостоять любым вызовам и угрозам. Он также отметил, что в стране находится совместная с Россией региональная группировка войск, есть мощная система противовоздушной обороны. В текущей глобальной политической ситуации, подчеркнул министр, очень большое значение имеет строительство и развитие вооруженных сил. Геополитическое противоборство между Россией и США, которое развернулось в настоящее время, генерал Хренин назвал беспрецедентным.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить в страну американское вооружение. В Литве, в свою очередь, высказались за размещение американских РСЗО HIMARS в странах Прибалтики.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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13 комментариев
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  1. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 20:57
    +4
    Вот как соберутся там в кучу,вдарить Искандерами,а там что будет,достали напрочь.
  2. сталевар
    сталевар Сегодня, 21:00
    +3
    "В настоящее время Польша, Литва, Латвия и Эстония занимаются активным увеличением своего военного потенциала и, в первую очередь, наступательных вооружений. "
    А это сикоко? Было два танка, стало двадцать? По слушайте. И так на душе хреново, а вы ещё нагнетаете. Начали говорить, приводите цифры, чтобы оценить расклад. Или не гоните пургу!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:08
      +1
      Я сейчас могу только призвать успокоится.Воевать с расшатанными нервами не годится.Надо иметь холодную голову и горячее сердце..Почти каа у чекиста.А война,вот она.Уже у нас дома.Придется всем браться Родину защищать.Каждый на своем месте.Понадобятся сержанты от 60 и старше-пойдем и мы
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 21:52
        0
        Ага. Мои знаки различия на ВО в армии не котируются. Я буду патроны подавать yes
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:11
      0
      . И так на душе хреново, а вы ещё нагнетаете.

      Это точно. Балтов можно в расчёт не брать. А среди поляков желающих мобилизоваться немного. Желание властей воевать до последнего поляка с мнением народа расходятся. Армия неплохо вооружена. Но Белоруссия оборону потянет даже в одиночку. В смысле нам разрываться не придется на два фронта. Так-то вы и сами знаете. Просто мысли вслух. Все уже 23-е отмечают. Скучно. С праздником! Или с наступающим! Кто-то уже с похмелуги проснулся recourse
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 21:26
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Но Белоруссия оборону потянет даже в одиночку. В смысле нам разрываться не придется на два фронта.

        Похоже, да!
        Живу на Сталинской линии обороны, 13 км северо-западнее Минска, направление Минск-Вильнюс (граница СССР до осени 1939).
        Боевые вертолеты, "СУшки" в западном направлении проходят постоянно, накрывая своим рёвом окрестности.
        Работают стрельбы на полигонах- стрелковые и орудийные.
        Оживление, на порядок, чувствуется во всём.

        Уже начинаешь привыкать. Народ ходит спокойно - с нами Россия!
    3. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 21:15
      +1
      Цитата: сталевар
      А это сикоко? Было два танка, стало двадцать?

      Польша закупила в США 250 танков M1A2 SEPv3, 32 самолета F-35 и 96 ударных вертолетов Apache. А летом она заключила крупную сделку с Южной Кореей о закупке основных боевых танков, самоходных гаубиц и самолетов.
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 21:49
      +1
      Цитата: сталевар
      А это сикоко? Было два танка, стало двадцать? По слушайте.

      Зачем про такое вообще писать. С Прибалтики, одна пехотная дивизия на троих, ни УРОв ни ЛБС. Дела мало, шуму много.
  3. Погоны
    Погоны Сегодня, 21:11
    +1
    А сколько тут было насмешливых комментариев в сторону военных возможностей Польши и Прибалтики ещё не так давно. winked

    Всё ещё смешно или уже не очень? hi
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 21:45
      0
      Да ладно. Чего кипишить. Польша страна нато. Вторгнувшись в Белоруссию будет война одкб-нато. Там без разницы уже всем будет. И совсем. Кто и зачем начал. Так что я не пугаюсь. Умру я только один раз. Бессмертные пока не попадалисьrecourse
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 21:28
    +1
    Ясен пень.
    ХПП в действии. с 14 года пугали, пугали арматами и гиперзвуком ,и наконец напугали.

    РБ закупает оружие у России, и вводит наши войска ,ну а напуганные ОНИ , без запасов снарядов, с нелетающими самолетами и ржавыми танками (по СМИ) , с испугу вооружаются.

    ХПП добился своего.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 22:06
    0
    Trotz all diesen Geschwafels der "Möchtegern"-Russlandhetzer
    und ihrer unverschämten Rhetorik, bleibt man in Russland
    immer noch vergleichsweise gelassen; zu gelassen für meinen
    Geschmack...!!
    Was hindert Moskau eigentlich daran, endlich auch einmal
    mit absolut unverständlichen Worten Herrn Duda in Polen,
    dem rumänischen Staatspräsidenten und den Präsidenten
    des Baltikums unmissverständlich ihre allumfassende VERNICHTUNG
    und die völlige Zerstörung ihrer Staaten, sowohl rhetorisch, als auch
    mit z.B. einem Atomtest anzudrohen und bildlich klipp und klar vor
    Augen zu führen...!!?? Jeden Tag sondern diese politischen "Pintscher"
    (kleine Hündchen, sehen aus wie winzige Dobermänner) ihre frechen
    Unverschämtheiten und Drohungen ab, ohne bisher Konsequenzen
    angedroht zu bekommen! Oder was ist mit Moldavien?!? Auch hier
    bahnt sich US-gesteuert doch schon jetzt erkennbar die nächste
    gegen das russische Volk gerichtete Schweinerei an?!
    Es ist unerträglich, Tag für Tag diese Dreisten Unverschämtheiten
    zu lesen, ohne dass DIESES PACK mit ultimativen Drohungen
    über die unabwendbaren Konsequenzen ihrer Rhetorik und ihres Handelns
    UNMISSVERSTÄNDLICH gewarnt und zurecht gewiesen werden!!!!

    Russland hat bei diesem US-hörigen Abschaum ohnehin nichts mehr
    zu verlieren, also kann man ruhig endlich Klartext reden...!!!!!!
  6. smok1961
    smok1961 Сегодня, 22:24
    0
    Oczywiście w Warszawie marzą o obaleniu rządów Łukaszenki, ale nikt nie jest tak szalony, żeby Białoruś atakować zbrojnie.
    Z punktu widzenia zachodu, Białoruś nie istnieje. Białoruś to pseudo państwo, kierowane przez dyktatora, który
    porusza się na krótkiej smyczy Putina. Z naszego punktu widzenia, Łukaszenko nie tylko wykonuje wszystkie polecenia Kremla, ale stara się to robić z wyprzedzeniem.

    Zaatakować Białoruś, to zaatakować Rosję, mocarstwo atomowe, a tego Polska nie zrobi, nawet gdyby każdy Polak miał czołg pod łóżkiem.

    Poza tym, społeczeństwa zachodnie z trudnością tolerują nawet pomoc dla Ukrainy.
    Społeczeństwa zachodnie to grube, spasłe osobniki, których zajmuje problem :

    - ile jeszcze literek i plusików dodać do LGBT++
    ...wojna zaczepna w tych społecznościach nie wchodzi w rachubę.