Как я попал в номенклатуру… Выбор профессии

Выпускной в школе
По волне своей памяти. Публикация материала «Экспедиция к предкам» понравилась многим читателям, включая и тех, кто непосредственно принимает участие в работе сайта. Вот и наш художник А. Шепс, которого все хорошо знают по его рисункам военной техники как на нашем сайте, так и во многих журналах, захотел поделиться своими воспоминаниями. Мне они показались весьма и весьма интересными, и я думаю, что таковыми сочтёт их и читательская аудитория ВО. И вот как раз сегодня мы с его первым рассказом о прошлом и познакомимся…
В. Шпаковский
После окончания школы перед каждым молодым человеком встаёт вопрос – куда пойти учиться дальше. В школе я учился неплохо, средний бал аттестата был 4,75. Для поступления в ВУЗ этого было более чем достаточно при условии успешной сдачи вступительных экзаменов. В моём родном городе Великие Луки было три высших учебных заведения. Сельхозинститут, Институт физкультуры им. Лесгафта и филиал Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. Учитывая, что в сельском хозяйстве я «ни бум-бум», спортсмен тоже не ахти какой, ЛИИЖТ был оптимальным вариантом. Во-первых, первый год я учился на «домашних харчах» в родном городе. Далее 4 года учёба проходила в Ленинграде. Во-вторых, институт стопроцентно обеспечивал студентов общежитием, в то время как мои одноклассники, поступившие в ВУЗЫ Москвы и Ленинграда, первый год вынуждены были снимать квартиры. В-третьих, уровень знаний, даваемых преподавателями института, высоко ценился. Учебники по теоретической механике, сопромату и строительным материалам, другим дисциплинам, написанные преподавателями ЛИИЖТА, использовались во многих других ВУЗах страны. И в-четвертых – инженеры с дипломом железнодорожного института получали распределение в достаточно крупные города, где дислоцировались соответствующие организации и предприятия МПС. Кроме того, зарплата специалиста в МПС была выше, чем у соответствующего спеца в городских организациях. Были и другие льготы, о которых я расскажу позже.
Здание средней школы № 3 – ныне Гимназия им. Софьи Ковалевской
Теперь о выборе специальности. После восьмилетки я перевёлся в среднюю школу № 3 нашего города. Она считалась элитной, в ней учились дети городских чиновников. Преподавательский состав был сильный. Об уровне подготовки говорят цифры. Из 25 человек нашего класса в ВУЗ поступили, по-моему, 18 человек. Причём двое в Ленинградский государственный университет на мехмат. У моего приятеля мать была учительницей математики. Она замолвила за нас словечко, и мы попали в класс, в котором были лучшие в городе учителя математики и физики. Кроме учёбы мы занимались ещё факультативно по этим предметам. Ещё я любил рисовать и несколько лет ходил заниматься в изостудию при доме культуры Ленинского комсомола.
Выбор специальности произошёл достаточно просто. Математика, физика, рисование – ну конечно, ПГС (промышленное и гражданское строительство, кафедра архитектуры). В начале июля подал документы и записался на платные подготовительные курсы. Не потому, что сомневался в своих возможностях, а чтобы познакомится с преподавателями и понять требования на экзаменах. Что, кстати помогло успешно сдать экзамены. Физику я сдавал преподавателю, которая вела у нас курсы. Получил по физике пятерку. Сочинение написал на четверку. Зная свою слабость в знаках препинания, писал короткими рублеными фразами. По математике письменной получил четверку. Дома всё перепроверил – всё сделано правильно. На следующий день обратился в приёмную комиссию. Пообещали разобраться и дать ответ на устном экзамене. Который тоже сдал на четверку. Преподаватель по математике мне сказал: «Молодой человек, не расстраивайтесь – вы уже поступили. У нас по вашей специальности произошёл большой отсев на первых двух экзаменах. Мы занизили на последних экзаменах оценки, чтоб средний проходной бал был приемлемым». Я, конечно, не шибко ему поверил, но через несколько дней обнаружил себя в списках поступивших.
Здание филиала ПГУПС (ЛИИЖТа)
В группе ПГС-308 было 25 человек. 10 парней и 15 девчонок. И первого сентября мы дружно отправились в колхоз на 1 месяц в Локнянский район Псковской области, колхоз 1 Мая. 60 км от Великих Лук до Локни, 15 км до центральной усадьбы и ещё 5 км до деревни, в которой мы должны были жить. Девчонок расселили по 5 человек к бабушкам-пенсионеркам. А нас всех в здание бывшего правления колхоза, в котором жила семья из мужа, жены, двоих отпрысков младшего школьного возраста и деда. Помещение состояло из сеней и двух больших комнат, разделённых русской печью. За печью спали хозяева, на печи дети и ребятишки. Ну а мы на набитых соломой матрасах на полу. И тут со мной случился казус. Меня не предупредили, что кроме простыни наволочки и одеяла надо взять наматрасник. Слава Богу, в комнате был старый диванчик длиной 1,5 м – на нём я и спал. Правда, пружины у него торчали так, что приходилось запрессовываться между ними. Подушку клал на скамейку перед диванчиком. Девчонок определили убирать картошку за комбайном. Нас направили сгребать в стога солому после зерноуборочных комбайнов. Нам выделили лошадь с телегой, хорошо в группе был Витя Федоров, который умел запрягать лошадь. Остальная группа только смотрела за процессом. Лошадёнка оказалась с характером.
Ходила не спеша – и заставить её бегать быстрее не было никакой возможности. Хлеб в деревню привозили раз в неделю. Чай, сахар и прочие прелести в магазине на центральной усадьбе за 5 км от деревни. Для нас забили телёнка, выделили поле с картофелем – копайте сколько влезет, и каждый день мы забирали с фермы 25-ти литровый бидон молока. Если девчонок бабульки баловали разностями, то у нас хозяйка готовила 2 больших чугуна. Картошка с мясом пожиже – это первое, а погуще – второе. Молоко на десерт. Правда, из молока делала сметану к первому. Через две недели эта однообразная диета стала надоедать. Староста группы арендовал у местного деда удочки, накопали червей. Пошли на большое озеро ловить рыбу. Но поймали два подлещика, и всё. Дед сказал: «Попробуйте на маленьком озерке». Но там подходы больно плохие – болотина. Пошли мы вдвоём с Костей Овчинниковым после работы. Нашли упавшее толстое дерево, кое-как на него заползли. И тут началось. Плотва хватала чуть ли не голый крючок. Сколько упустили, не считали, но за полтора часа натаскали три с лишним десятка крупной плотвы. Уха получилась наваристой. Когда съели телёнка, следующим стал баран. Поле картошки мы так и не осилили, хотя очень старались.
Ещё одно приключение. Колхозное стадо в нашей деревне пасло два пастуха. С получки один запил. Пришёл бригадир и говорит: «Товарищи студенты, надо выделить на пару дней человека, подменить пастуха, пока он выйдет из штопора». Бросили жребий – доля сия меня не минула. Еврей-пастух – это круто. Процесс довольно интересный. Луга разделены на участки изгородями из бетонных столбов и стальной проволоки. Между ними есть проходы. В течение дня перегоняют коров с одного участка на следующий. Пока не наедятся. После обеда коровы ложатся отдыхать и жевать жвачку. В стаде было три быка. Рыжий меланхоличный, но главный. Он разрешал себя гладить, чесать за ушком и не возражал против моего присутствия. Второй чёрный, здоровый, старался держаться в сторонке от первого. Я ему очень не понравился, и только кнут деда не давал ему поднять меня на рога. От него я старался держаться подальше. Когда стадо ложилось отдыхать, мы с дедом садились на валун и рассуждали о жизни. На второй день из нашей деревни машины начали вывозить картошку на центральную усадьбу, а коровы паслись как раз на участке рядом с дорогой. Дед попросил меня отогнать их от дороги, чтоб сдуру не попали под колёса. Я их отогнал, но потерял бдительность. Только обернулся – на меня прёт черный бык. Как я перепрыгивал через проволочные перегородки, не знаю. Заставь меня после повторить – вряд ли получилось бы. Бык одну такую ограду преодолел, но в следующей запутался, да ещё дед кнутом отстегал. На следующий день вышел помощник, и моя эпопея на этом закончилась. Но когда на второй день пастьбы коров потихоньку гнали к ферме на дойку, стали свидетелями родео. Из другой деревни из телятника пригнали стадо бычков, около полсотни. Их нужно было загнать в телятник и привязать в стойлах. Поручили это дело студентам. И вот, когда большую часть привязали, попался свободолюбивый бычок. Вырвался из загона и рванул в луга. Ребята за ним – он от них. Через 40 минут беготни он, наконец, сдался, и пинками его загнали в телятник. Но розовый галстук за плечами был и у бычка, и у студентов. Один день я с Витей Федоровым работал в Локне на льномолотилке. Наш колхоз обмолачивал свой лён на семена. Пыльная работа – это об этом. Еле отмылись. Пыль в ушах, в носу, на зубах, везде.
Мылись мы по выходным в бане, которая топилась по-чёрному. Нужно было натаскать из колодца воды. Хозяин топил баню. Главное при мытье – не касаться стен. В деревне было несколько заброшенных участков с садами. Так что яблоки и сливы на десерт у нас были. Из всех прелестей цивилизации в деревне было электричество в домах и один столб с фонарём мощностью 40 Вт на центральной площади. И ещё телефон диспетчерской связи у бригадира. Удобства, естественно, во дворе в виде люфт-клозета. Через две с половиной недели девчонок увезли в другую деревню – убирать картошку на полях вокруг. С бригадиром договорились, что за день до отъезда их привезут в нашу деревню, и мы отметим окончание работ. В группе были трое ребят после службы в армии, они съездили в магазин и привезли, по-моему, ящик какого-то вина. Хозяйка организовала закусь. Деревенский плотник играл на гармошке, налили ему и хозяину с хозяйкой. Самое интересное – что на матрасах на полу, где каждое утро ребята ругались «за тесноту», спало в 2 раза больше людей – и ничего, нормально.
За день до окончания нашего «квеста» колхозный автобус попал в аварию. Поэтому рано утром нас погрузили на бортовую машину и повезли с ветерком в Великие Луки. Не выспавшиеся ночью досыпали в машине.
Началась учёба, но об этом в следующий раз.
Продолжение следует…