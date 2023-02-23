Военное обозрение
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«У нас закончилось оборудование и терпение»: на Украине пытаются бороться с ликвидацией энергетической инфраструктуры

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«У нас закончилось оборудование и терпение»: на Украине пытаются бороться с ликвидацией энергетической инфраструктуры

Западная пропаганда, постоянно утверждая об исчерпании запасов ракет в ВС РФ, вынуждена с той же регулярностью фиксировать результаты их работы по тыловой инфраструктуре Украины.


Журналисты издания The New Yorker посетили энергетические объекты Украины, которые в ходе СВО стали одной из приоритетных целей при нанесении ВС РФ ударов. Как утверждается, первоначально атакам подвергались в основном трансформаторы и подстанции, которые преобразуют напряжение и перемещают электричество по системе. Затем волны российских ударов были нацелены на само производство электроэнергии. Это уже более сложная задача, так как требует поражения огромных турбинных залов электростанций, обшитых бетоном и сталью.

Как рассказывает украинский работник, после первых ударов его ремонтная бригада потратила недели, пытаясь вернуть к жизни подстанцию на западной Украине. Но после очередной волны прилётов восстановленные трансформаторы были полностью разрушены:

Вот тогда у нас сразу закончились оборудование и терпение. В настоящий момент станция вообще не выполняет своих функций.

Как отмечается в издании, большое значение имеют размещённые в центральной части страны высоковольтные трансформаторы, рассчитанные на мощность 750 киловатт – они способны принимать электроэнергию, вырабатываемую, например, АЭС, но встречаются редко, поэтому каждый удар по ним чреват серьёзными для энергосети последствиями. На Украине они выпускаются на заводе в Запорожье. Аналогичные модели имеются в США и Китае, но не встречаются в Европе [кроме производящей их России]. Изготовление трансформаторов данного типа может занять до года. Пытаясь защитить их от прилётов, работники обкладывают ещё уцелевшее оборудование многочисленными мешками с песком.

Серьёзные проблемы характерны и для электростанций. Например, одна из них, расположенная в западной Украине, работает только на треть от своей прежней мощности после ракетных прилётов.

На фоне разрушения энергетической инфраструктуры незалежной западные журналисты отмечают относительно сносную жизнь в крупных городах. Так, в Киеве, Житомире, Харькове улицы полны людей, переполнены магазины, бары и кафе. Во многом это объясняется повсеместным использованием генераторов. Как указывает журналист из CZDefence, на фоне ярких огней развлекательных учреждений обесточенными остаются церкви и храмы, где богослужение ведётся в сумраке свечей.

За пределами крупных городов ситуация резко меняется:

Буча, Ирпень и Гостомель были после киевской «нормальности» как отрезвляющее средство при тяжёлом похмелье. Целая область без электричества. Большинство магазинов были закрыты – открытые были хорошо узнаваемы издалека по рычанию работающего генератора. Электричество в округе включается только на 8 часов, 3 раза в неделю. Жизнь как в средние века

- отметил западный журналист.

Как уверяют в «Укрэнерго», наступление весны приведёт к снижению потребления электроэнергии, что позволит стабилизировать работу сети. Но это при учёте отсутствия новых ударов. Наряду с совершенствованием ПВО незалежной и истощением ракетного арсенала ВС РФ это позволит одержать победу в борьбе энергетику Украины, делают вывод в The New Yorker. Сплошные победы...
Автор:
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30 комментариев
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  1. Мой адрес
    Мой адрес Сегодня, 15:54
    +4
    Долбить, и долбить, и долбить. И не только по энергетике, но и по штабам и по транспортным артериям. И не стесняться, как не стесняются наши враги.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:57
      0
      ну по штабам - это смотря по каким.... там вон Хозяевам позволяют приезжать и навестить пианистов без рук с роялем....
    2. Комментарий был удален.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 16:27
        0
        Цитата: Колесничий
        Россия уже год не стесняется убивать украинцев, что еще нужно сделать? Применить ядерное оружие, без которого Россия банально проигрывает Украине?

        дурной,чи шо ? где проиграли ? мяса намололи вашего,что зарывать негде ? всё впереди интересное,не убегай никуда,смотри.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:53
      0
      Долбить, и долбить, и долбить.

      энергетику надо добивать - не много осталось. Бить по машинным залам
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:58
    +2
    Удары по энергосистеме прекращаться не должны.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:11
      +3
      Да, украинцы приспособились, прижились... А о наших СЕРЬЁЗНЫХ ударах по электрике давно ничего не слышно...
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 16:00
    +6
    Это самое больное для психики людей, которые занимаются ремонтопригодность и восстановления производства. Бывает так, что руки от постоянного ремонта и последующей аварии, опускаются. Я помню, что для того чтобы после регулярных аварий на системах электро- и теплоснабжения, и многомесячной задержки зарплат, у нас люди после очередной аварии в двадцатиградусный мороз, вместо того, чтобы в очередной раз латать, пошли по домам, где не было тепла и электричества. Это конец девяностых. Потребовались высокие чины МЧС и МВД, чтобы из квартир привести силой всех работников, правда обеспечить по возможности всем необходимым оборудованием и материалами и выплатив задолженность, мы сумели обеспечить стабильную работу энергетических объектов. Но руки реально опустились. И было до фени.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:02
    +4
    laughing
    Так декоммунизация, вам счет надо еще выставить - за избавление от советского наследия и вообще от отсталых советских стандартов. Чем вы недовольны? Я помню, как вы до прошлого года с гордостью взахлеб выли про зеленую повесточку, отсталую Россию и энергетическую стабильность по евростандартам...
    Ну давайте, бухтите, как солнечная энергия бороздит Большой Театр... А я пока пойду окно открою - что-то жарковато в квартире
  5. Ash
    Ash Сегодня, 16:06
    +4
    Автор хоть бы с математикой подружился. У меня в квартире сейчас 15кВт, а квартир в доме 76. И к чему тут разговор про 750 кВт трансформер?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:14
      0
      "Журналисты издания The New Yorke", видать, те ещё электрики! А перепечатчики наши те ещё переводчики! laughing
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 16:15
      -1
      Цитата: Ash
      Автор х

      Автор - журналист из "Нью Йоркера".У них в США другие стандарты.Так что не удивительно что он киловатты с киловольтами перепутал...
      1. гагрид
        гагрид Сегодня, 16:24
        +3
        Без разницы какие стандарты. Это безграмотность и неуважение к читателям
    3. dauria
      dauria Сегодня, 16:29
      0
      И к чему тут разговор про 750 кВт трансформер?


      Потому , что такие ЛЭП - основа всей объединённой системы.
      И этих ТП 750 кв на Украине всего 9 . Из них под ВСУ всего 7 штук . Грохните их - и куда будете девать генерацию с АЭС, ТЭС ( ТЭЦ) , ГЭС ? Полнейший абзац и коллапс .
      Только вот вопреки статье наши не трогают эти ТП .
      Почему ? А потому что всяким ГАЗПРОМам качать надо . Это у нас война, а у них бизнес.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:36
        0
        Вольты с ваттами перепутали. И трансформатор - как раз меняет вольтаж
    4. Комментарий был удален.
    5. Гум_маноид
      Гум_маноид Сегодня, 18:09
      0
      Главный "диванный" умник, энергетик хренофф. Погугли как вообще энергетика устроена, как раз на блочных трансформерах по 600 -1000 Квт.
      Такие вот давно бы укров шапками с диванов закидали.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:08
    +3
    ...богослужение ведётся в сумраке свечей...
    Не в сумраке свечей, а при свете свечей... Писать по-русски надо грамотно.
    Хотя, получается так романтично! laughing
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 16:55
      +1
      богослужение ведётся в сумраке свечей

      при свете полумрака...
  7. cadaver
    cadaver Сегодня, 16:12
    +2
    Интересно как данная новость, может находиться, на одном и том же ресурсе, одновременно с этой статьей? Потому что я вижу тут взаимоисключающие смыслы. https://topwar.ru/211166-pochemu-rossijskie-udary-po-obektam-infrastruktury-ukrainy-lisheny-smysla.html
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 16:33
      -1
      Интересно как данная новость, может находиться, на одном и том же ресурсе, одновременно с этой статьей?

      Запросто. Эта статья в разделе "Новости", а та статья в разделе "Мнения", да еще и за авторством господина Бирюкова (чьему мнению я, например, ни на грош не доверяю)
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:14
    0
    Во многом это объясняется повсеместным использованием генераторов

    А где они берут для них топливо в таких количествах? what
    1. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 16:31
      0
      Поставки топлива идут с запада, в основном через Румынию и Польшу. Словакия ещё. Мосты и тоннели то все целые, вот и идут километровые поезда с топливом, техникой и боеприпасами. Наши генералы об этом не догадываются, не учили их видимо.
    2. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 16:35
      0
      А где они берут для них топливо в таких количествах?

      Так у них нет проблем с топливом. Из Молдавии, Румынии, Болгарии в частности.
      Это у Финляндии сейчас трудности с топливом
    3. Normann
      Normann Сегодня, 16:46
      0
      Секрет Полишинеля...
      не несёт полезной информации.
  9. гагрид
    гагрид Сегодня, 16:21
    +3
    Киловольт! 750 Киловольт. Научитесь уже различать мощность и напряжение. А то было что и линии в киловатах обозначали
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: гагрид
      Киловольт! 750 Киловольт. Научитесь уже различать мощность и напряжение. А то было что и линии в киловатах обозначали

      А почему бы трансформатор и не классифицировать по мощности? Они всегда классифицировались по мощности. 750 кВт - трансформатор средней мощности. В новости ничего не сказано про то, что это напряжение. Честно говоря, не понимаю, что конкретно вас возмутило :)
  10. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 16:29
    0
    Вот каков советский задел по энергетике!!! Они за 30 лет незалежности не построили ничего, ноль. На советском заделе живут. Ну ничего. Скоро они поймут, что такое десоветизация. Не только памятники исчезнут, но и электроэнергия. Надо продолжать бить. Одна ракета = 20 млн. рублей, одна подстанция - тоже столько же, вот только все, что вокруг, заводы, транспорт, жкх - не работают. В этом смысл.
  11. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 16:32
    0
    Россия только что и наращивает выпуск ракетного оружия. По их данным у россии истощение запасов.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:34
    0
    Малая и средняя мощность - тоже важно... но подстанции большой выработки мощности надо долбить в первую очередь - а их в прошлом году почему-то щадили.
  13. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:04
    -1
    Несомненно, что разрушение украинской энергосистемы было величайшим стратегическим триумфом российской армии.
  14. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 17:10
    0
    Очередное бла-бла на СВО.
    "Импорт электроэнергии в Украину производится в незначительных объемах и продолжает снижаться благодаря отсутствию дефицита мощности в украинской энергосистеме. Лимиты потребления для областей не устанавливались из-за отсутствия дефицита мощности." - сегодняшнее сообщение пресс-службы Укрэнерго.