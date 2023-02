«У нас закончилось оборудование и терпение»: на Украине пытаются бороться с ликвидацией энергетической инфраструктуры

Вот тогда у нас сразу закончились оборудование и терпение. В настоящий момент станция вообще не выполняет своих функций.

Буча, Ирпень и Гостомель были после киевской «нормальности» как отрезвляющее средство при тяжёлом похмелье. Целая область без электричества. Большинство магазинов были закрыты – открытые были хорошо узнаваемы издалека по рычанию работающего генератора. Электричество в округе включается только на 8 часов, 3 раза в неделю. Жизнь как в средние века

Западная пропаганда, постоянно утверждая об исчерпании запасов ракет в ВС РФ, вынуждена с той же регулярностью фиксировать результаты их работы по тыловой инфраструктуре Украины.Журналисты издания The New Yorker посетили энергетические объекты Украины, которые в ходе СВО стали одной из приоритетных целей при нанесении ВС РФ ударов. Как утверждается, первоначально атакам подвергались в основном трансформаторы и подстанции, которые преобразуют напряжение и перемещают электричество по системе. Затем волны российских ударов были нацелены на само производство электроэнергии. Это уже более сложная задача, так как требует поражения огромных турбинных залов электростанций, обшитых бетоном и сталью.Как рассказывает украинский работник, после первых ударов его ремонтная бригада потратила недели, пытаясь вернуть к жизни подстанцию на западной Украине. Но после очередной волны прилётов восстановленные трансформаторы были полностью разрушены:Как отмечается в издании, большое значение имеют размещённые в центральной части страны высоковольтные трансформаторы, рассчитанные на мощность 750 киловатт – они способны принимать электроэнергию, вырабатываемую, например, АЭС, но встречаются редко, поэтому каждый удар по ним чреват серьёзными для энергосети последствиями. На Украине они выпускаются на заводе в Запорожье. Аналогичные модели имеются в США и Китае, но не встречаются в Европе [кроме производящей их России]. Изготовление трансформаторов данного типа может занять до года. Пытаясь защитить их от прилётов, работники обкладывают ещё уцелевшее оборудование многочисленными мешками с песком.Серьёзные проблемы характерны и для электростанций. Например, одна из них, расположенная в западной Украине, работает только на треть от своей прежней мощности после ракетных прилётов.На фоне разрушения энергетической инфраструктуры незалежной западные журналисты отмечают относительно сносную жизнь в крупных городах. Так, в Киеве, Житомире, Харькове улицы полны людей, переполнены магазины, бары и кафе. Во многом это объясняется повсеместным использованием генераторов. Как указывает журналист из CZDefence, на фоне ярких огней развлекательных учреждений обесточенными остаются церкви и храмы, где богослужение ведётся в сумраке свечей.За пределами крупных городов ситуация резко меняется:- отметил западный журналист.Как уверяют в «Укрэнерго», наступление весны приведёт к снижению потребления электроэнергии, что позволит стабилизировать работу сети. Но это при учёте отсутствия новых ударов. Наряду с совершенствованием ПВО незалежной и истощением ракетного арсенала ВС РФ это позволит одержать победу в борьбе энергетику Украины, делают вывод в The New Yorker. Сплошные победы...